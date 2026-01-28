Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

40-й матч Егора Дёмина в НБА: как россиянин выступил с Финикс Санз, матч 28 января, Дёмин набрал 15 очков, потасовка и видео

Егор Дёмин за один матч НБА: повторил крутой рекорд и попал в потасовку
Артемий Берстенев
Дёмин повторил крутой рекорд и попал в потасовку
Комментарии
Россиянин удивляет всё больше и больше.

В концовке игры в Финиксе всё получилось очень показательно: практически все дрались за мяч, Егор Дёмин подтолкнул Диллона Брукса, игра надолго остановилась, и ритм сбился. Брукс попытался забрать мяч у Зайари Уильямса уже после свистка, Дёмин решил вмешаться — и в итоге затея превратилась в массовую потасовку, в которую включились и игроки, и запасные.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для Дёмина этот эпизод завершился первым техническим фолом в карьере. Теренс Мэнн сразу заступился за новичка — примечательно, что делает он это не в первый раз! К слову, после паузы почти на 11 минут судьи наказали обе команды технарями, а Уильямс ушёл с травмой, о степени серьёзности которой пока ничего неизвестно.

Зайари Уильямс после матча

Зайари Уильямс после матча

Фото: Кадр из трансляции

В итоге очередное поражение для «Бруклина» — 102:106. Команда Жорди Фернандеса терпит шестое поражение подряд, и одним из его ключевых факторов снова стали потери — 22 ошибки привели к 25 очкам «Финикса». Ещё одна большая проблема — хозяева намного лучше играли под кольцом: 72 на 48 в «краске». Из-за этого у «Нетс» не получалось нормально строить свои атаки.

Несмотря на то что у команды не всё ладилось, Майкл Портер-младший выдал лучший матч в этом сезоне — 36 очков. Он реализовал 15 бросков из 24, из них 6 из 10 — трёхочковые. Более того, для него это повторение четвёртого по результативности выступления в карьере.

Статистика Егора Дёмина

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Дёмин набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал три передачи. Он снова попадал «трёшки» и благодаря этому довёл свою серию матчей с хотя бы одним точным трёхочковым до 33. Это повторение рекорда НБА среди новичков — раньше такой результат был только у Ландри Шамета и Руди Фернандеса.

В последней четверти «Нетс» были близки к победе: после «трёшки» Дёмина даже повели, но допустили ошибки в концовке. За минуту до конца у них был шанс сравнять счёт, однако бросок Егора не попал в цель, а в следующей атаке гости потеряли мяч. После этого Грейсон Аллен был точен, и отыграться уже не получилось.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Финикс» обошёлся без Девина Букера, но получил результативные матчи от Диллона Брукса и Марка Уильямса — 26 и 27 очков соответственно. «Бруклин» продолжит выездную серию игрой с «Денвером».

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Уильямс - 27, Брукс - 26, Аллен - 18, Буей - 10, Данн - 9, О'Нил - 7, Гудвин - 4, Игодаро - 3, Флеминг - 1, Хэйс - 1, Ричардс, Малуач
Бруклин Нетс: Портер - 36, Дёмин - 15, Уильямс - 11, Томас - 11, Клэкстон - 8, Мэнн - 7, Шарп - 7, Вульф - 4, Сараф - 3, Пауэлл, Уилсон, Траоре
Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android