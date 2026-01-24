Казалось, шансов нет, но «Зенит» заставил ЦСКА понервничать. Большой разбор матча недели

Матч недели — звучит очень интригующе, а когда играют ЦСКА и «Зенит», это значит, что будет очень жарко! Финалисты прошлого сезона Единой лиги ВТБ находятся в разных кондициях — армейцы не уступали на протяжении 11 матчей кряду, а сине-бело-голубые недавно расстались с главным тренером Александром Секуличем из-за неудовлетворительных результатов. Как проходила третья встреча грандов российского баскетбола — в материале «Чемпионата».

Матч начался очень результативно — соперники практически за четыре минуты набрали 30 очков на двоих. «Зенит» вёл за собой Георгий Жбанов, который не только на максимум отрабатывал в защите, но и оформил девять очков — больше всех в составе. ЦСКА играл привычным образом — командно. Армейцы ближе к концовке отрезка захватили лидерство, выиграв его со счётом 34:26. На этом хозяева паркета не остановились, взявшись за дело и во второй четверти с самого начала. Москвичи довели разницу до «+18». Качественно действовали Мело Тримбл и Антон Астапкович. «Зенит» ничего не мог поделать, однако в определённый момент атака ЦСКА застопорилась, а сине-бело-голубые воспользовались этим моментом, сократив отставание до 10 очков. Хозяева оказались чуточку сильнее — 26:24.

Во второй половине игра успокоилась. Команды стали меньше рисковать, и темп снизился — оно и понятно, потому что на кону стояла победа. Армейцы контролировали игру в этом отрезке, но ближе к его завершению сине-бело-голубые благодаря трём кряду «трёшкам» перехватили инициативу. 20:15 — отрезок в пользу «Зенита». Нападение ЦСКА стало сбоить, а гости всё сильнее давили на соперника, приблизившись на расстояние пяти очков. Лидеры хозяев снова организовали себе комфортное преимущество, однако сине-бело-голубые снова сделали всё возможное, чтобы побороться за победу. В концовке питерцы заставили москвичей поволноваться, правда, победа всё равно досталась армейцам со счётом 93:90.

X-фактор

Трент Фрейзер и Ливио Жан-Шарль Фото: Единая лига ВТБ

Армейцы намного более дисциплинированно действовали на протяжении большей части матча. Конечно, были моменты, когда ЦСКА выключался, позволяя «Зениту» проявлять себя. Хозяева были больше достойны победы в этом противостоянии, вряд ли кто-то может возразить этому факту. Они лучше действовали на пик-н-роллах и сменах, «большие» находили выгодные для себя размены в «краске», а снайперы великолепно «поливали» из-за дуги.

По нашему мнению, X-фактором стало хладнокровие лидеров ЦСКА. Когда у команды застопорилось командное нападение, именно звёзды взяли на себя игру. Речь о Тримбле с Уэйром. Именно эта парочка генерировала бо́льшую часть очков армейцев в самый ответственный момент. И, естественно, «Зенит» плохо провёл первые 15 минут в игре; если бы клуб был чуть лучше в этом отрезке, то мог бы претендовать на победу. Защита сине-бело-голубых всё ещё оставляет желать лучшего, чего нельзя сказать о нападении, которое представляет собой очень грозную силу.

Лучшие

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Начнём с капитана ЦСКА Семёна Антонова, который набрал 13 очков, одну передачу и один перехват за 12 минут на паркете. Форвард ни разу не промахнулся с игры и был крайне полезен на обеих сторонах паркета. Тримбл, как обычно, смотрелся очень хорошо в нападении: 21 очко, три подбора и столько же передач. Его реализация оказалась не лучшей (41,6%), зато он забил все семь штрафных. Уэйр записал на свой счёт 16 очков, два подбора, две передачи и три перехвата. Именно Каспер вёл за собой ЦСКА, когда у армейцев не шла игра. Да, в концовке он подпортил себе процент с игры из-за того, что брал на себя слишком необдуманные попытки, однако это не значит, что он не был хорош. Ещё как был! Крайне полезным оказался Ливио Жан-Шарль, собравший статистику из 10 очков, семи подборов и пяти передач. Сегодня центровой показал себя не так хорошо в защите, но компенсировал всё своим отличным перформансом в атаке.

