«Финал четырёх» Кубка России среди женщин. Прервётся ли победная серия УГМК?

С 29 по 31 января в Сыктывкаре пройдёт финальная часть Fonbet Кубка России среди женщин. Женский баскетбол пока привлекает незаслуженно мало внимания. Тем не менее давно пора обратить взоры на баскетбол, который в истории России принёс больше медалей и побед, чем мужской (три серебра чемпионата мира, три титула чемпионов Европы и две бронзы Олимпийских игр против двух серебряных медалей на чемпионатах мира, одного титула чемпионата Европы и одной бронзы Олимпийских игр).

«Финал четырёх» — удобный формат, позволяющий каждой команде парой матчей вписать своё имя в историю. Кстати, в истории турнира больше всех побед у екатеринбургского УГМК — 12, далее идёт курское «Динамо» — восемь титулов. Московская МБА-МГУСиТ дважды выходила в финал, но победы доставались соперникам. Местная «Ника-Лузалес» играла в решающем матче лишь однажды.

Полуфинал №1: УГМК Екатеринбург — МБА-МГУСиТ Москва

УГМК

Фанаты УГМК Фото: russiabasket.ru

УГМК подходит к финальной части турнира фаворитом, но далеко не очевидным. Недавнее поражение в матче с курским «Динамо» в очередной раз напомнило, что совершенных команд нет. Наиболее репрезентативный ростер, сильный дуэт легионеров (Ева Лисец и Меган Уокер), взаимозаменяемость игроков позволяют команде уверенно претендовать на общую победу. Предыдущие три года именно так и было.

Основная, если не единственная проблема команды в этом сезоне — недонастрой, что было и в проигранной встрече с Курском, и в выигранной – у Видного. Что будет, если внезапно не пойдёт игра у Марии Клюндиковой и Меган Уокер? Слегка «уставшая» от баскетбола Александрия Бентли может устроить шоу одного актера, что никогда не играло на пользу «лисицам». Сможет ли тренерский штаб направить команду в нужное русло? Хороший вопрос. В любом случае установка «все титулы сезона» звучит в ушах каждого игрока команды, поэтому не до экспериментов.

Лидер: Мария Клюндикова (11,9 очка, 6,9 подбора, 2,4 передачи, 1,6 перехвата в среднем в Премьер-лиге).

Мария Клюндикова Фото: basket.ugmk.com

После явно заметной усталости, вызванной почти годовым игровым марафоном (сразу после чемпионата России Мария уехала в WNBA, где вместе с «Миннесотой Линкс» дошла до полуфинала), Клюндикова, похоже, вернулась к своим оптимальным физическим кондициям. Её средний бросок всё такой же ненакрываемый, её левая из-под кольца по-прежнему точна, а пик-н-ролл раскрывается без шансов для защиты.

«Финал четырёх» — это всегда интересно, непредсказуемо. Для нас главное — это хорошо защищаться и играть в свою игру, доверять и быть уверенными друг в друге. У московской команды есть молодые и талантливые девочки, и каждая может преподнести сюрприз. Подходим к «Финалу четырёх» в отличном состоянии – и физическом, и психологическом», — поделилась мнением Клюндикова.

МБА-МГУСиТ

МБА-МГУСиТ Фото: russiabasket.ru

Москвички дважды выходили в финал Кубка России (в сезоне-2017/2018 и сезоне-2022/2023) и, конечно, мечтают сделать это в третий раз. Команда совершила небольшой подвиг, отыграв в четвертьфинале 14 очков после первой встречи у омского «Нефтяника-Титан». Умение собраться в нужный момент — скилл команды. Самой результативной в команде является 20-летняя Юлия Савукова (13,8 очка), и она же может стать джокером в полуфинале. Мощная передняя линия (Виктория Черен, Валерия Яковлева, Екатерина Кошечкина) может и отбиться, и забросить. Вернувшаяся после длительного восстановления Мария Крымова уверенно идёт к званию лучшего комбогарда страны. Но чего-то команде периодически не хватает. Например, объяснить два поражения во встречах с «Самарой» не сможет ни один из баскетбольных теоретиков. Или же неясной выглядит игра москвичек в концовках игр (пять поражений команда потерпела с разницей менее чем в пять очков).

Лидер: команда.

Тот самый случай, когда сложно и не нужно выделять одного игрока. Шесть человек набирают больше восьми очков в среднем за игру. Шесть игроков проводят на площадке 20+ минут, взаимозаменяемость вполне достаточная для того, чтобы спутать планы соперников.

