Кризисный «Зенит» может обыграть ЦСКА? Почему бы и да

В субботу, 24 января, ЦСКА на своём паркете примет петербургский «Зенит». Армейцы — лидеры чемпионата и потерпели всего два поражения. «Зенит» же в серьёзном кризисе, и в клубе с берегов Невы даже прибегли к кардинальным решениям — уволили (официально – отстранили) главного тренера Александра Секулича. Его место сразу же занял ассистент Максим Учайкин, а за сутки до начала матча стало известно, что команду возглавит Ростислав Вергун, ранее покинувший «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Чего ждать от предстоящего матча недели? На самом деле — чего угодно. Но всё же хочется подвести интерес зрителей к этому матчу с позиции «Зенита». С ЦСКА всё просто и понятно: лидер, практически без слабых мест, так ещё и играет дома. Безусловно, армейцы — фавориты. Однако баскетбол тем и прекрасен, что даже в матче явного фаворита с проваливающимся аутсайдером ты не знаешь исход заранее.

Так и во встрече ЦСКА — «Зенит». Можно просто сказать: «Без шансов для «Зенита». Но это будет лукавством.

Да, «Зенит» в непростом положении: по ходу сезона команда лишилась ключевых игроков (Пойтресс, Димитриевич), не говоря уже о нашумевшем отстранении Секулича. Однако это не значит, что петербуржцев нужно списывать со счетов. Если абстрагироваться от вышеперечисленных событий, то можно поймать себя на мысли, что глобально «Зенит» чуть ли не на каждой позиции не уступает ЦСКА. Да, у армейцев всё стабильно и спокойно по сравнению с «Зенитом», но далеко не факт, что Фрейзер хуже Тримбла, а Жан-Шарль лучше Шаманича. Конечно, нет.

ЦСКА — «Зенит», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

В такие переломные моменты большие команды, наоборот, играют непривычно эффективно, буквально прыгают выше головы. Почему бы «Зениту» не сделать это против ЦСКА?

У армейцев был непростой матч с «Уралмашем», с концовкой. «Зенит» куда спокойнее разобрался с МБА-МАИ, остался в Москве и не вымотан переездом. Очевидно, петербуржцы куда более мотивированы, плюс настрой на такие игры, с прямым конкурентом, всегда запредельный: не важно, все здоровы в команде или присутствует кризис. Такие встречи уводят подобные тезисы как минимум на второй план.

Если «Зенит» с первых минут начнёт показывать свой баскетбол, будет гнуть свою линию и играть от себя — ЦСКА придётся считаться с этим. Многое будет зависеть от легионеров: Трент Фрейзер, Лука Шаманич и Ливай Рэндольф — главные движущие силы «Зенита» в отсутствие Димитриевича и Пойтресса. Они реально могут создать для ЦСКА серьёзные проблемы. Это уже показали Хэйден Далтон и Тимофей Герасимов из «Уралмаша» в очном матче с армейцами.

Безусловно, это не значит, что ЦСКА не фаворит и у армейцев нет шансов на победу. Однако глобально списывать «Зенит» со счетов как минимум нелогично. Петербуржцы точно дадут бой, а чем там всё завершится — увидим на площадке. Но сине-бело-голубые точно не являются мальчиками для битья, и у них есть ресурсы для победы.