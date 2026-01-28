Егор Дёмин за один матч НБА: повторил крутой рекорд и попал в потасовку

В концовке игры в Финиксе всё получилось очень показательно: практически все дрались за мяч, Егор Дёмин подтолкнул Диллона Брукса, игра надолго остановилась, и ритм сбился. Брукс попытался забрать мяч у Зайари Уильямса уже после свистка, Дёмин решил вмешаться — и в итоге затея превратилась в массовую потасовку, в которую включились и игроки, и запасные.

Для Дёмина этот эпизод завершился первым техническим фолом в карьере. Теренс Мэнн сразу заступился за новичка — примечательно, что делает он это не в первый раз! К слову, после паузы почти на 11 минут судьи наказали обе команды технарями, а Уильямс ушёл с травмой, о степени серьёзности которой пока ничего неизвестно.

Зайари Уильямс после матча Фото: Кадр из трансляции

В итоге очередное поражение для «Бруклина» — 102:106. Команда Жорди Фернандеса терпит шестое поражение подряд, и одним из его ключевых факторов снова стали потери — 22 ошибки привели к 25 очкам «Финикса». Ещё одна большая проблема — хозяева намного лучше играли под кольцом: 72 на 48 в «краске». Из-за этого у «Нетс» не получалось нормально строить свои атаки.

Несмотря на то что у команды не всё ладилось, Майкл Портер-младший выдал лучший матч в этом сезоне — 36 очков. Он реализовал 15 бросков из 24, из них 6 из 10 — трёхочковые. Более того, для него это повторение четвёртого по результативности выступления в карьере.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Дёмин набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал три передачи. Он снова попадал «трёшки» и благодаря этому довёл свою серию матчей с хотя бы одним точным трёхочковым до 33. Это повторение рекорда НБА среди новичков — раньше такой результат был только у Ландри Шамета и Руди Фернандеса.

В последней четверти «Нетс» были близки к победе: после «трёшки» Дёмина даже повели, но допустили ошибки в концовке. За минуту до конца у них был шанс сравнять счёт, однако бросок Егора не попал в цель, а в следующей атаке гости потеряли мяч. После этого Грейсон Аллен был точен, и отыграться уже не получилось.

«Финикс» обошёлся без Девина Букера, но получил результативные матчи от Диллона Брукса и Марка Уильямса — 26 и 27 очков соответственно. «Бруклин» продолжит выездную серию игрой с «Денвером».