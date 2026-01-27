Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?

Вызов на Rising Stars обычно не считают чем-то особенным — это скорее знак для лиги, что игрока заметили и видят в числе перспективных. Поэтому для Егора Дёмина участие в Матче восходящих звёзд на самом деле очень важно.

НБА включила защитника «Бруклина» в пул участников турнира, который откроет звёздный уикенд в Лос-Анджелесе. Для клуба это гарантированное присутствие на уикенде, для самого игрока — первое официальное признание на уровне лиги, а для российского баскетбола — редкий и показательный эпизод.

Впервые с 2019 года в Rising Stars снова есть игрок «Бруклина» — им стал Дёмин. Напомним, его выбрали восьмым на драфте, и это первый такой случай у клуба почти за 15 лет , поэтому было много споров: хватит ли ему броска и физических качеств? Все говорили, что ему понадобится время, чтобы освоиться, но по ходу регулярного чемпионата эти прогнозы изменились.

Дёмин во многом преуспел на старте карьеры: он приносит пользу команде в защите, участвует в атакующих комбинациях и часто реализует трёхочковые. Причём теперь это рабочий инструмент, а не какая-то редкая удача. Участие Егора в этом мероприятии — большое событие. До него туда приглашали только двух россиян: Андрея Кириленко (2002 и 2003 — «Юта Джаз») и Алексея Шведа (2013 — «Миннесота Тимбервулвз»).

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина

Турнир Rising Stars давно изменился и стал больше чем просто частью звёздного уикенда. Формат не раз менялся вместе с лигой: раньше были только новички, теперь с ними участвуют и второгодки, и звёзды G-лиги. В последние годы играют четыре команды, матчи идут до определённого количества очков.

История Егора особенно примечательно и тем, как он проходил восстановление после травмы перед началом регулярного сезона. После Летней лиги у него обнаружили разрыв подошвенной фасции, и он пропустил несколько месяцев. Его возвращение на площадку не стали форсировать, позволив набрать нужную форму и улучшить навыки. Внутри клуба считают, что именно этот подход стал фундаментом для его хорошего старта в НБА.

Дёмин отличается и тем, что воспитан по лучшим европейским стандартам: он прошёл школу мадридского «Реала», одной из самых сильных в Европе, а затем отыграл сезон в NCAA. Благодаря этому он грамотно распоряжается мячом, никуда не спешит и старается бережно относиться к каждому владению.

Статистика Егора Дёмина за 39 матчей в НБА Фото: «Чемпионат»/Al Bello/Getty Images

Скепсис по поводу драфта Дёмина не исчезал — аналитики и летом, и уже по ходу сезона считали его рискованным выбором в десятке лучших. Сам баскетболист никак не реагировал на внешние оценки и просто занимался своим делом. Приглашение на матч стало для всех сигналом, что его прогресс наверняка заметили даже самые строгие критики.

К слову, в этом году будет участвовать 21 игрок из НБА, их выбрали помощники тренеров. Через драфт всех разобьют на три команды. Тренерами этих команд станут Кармело Энтони, Винс Картер и Трэйси Макгрэди. Будет и четвёртая команда — только из игроков G-лиги, её возглавит Остин Риверс. В полуфинале играют до 40 очков, в финале — до 25.

Для Дёмина это не финиш и не случайная удача. Это констатация того, где он сейчас находится среди молодых игроков НБА. А мы с радостью посмотрим за его игрой! В ночь на 14 февраля.