«Перед нами очень сложная задача — обыграть лидера регулярного чемпионата и фаворита всего турнира. Понятно, что мы не опускаем руки и не сдаёмся заранее. В отдельно взятой игре мы можем победить любого соперника. У «лисиц» тоже есть слабые стороны», — отметила Крымова.

Прогноз: 70:30 в пользу УГМК. Екатеринбургская команда выглядит более сильной на бумаге, но командно именно москвички интереснее.

Полуфинал 2: «Ника-Лузалес» Сыктывкар — «Динамо» Курск

«Динамо»

После кардинального изменения в структуре организации следовало ожидать и резких изменений в построении игры динамовок. Один из лучших легионеров России Кьяра Линскенс (11,3 очка, 7,0 подбора) осталась в команде, несмотря на все разговоры об уходе. Нина Глонти превращается в маму-наставницу, Ольга Фролкина придаёт блеск олимпийской медали игре команды на периметре, а Яна Эльберг готова доказывать, что может ещё больше, чем просто 50 (!) минут без замен (в матче с МБА-МГУСиТ).

Главная проблема (и это не секрет) состоит в том, что команда звёздочек пока не может играть как команда-звезда. Порой кажется, что бронебойное орудие Линскенс впустую тратит свою энергию, а «маленькие» никак не могут разобраться, кому бросать по кольцу. Тут многое, если не всё, будет зависеть от главного тренера Сергея Вознюка, отпраздновавшего за пару дней до «Финала четырёх» день рождения.

Именно курянки были обладательницами Кубка России в сезоне-2021/2022, после чего началась победная серия УГМК. И если есть шанс прервать эту серию, то именно сейчас.

Лидер: Вероника Сазонова (13,1 очка, 4,8 подбора, 3,2 передачи, 1,3 перехвата).

Вероника Сазонова Фото: kurskbasket.ru

После рождения ребёнка Вероника сумела не просто восстановиться за рекордно короткий срок, а выйти на новый для себя уровень. Единственный в этом сезоне в Премьер-лиге трипл-дабл как раз на её счету. Выглядит так, что Вероника успевает на двух сторонах площадки и делает это с лёгкостью. Удержать её один на один на ногах сложно любому сопернику прямо сейчас, поэтому и внимание к ней будет повышенное.

«Ника-Лузалес»

Игроки «Ники-Лузалес» Фото: russiabasket.ru

Если у соперника изменения были косметические, но очень яркие (Сазонова перешла в Курск как раз из Сыктывкара), то в главной спортивной команде Республики Коми трансферы были более заметные. Пришла и уже ушла сербская центровая Ана Тадич. Очередную молодость переживает самая опытная баскетболистка Премьер-лиги Татьяна Видмер. Перешла из «Енисея» и ярко выглядит (только не в последних матчах) Дарья Левченко.

Основной вопрос — успеет ли восстановиться после повреждения одна из лучших разыгрывающих лиги и двигатель розыгрыша «Ники» Дестанни Хендерсон. По этой причине она пропустила предыдущий матч с той же «Надеждой». Именно в серии с оренбургской командой «Ника» добыла право играть в домашнем полуфинале. Та серия очень просит эпитет «разгромная», поэтому недооценивать команду Ольги Дорониной не стоит.

Лёгкий хаос в игре команды виден невооруженным глазом, дисбаланс между линиями стоит «рысям» ненужных провалов в обороне.

Лидер: Раиса Мусина (14,6 очка, 6,8 подбора, 2,6 передачи в Премьер-лиге).

Такой же случай, как и с Сазоновой. Раиса вернулась после рождения второго ребёнка и показывает если не свой максимум, то точно тот уровень, который у неё был до реализации демографических задач. Безусловно, Рая сейчас играет на уровне символической сборной всего турнира и всего женского баскетбола в целом. Первая по очкам и подборам, вторая по передачам — и это всё за 22 минуты игры.

Прогноз: 60 на 40 в пользу «Динамо». Более интересная задняя линия просто обязана доказывать свою состоятельность. «Ника» должна надеяться на опыт передней линии и запал домашнего зала.

Отдельного разговора заслуживает арена турнира — КСК «Лузалес-Арена». Летом 2025-го она получила новое покрытие, а предыдущий титульный турнир тут проводился в октябре 2024 года, когда УГМК в матче за Суперкубок России обыграл местную «Нику» со счётом 73:69. Почти все баскетболистки говорят, что играть в зале очень сложно из-за близко расположенных трибун и рьяно поддерживающих свою команду болельщиков. Ждать спортивное действо осталось недолго. Матчи состоится 29 января.