«Уралмаш» бился и был близок к сенсации. Но магия ЦСКА в концовках никуда не делась!

«Уралмаш» после назначения Антона Юдина на пост главного тренера успел выиграть у «Самары» в Единой лиге ВТБ. Но это не тот соперник, по которому можно судить о силе собственной команды. Вот ЦСКА — это проверка чемпионского уровня. Какой получилась игра армейцев с уральцами — в материале «Чемпионата».

Армейцы феноменально стартовали на домашнем паркете — с рывка 9:0. Особенно ярко смотрелся Ливио Жан-Шарль, набравший шесть очков. Не успел начаться матч, как Антону Юдину пришлось брать тайм-аут. Лишь после него «Уралмаш» стал потихоньку просыпаться и входить в игру. Хэйден Далтон и Гарретт Нэвелс делали разницу в атаке, удачно атакуя с разных дистанций. Правда, удачный отрезок от гостей никак не повлиял на хозяев, которые методично делали своё дело. Мело Тримбл буднично проникал под кольцо, результативно завершая свои проходы. Ещё лидер ЦСКА дважды попал издали. В итоге уральцы прибавили, но уступили в первой четверти со счётом 21:28.

Во второй четверти явных провалов от «Уралмаша» уже не наблюдалось, так как команда вошла в игровой ритм. Вовремя включился Тимофей Герасимов, реализовавший четыре трёхочковых броска в отрезке. Помимо этого, россиянин отменно задействовал других партнёров, находя их своими передачами. ЦСКА не отошёл от своей концепции командной игры, где полезен и важен каждый. То Каспер Уэйр и Антон Астапкович пошлют в цель по «трёшке», то Антониус Кливленд реализует «джампер», то Жан-Шарль добьёт мяч в корзину. Благодаря действиям каждого армейцы оставили десятиминутку за собой — 26:21.

Каспер Уэйр и Тимофей Герасимов Фото: Единая лига ВТБ

После перерыва темп снизился — ЦСКА сделал акцент на оборону, не позволив «Уралмашу» разгуляться. К тому же у самих армейцев особо не получалось находить моменты для взятия кольца, как это у них выходило раньше. Хозяев паркета спасли лишь «трёшки», которые залетали у Тримбла с Уэйром, и действия Луки Митровича под кольцом. Гости отдали четверть с результатом 13:18.

К заключительному отрезку ЦСКА подходил с перевесом в 17 очков. Вряд ли кто-то ожидал увидеть тут борьбу за победу от «Уралмаша». Как же ошибались многие… Потому что уральцы, засучив рукава, шаг за шагом сокращали отставание. У гостей полетело издали: Далтон, Герасимов, Новиков и Писклов забили на четверых шесть «трёшек». Тримбл, Уэйр и Жан-Шарль всеми силами пытались держать армейцев на плаву, однако преимущество буквально таяло на глазах. Даже паузы от Андреаса Пистиолиса особо не помогали москвичам прийти в себя. «Уралмаш» подобрался на расстояние шести очков во многом благодаря Далтону, который оформил пять очков подряд. После этого Нэвелс, Эллис и Герасимов и вовсе сделали так, что счёт стал равным — 84:84.

ЦСКА прибегнул к тайм-ауту за полторы минуты до конца игры. Тримбл взял на себя две следующие атаки армейцев на себя, но дважды оказался неточен. Герасимов и Нэвелс — аналогично. В итоге у хозяев оставалось 20 секунд, чтобы либо выиграть встречу, либо противостояние отправилось бы в овертайм. Но, как вы уже поняли из заголовка, этому не суждено было случиться из-за одного из лучших клатчеров в истории Единой лиги — Уэйра. Каспер собрался с мыслями и положил «трёшку» с фолом за 0,4 секунды до конца. Это надо было видеть!

Видео можно посмотреть в официальной группе Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

ЦСКА победил со счётом 87:84. Самым результативным игроком стал Далтон — 22 очка, пять подборов, три передачи и два блок-шота. «+10» в графе «плюс-минус» и 28 баллов эффективности говорят сами за себя. Конечно, у Хэйдена особо не шёл бросок с игры, однако он компенсировал это штрафными бросками. Герасимов был тоже очень полезен: 18 очков, два подбора, восемь передач и три перехвата. На счету Нэвелса 14 очков и четыре подбора. У ЦСКА лучшим оказался как раз Уэйр. Каспер оформил 21 очко и три подбора, а что намного важнее — победный бросок. Тримбл оказался самым эффективным в матче с 30 баллами по этому показателю. Мело набрал 18 очков, три подбора, шесть передач и (!) пять перехватов из шести командных. Жан-Шарль остановился на 15 очках, семи подборах и двух передачах.

Казалось бы, интриги в матче не было, но «Уралмаш» на характере подарил море незабываемых эмоций. У подопечных Юдина полетело будь здоров, а команда Пистиолиса оказалась в ступоре. Впрочем, за это мы и любим баскетбол! Даже такой лидер чемпионата, как ЦСКА, может неудачно в моменте сыграть, или у соперника попадут все броски в цель, и ты с этим ничего не сможешь поделать. Самая настоящая магия творилась в Москве этим вечером. И победная «трёшка» Уэйра стала той самой вишенкой на торте, которая лишь украсила этот праздник баскетбола. Спасибо и «Уралмашу», и ЦСКА за это!