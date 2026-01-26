Дебют нашего таланта за «Реал» и стабильный Голдин. Богатая неделя от россиян за рубежом

В каждой из баскетбольных лиг сейчас проходит важнейший отрезок сезона, когда команды бьются за выход в плей-офф. Российские таланты выступают по всему миру, «Чемпионат» еженедельно следит за нашими игроками за рубежом. Обычно это затрагивало только США, но последние новости из Испании не оставили нам шансов, чтобы не написать и об этом. Будет интересно!

По традиции начнём с Лиги развития НБА (G-лиги). Центровой «Оклахома-Сити Блю» Виктор Лахин уже на протяжении месяца не выступает за свой клуб. Всему виной травма, которую, надеемся, в скором времени наш игрок наконец-то залечит. Впрочем, есть Владислав Голдин, отдувающийся, так скажем, за двоих. На прошедшей неделе россиянин в составе «Су-Фолс Скайфорс» принял участие в трёх матчах. В первом из них фарм-клуб «Майами Хит» обыграл «Лонг-Айленд Нетс» (119:110), а наш центровой набрал девять очков, шесть подборов, две передачи и три блок-шота. Следующим соперником для Голдина и компании оказался «Санта-Круз Уорриорз» — победить не удалось (103:110). Влад записал на свой счёт восемь очков, семь подборов, два перехвата и столько же блок-шотов. Заключительная встреча на этой неделе была с тем же самым соперником, но на этот раз протекала более удачно для «Скайфорс» (117:103). Россиянин оформил дабл-дабл: 13 очков, 10 подборов и три блок-шота. Хорошая неделя для Голдина!

В студенческой американской лиге (NCAA) наших талантов ещё больше. Начнём с Виктора Панова, который продолжает ярко выступать за университет Дрекселя. Началась неделя для форварда с поражения от Таусонского университета (58:59), россиянин набрал 10 очков, три подбора и по одному перехвату с блок-шотом. Затем — игра с Северо-Восточным университетом в Бостоне, завершившаяся победой со счётом 83:78. Панов записал себе в актив семь очков, пять подборов и четыре передачи. В последнее время Виктор и его команда очень хороши. Александр Молофеев провёл первый матч за университет Луизианы в Монро после практически двухнедельного отсутствия. Россиянин закончил игру с Аппалачским государственным университетом с показателями в четыре очка, шесть подборов и одной передачей. Правда, победу добыть не удалось (43:59).

Виктор Панов Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Переходим к тому, кто в прошлом нашем обзоре был на самых ведущих ролях. Кирилл Елатонцев всё больше утверждается в роли значимого игрока университета Оклахомы. Впрочем, неделя выдалась неудачной с точки зрения результатов — два поражения. Сначала «Оклахома Сунерз» уступила университету Южной Каролины (76:85), затем — университету Миссури (87:88 ОТ). Российский центровой набрал пять очков, один подбор, одну передачу и один перехват в первом матче и девять очков, пять подборов, два перехвата и один блок-шот — во втором. Команда с нашим талантом в составе проиграла шесть встреч кряду. Надо исправлять ситуацию.

Тимофей Рудовский совсем недавно провёл два своих лучших матча в NCAA, набрав 20 и 22 очка в двух играх кряду. На прошедшей неделе россиянин, к сожалению, плохо проявил себя. Статистику форвард показал неплохую: 11 очков, один подбор и одна передача во встрече с Технологическом университетом Нью-Джерси и 13 очков, три подбора и две передачи — с университетом Вермонта. Однако его реализация была ужасной для лидера команды — 25% и 18,2% с игры соответственно. Желаем Тимофею вернуть былую уверенность и стабильность.

Кирилл Елатонцев Фото: Ed Zurga/Getty Images

В последних обзорах Владимир Хряпа показывал отличные результаты. В этот раз — один из худших для себя в NCAA. За 16 минут на паркете в игре с Юго-Восточным государственным университетом Миссури он отметился лишь двумя перехватами, ни разу не бросив по кольцу. Его университет Теннесси в Мартине проиграл со счётом 50:66, а сын легенды российского баскетбола провёл невзрачную встречу. Илья Ермаков уже больше месяца не выступает за университет Святого Бонавентуры. Его последнее выступление датируется 20 декабря.

Новой для нас страной в этом обзоре станет Испания, где в молодёжной лиге выступают очень много наших молодых талантов. В системе мадридского «Реала» играют Егор Амосов и Илья Фролов, которые на прошлой неделе уступили «Барселоне» (70:76). Амосов провалил игру в свой день рождения, ни набрав ни одного очка. Правда, он отметился пятью подборами, тремя передачами и двумя блоками. Тем не менее до встречи с каталонским грандом Егор находился в топ-5 лиги по набранным очкам. Сейчас его показатель — 14,6 очка в среднем — девятое место. Фролов же в этом же матче записал на свой счёт девять очков и шесть подборов.

Егор Амосов Фото: БК «Реал»

Правда, настоящий подарок для Амосова на день рождения сделал «Реал» на следующий день, когда Егор дебютировал за главную команду в чемпионате Испании. В матче с «Рио Бреоганом» он провёл на паркете чуть больше минуты, но для 18-летнего парня это уже большой успех, так как в Мадриде собрана команда из мастеровитых и опытных игроков, перед которыми стоят огромные цели в каждом турнире. Поэтому даже такой шанс необходимо заслужить, а Амосов своими яркими выступлениями в молодёжном первенстве показал, что этого достоин. Только вперёд, Егор!

Ещё в Испании есть Александр Савков, играющий за «Сарагосу». В последней встрече с «Гран Канарией» брат Павла Савкова из МБА-МАИ набрал 14 очков, семь подборов, пять передач и три блок-шота — отличное выступление. Александр занимает 33-е место в лиге по результативности и находится на седьмом по блокам. Также в лиге присутствует Александр Панасюк, однако с 3 января форвард «Гран Канарии» не принимал участия в играх. Неделя была бурной и насыщенной!