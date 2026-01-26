Личный рекорд россиянина или мощные игры легионеров? Выбирайте лучшего в Единой лиге

Героем 14-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев. Минули новые семь дней, в которых было много ярких матчей, а венцом отрезка оказалась встреча армейцев с «Зенитом». Кто из игроков проявил себя лучше остальных?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Егор Рыжов — «Енисей»
Красноярцы начали неделю игрой с «Пари НН». Невероятно значимым баскетболистом в этом матче был Рыжов, который не только оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов, но и стал самым эффективным (24 балла) и лучшим по «плюс-минус» («+26»). «Енисей» одержал уверенную победу — 76:55. Ещё команда из Красноярска встречалась с «Уралмашем». Игра проходила в борьбе, но уральцы оказались сильнее — 92:85. Рыжов вёл за собой — 18 очков и девять подборов, наряду с Эллисом оказавшись самым эффективным игроком (23 балла). Шикарная неделя от Егора!
Джален Рейнольдс — УНИКС
Давненько Джален не появлялся в нашем рейтинге. В последнее время из УНИКСа были Дишон Пьерр, Дмитрий Кулагин и Маркус Бингэм, но и Рейнольдс наконец-то проявил себя очень ярко. Центровой сперва собрал дабл-дабл: 22 очка, 11 подборов и две передачи в игре с «Самарой» (93:73), затем — 16 очков, пять подборов, четыре передачи и три перехвата в матче с «Пари НН». В первой встрече он оказался самым эффективным игроком (29 баллов), во второй — следующим после лидирующего Брюэра (23 балла). Джален великолепно показал свою мощь под кольцом, с которой необходимо считаться всем клубам.
Лука Шаманич — «Зенит»
Сине-бело-голубые дважды играли в Москве на прошедшей неделе. Сначала «Зенит» встречался с МБА-МАИ, где Шаманич собрал статистику из 22 очков и четырёх подборов при великолепной реализации (72,7%), затем — матч недели с ЦСКА. Лука был великолепен и в игре с армейцами, в которой оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Добыть победу удалось лишь во встрече с первым соперником, но питерцы проявили характер и заставили понервничать действующего чемпиона. И Шаманич вёл за собой «Зенит», став самым эффективным в противостоянии с ЦСКА (24 балла).
Павел Савков — МБА-МАИ
Форвард москвичей удивлял на старте чемпионата, став одним из героев недели нашего рейтинга. Теперь Савков проявил себя ещё ярче! В игре с «Зенитом» Павел набрал 24 очка и сделал два подбора при 70% реализации с игры. Форвард оказался самым эффективным в составе МБА-МАИ (21 балл) и обновил свой личный рекорд, но москвичи проиграли более именитому сопернику (83:99). Следующая встреча с «Пармой» сложилась ещё лучше — 26 очков, семь подборов и две передачи. Савков стал самым эффективным и в овертайме делал разницу на обеих сторонах паркета. МБА-МАИ победила (79:73 ОТ), а Павел за неделю дважды побил свой личный рекорд результативности в Единой лиге.
Каспер Уэйр — ЦСКА
Конечно, на этом месте спокойно мог оказаться и Мело Тримбл, но мы считаем, что именно Уэйр был самым важным на прошлой неделе для ЦСКА игроком. Команда с огромным преимуществом вела у «Уралмаша», но в концовке уральцы сравняли счёт. Именно Каспер реализовал «трёшку», которая стала победной для армейцев (87:84). Защитник набрал 21 очко и сделал три подбора. Следующая игра с «Зенитом» — сценарий тот же — ЦСКА был впереди на 18 очков, однако позволил сине-бело-голубым вплотную приблизиться к себе. Уэйр удержал команду на плаву в самый ответственный момент, в итоге записав на свой счёт 16 очков, два подбора, две передачи и три перехвата. Цифры не показывают того влияния, которое оказывал Каспер на игру, а оно было огромным!