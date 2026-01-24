У Егора Дёмина спад и мало доверия? В матче НБА у россиянина снова скромные показатели

В баскетболе бывает, что финал наступает сразу, а бывает — и после долгой борьбы неясно, кто должен был выиграть. Встреча «Бруклина» и «Бостона» — из таких: два овертайма, борьба до последнего, а счёт 126:130 оставляет впечатление, что победа была близко, но буквально ускользнула.

«Нетс» явно учли ошибки прошлого матча и с самого начала старались побольше двигаться и держать темп. Молодые — Егор Дёмин и Дрейк Пауэлл — сразу же добавили энергии команде, из-за чего «Бруклин» не отставал от фаворита. Россиянин моментально показал боевой настрой: он не боялся брать на себя броски и в целом играл смело.

К сожалению, всё пошло так же, как и раньше. Уже с самого начала встречи Дёмин проявил себя в атаке, однако потом его активность пропала. Игроки «Селтикс» стали строже обороняться, не давали бросать свободно, а у Егора не нашлось других путей набрать очки. Поэтому он провёл на площадке только 21 минуту, а оба овертайма отсиделся на скамейке.

«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» Фото: Ishika Samant/Getty Images

На фоне остальных Нолан Траоре выглядел очень уверенно. Француз провёл, пожалуй, лучшую игру в своей карьере — набрал 21 очко, реализовав семь бросков из 13. Такой спокойной уверенностью он во многом обязан тренеру Жорди Фернандесу, который не боится доверять молодёжи и позволять играть тем, кто в ударе. В нынешнем «Бруклине» Траоре и Дёмин — самые молодые баскетболисты, им по 19 лет, и в этой встрече разница между ними бросалась в глаза.

Ветераны сделали всё, чтобы матч вообще дожил до дополнительных минут. Майкл Портер-младший выдал один из самых качественных своих игр в сезоне — 30 очков, восемь подборов, четыре передачи и стабильность в те моменты, когда атака вязла. Это уже 11-й его матч с 30+ очками, и именно он был главным источником набора на протяжении всей встречи.

Клэкстон оказался одним из столпов «Нетс». Центровой уверенно играл на обоих концах площадки, хорошо блокировал соперников и несколько раз спасал команду от провала. Вклад Клэкстона заметно больше сухих цифр — особенно хорошо он проявил себя в самом важном моменте, переведя матч в овертайм.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нетс» опять подвела игра в концовке — именно тут у них чаще всего возникают проблемы. Когда до конца оставалось три минуты, «Бостон» опережал на 10 очков, однако хозяева смогли догнать. В овертайме уже «Бруклин» вёл с преимуществом в пять очков за семь секунд до сирены, однако даже так уступил. Провалы в тактике, ненужные фолы и невнятные решения стоили им победы.

Во втором овертайме игра развивалась ожидаемо: у команд уже почти не осталось сил, защитники часто не успевали помогать друг другу, а «Бостон» ловко этим пользовался. Последний неудачный бросок Портера поставил точку в матче, который «Нетс» спокойно могли завершить в свою пользу раньше.

Это первый двойной овертайм «Бруклина» с января 2021-го и первый – на «Барклайс-центре» за шесть лет. Формально — одно из лучших выступлений команды в сезоне, по сути — очередной урок о том, как молодость и нестабильность перечёркивают хороший баскетбол.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Фернандес объяснил, почему Дёмин провёл на площадке столько времени: это была не мера наказания, а просто тренер реагировал на ход встречи и выбирал работающие сочетания. Для 19-летнего игрока это справедливо и показательно. Бросать с периметра он может, но, чтобы играть больше, нужно быть полезным ещё и в других моментах. Иначе время на площадке ограничится.

Встреча с «Бостоном» прошла в острых и нервных тонах. «Бруклин» был неожиданно близок к успеху, поэтому проигрыш ощущается сильнее. Не подвели ни талант, ни желание — в решающий момент подвели только хладнокровная игра и порядок.