Это как понимать? «Бруклин» Егора Дёмина в НБА сыграл до чёртиков отвратно

На паркете «Мэдисон Сквер Гарден» интрига испарилась почти сразу. Разрыв стремительно вырос задолго до большого перерыва, а финальные 66:120 оформили одно из самых блёклых выступлений команды НБА за последние 10 лет.

66 набранных очков — худший показатель для клуба лиги с ноября 2016-го , когда «Даллас» ограничился 64 в матче с «Мемфисом». Для «Никс» победа с разницей «+54» стала рекордной в истории франшизы. Для «Нетс» — вторым крупнейшим поражением за всё время и уже третьим случаем за три сезона, когда команда проигрывает «-50» и больше.

У «Бруклина» проблемы были не в отдельных эпизодах, а по всей игре. Команда не смогла придумать, как атаковать против жёсткой защиты соперника: не было свободных бросков, игроки часто затягивали с пасом и не меняли тактику, когда это требовалось. После первых неудач команда растерялась, стала играть менее активно, и уже в середине третьей четверти было ясно, кто победит. После таких крупных поражений возникают вопросы к тренерскому штабу: стартовый план не сработал, а никаких изменений по ходу встречи так и не произошло.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

У Егора Дёмина сейчас не лучший период. Россиянин бодро начал встречу, реализовал две «трёшки» кряду, но, увы, дальше дела не задались — не попал пару раз открытые броски и в целом пропал из атакующей игры команды. Уже несколько недель у него проблемы, особенно с бросками из-за дуги. Даже когда тренер пробует сделать его роль больше, на результат это почти не влияет — Дёмин сейчас не так полезен, как был, например, в декабре.

История встреч делает это поражение только более горьким. Забавно, что в 2023 году Николас Клэкстон сделал очень смелое заявление. Центровой тогда сказал, что «Бруклин» теперь главный в нью-йоркском дерби — с тех пор его слова не оправдывались, поскольку «Никс» одержали в матчах с «Нетс» 13 побед подряд с учётом сегодняшней встречи. Сейчас разница в силах разительна.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К слову, иногда случались положительные эпизоды, к примеру, удачные действия Зайари Уильямса. Однако ребята Фернандеса продолжили ошибаться в защите, а также не успевали вернуться после неудачных атак. Гости позволяли сопернику слишком часто бросать без особого сопротивления.

Разгромное поражение не заставит клуб молниеносно менять свои планы, зато ясно даёт понять, что у «Нетс» пока нет крепкого фундамента — у «Бруклина» мало ресурсов в нападении, и команда слишком зависит от отдельных удачных моментов игроков.