Ещё много пользы принёс Никита Курбанов. Форвард не перетягивал на себя одеяло, зато был полезен везде и во всём, набрав два очка, пять подборов, две передачи и столько же перехватов с блок-шотами. Лучшим в составе «Зенита» сегодня был Лука Шаманич, оформивший дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. Центровой делал разницу на обеих сторонах паркета. Георгий Жбанов просто феноменально начал встречу, затем произошёл спад, а в концовке он снова проявил себя превосходно. В итоге на счету форварда 17 очков, восемь подборов и два перехвата. Конечно, 40% реализации с игры немного портят впечатление, но Жбанов промахнулся лишь раз со штрафной линии, реализовав восемь попыток. Ливай Рэндольф тоже был хорош, набрав 14 очков и четыре передачи. 60% с игры — прекрасно. Андре Роберсон отдавал всего себя в защите, закончив встречу со статистикой в пять очков, четыре подбора, две передачи, три перехвата и один блок-шот.

Неудачи

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

В составе ЦСКА с не лучшей стороны себя проявил Антониус Кливленд. Понятное дело, защитник ещё не вошёл в ритм из-за того, что происходило с его сыном (очень рады, что всё в итоге завершилось хорошо!). Тем не менее факт остаётся фактом — Кливленд набрал всего два очка и один подбор, реализовал один бросок из пяти и оказался худшим в составе по показателю «плюс-минус» («-13»). Все мы знаем, что Антониус — элитный игрок, ждём улучшений. Антон Астапкович в первой половине играл ярко, а во второй поник. У него были открытые броски, которыми он не воспользовался. Тоже не самый удачный день для форварда.

Трент Фрейзер набрал девять очков, четыре подбора, семь передач и два перехвата. Казалось бы, неплохой матч от лидера «Зенита», но если взять в расчёт, что защитник провёл 35 минут на паркете и реализовал лишь один бросок из 11, то всё встаёт на свои места. Плохая игра от звёзды питерцев. Андрей Мартюк испытывал сложности с фолами на протяжении всей игры, поэтому показать всю свою силу центровому не удалось. В итоге он оформил девять очков, три подбора и две передачи, проведя на паркете всего лишь 13 минут.

Итоги

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

После первых 15 минут игры казалось, что у «Зенита» нет шансов на победу. Сине-бело-голубые ещё что-то показывали в атаке, однако в защите был полнейший мрак, так как армейцы за этот отрезок набрали больше 50 очков. Но затем команда прибавила, стала понемногу отыгрывать преимущество. Ростислав Вергун провёл качественный большой перерыв, после которого команда стала угрожать ЦСКА на каждом участке паркета. «Зенит» давил габаритами, шикарно используя в «посте» Воронцевича, Шаманича и Рэндольфа. Если бы игра пошла у Фрейзера, то, возможно, гости и победили бы, но ЦСКА — чемпион. Даже в сложные моменты у команды находятся сверхсилы, благодаря которым клуб уже вторую встречу кряду забирает в сложнейших концовках.

Мало кто ожидал её вообще здесь увидеть, впрочем, «Зенит» показал характер и не сдавался до самого конца, за что можно только похвалить команду. Если вспомнить как клуб бесхребетно играл с «Пари НН» на домашнем паркете, теперь — ситуация очень сильно поменялась. Да, клуб проиграл, но в клубе в последнее время произошло так много изменений, что этот результат можно занести в актив, если учитывать игру команды и усилия Вергуна. ЦСКА победил, однако есть над чем работать — по крайней мере над тем, чтобы оставаться сконцентрированными на протяжении всей игры. Матч недели дал нам много пищи для размышлений — и это прекрасно!