Всë решилось за три минуты. «Зенит» выстрадал победу в Москве

Вряд ли кто-то ждал борьбы в матче между «Самарой» и УНИКСом. Казанцы слишком сильны в этом сезоне, чтобы оступаться в игре с аутсайдером Единой лиги ВТБ. Подопечные Перасовича одержали уверенную победу, а вот матч МБА-МАИ — «Зенит» приковывал к себе больше внимания в основном за счёт тренерских перестановок в стане питерцев. Давайте детальнее обсудим эту встречу.

Начинался игровой день в Москве, где местная МБА-МАИ принимала «Зенит». Хозяева с первых минут навязали борьбу номинальному фавориту. Сине-бело-голубые хорошо стартовали, но затем в защите игроки допускали очень много ошибок. Лишь благодаря «трёшке» под сирену Владислава Емченко гости не сильно уступили в четверти — 24:25. Подопечные Василия Карасёва великолепно провели начало второго отрезка, часто результативно убегая в быстрые отрывы, а также отменно атакуя издали. Тем не менее «Зенит» проснулся, отыграв отставание, которое в определённый момент насчитывало шесть очков. Равная десятиминутка — 23:23.

Гости перехватили инициативу в третьей четверти. В определённый момент клуб вёл с разницей в девять очков, но МБА-МАИ не сдавалась, продолжая осложнять жизнь «Зениту». Сине-бело-голубые оказались сильнее в отрезке со счётом 26:21. Концовка получилась односторонней, так как москвичи на протяжении четырёх заключительных минут не могли набрать очков. Питерцы победили со счётом 99:83.

X-фактор

Ливай Рэндольф Фото: Единая лига ВТБ

В первой половине команды играли на равных. МБА-МАИ делала ставку на быстрые переходы из защиты в атаку и качественные пик-н-роллы. У хозяев получалось доставлять очень много проблем именитым гостям во многом благодаря очень высокой реализации как с ближней, так и с дальней дистанции. Сине-бело-голубые на протяжении всего матча качественно провоцировали соперника на фолы, часто выходя на линию штрафных. С реализацией тоже проблем не было. Однако защита оставляла желать лучшего для гранда с таким составом.

МБА-МАИ понимала, в каком состоянии находится «Зенит» после увольнения Александра Секулича, поэтому полностью отдавалась во встрече с соперником, у которого были определённые трудности. По сути, X-фактором стала концовка. Команды шли практически вровень на протяжении всего матча, однако в заключительные минуты лидеры сине-бело-голубых сделали своё дело. Нападение москвичей работало как часы, а в самый ответственный момент механизм дал сбой. Команда без двух секунд четыре минуты не набирала очков вообще. Это и стало ключом к победе «Зенита».

Лучшие

Павел Савков Фото: Единая лига ВТБ

МБА-МАИ сегодня за собой вели Павел Савков и Вячеслав Зайцев. Первый из них набрал 24 очка, два подбора, одну передачу и один перехват, а второй — 16 очков, два подбора и четыре передачи. Савков просто уничтожал соперника с дальней дистанции, реализовав пять «трёшек», каждый раз помогая своей команде вернуться в игру. Зайцев отвечал за проходы в «краску», сначала защитник разбирался на ногах с оппонентами, а затем забивал или скидывал мяч на дугу партнёрам. Очень полезным на обеих сторонах был Андрей Зубков. Его показатели говорят сами за себя — 11 очков, четыре подбора и столько же передач. Отлично себя проявил и Данил Певнев, на счету которого 12 очков.

В составе «Зенита» выделилась целая россыпь игроков. Но ярче остальных были Трент Фрейзер, Лука Шаманич и Ливай Рэндольф. Фрейзер оформил дабл-дабл: 17 очков, шесть подборов и 14 передач. За свои 32 минуты на паркете Трент был очень полезен — об этом говорят как лучший показатель эффективности (36 баллов), так и «плюс-минус» («+21»). Шаманич набрал 22 очка и четыре подбора за 23 минуты — шикарные цифры. Рэндольф остановился на 19 очках, больше не совершив ни одного результативного действия в других категориях. Крайне полезным был Андре Роберсон: 10 очков и три подбора, но статистика не передаёт всей той пользы в черновой работе, которую проделывал форвард.

Итоги матча

Лука Шаманич Фото: Единая лига ВТБ

Первая половина получилась максимально равной. На каждое удачное действие одного другой отвечал своими результативными атаками. Во второй «Зенит» стал лучше распоряжаться мячом, во многом доверяясь тем, у кого шла игра — Фрейзеру, Роберсону, Шаманичу и Рэндольфу. Конечно, другие тоже вносили свой вклад, однако игра во многом строилась на взаимодействиях между звёздами. Тем не менее у сине-бело-голубых явно есть проблемы с защитой. Команда слишком часто позволяла сопернику находить удачные для себя размены при пик-н-роллах. При этом сам по себе клуб больше заточен на атаку, нежели на оборону. В общем, крен в сторону нападения.

Если с МБА-МАИ получилось добыть победу за счёт класса исполнителей и во многом больше из-за их индивидуальных действий, то команды-системы — ЦСКА или УНИКС — такой «Зенит» в большинстве матчей переедут без проблем. Команде необходимо что-то делать с обороной, для этого есть все ресурсы — в клубе подобраны великолепные игроки, способные на многое. Осталось сделать так, чтобы это заработало. Кажется, что Максим Учайкин — всё же временное решение, как ни крути.