Егор Дёмин ощутил агрессию в матче НБА. Ответ — безупречный! Видео

К какому-то моменту игра перестала быть похожей на баскетбол — всё больше напоминала просто фиксацию того, как «Бруклин» проигрывает. Команда ещё не успела поймать темп, а счёт уже был неприличным: 47:14 после точного броска Леонарда и очередного тайм-аута от тренера. Дальше можно было особо не переживать: «Клипперс» сделали всё главное за четверть с небольшим, а потом просто довели матч до конца.

Да, это было не самое крупное поражение в истории, но разница всё равно ощущалась огромной. Команда Жорди Фернандеса ближе к большому перерыву проигрывала под 40 очков — тогда и стало ясно, что главная проблема в том, что происходит на паркете. У «Нетс» ничего не получалось: ужасный процент реализации бросков, отсутствие командной игры, много глупых ошибок и промахов из-под кольца, которые объяснить чем-то сложно.

На общем фоне особенно запомнился момент с Егором Дёминым. Во время резкого прохода Джеймса Хардена Джон Коллинз сильно толкнул Дёмина в спину. Такой эпизод обычно быстро забывается, но тут за новичка сразу заступился Теренс Мэнн. Для команды, у которой сложный сезон, такой поступок опытного игрока был редкостью.

Ответ Дёмина был максимально убедительным. В третьей четверти «Бруклин» впервые за матч выглядел настоящей командой. За этот период россиянин набрал 12 очков — это были только «трёшки» и штрафные. Он три раза подряд попал из-за дуги, забил штрафные и стал играть агрессивнее, но держать голову при себе.

Статистика у Дёмина выдалась относительно хорошей (если не учитывать процент реализации), но, как и вся команда, он борется до конца. В трудные моменты не опускает руки и не теряет концентрацию. Ему пока сложно проявить себя в качестве плеймейкера из-за адаптации к НБА. Но его отличные передачи и умение выбирать позицию никуда не делись — со временем должно стать лучше.

К слову, нужно обратить внимание на то, как Фернандес работает с игроками. Он не церемонится с ними, прибегает к поздним заменам, уделяет особое внимание деталям и практически не терпит малейшие изъяны. Но, по сути, это не снижение доверия к молодёжи, а скорее тестирование под давлением. Сейчас, когда нет особых ожиданий по результату, как раз можно найти свой ритм.

В остальном всё шло без сюрпризов: «Клипперс» отлично попадали – больше половины бросков и 12 трёхочковых из 25, а Кавай и Харден легко разобрались с защитой «Нетс». У «Бруклина» было лишь 33,7% точных бросков и очередное подтверждение, что у команды много проблем внутри. И это нормально для клуба, который находится в стадии перестройки.