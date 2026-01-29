«Осталась недосказанность с «Локомотивом»? Да». Интервью с Антоном Юдиным

Антон Юдин точно запомнит сезон-2025/2026 на всю жизнь. Летом 2025 года он возглавил «Локомотив-Кубань» и впервые стал главным тренером в Единой лиге ВТБ. В начале января он покинул краснодарскую команду, но уже на следующей неделе принял «Уралмаш». 29 января состоится очная игра между «Уралмашем» и «Локо», и в её преддверии «Чемпионат» пообщался с Антоном Юдиным.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 января 2026, четверг. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

— Под вашим руководством команда провела три матча: две победы, в игре с ЦСКА удалось отыграться в четвёртой четверти с «-15». Как оцените работу команды на этом этапе?

— В целом я доволен тем, что вижу. По самоотдаче у меня на данный момент нет никаких претензий. Да, нам ещё есть над чем работать, но команда очень положительно воспринимает мои требования и нововведения. У меня нет вопросов ни к тому, как игроки работают, ни к тому, как они отдаются на каждой тренировке.

— Что вы первым делом сказали команде, когда присоединились?

— Я сказал, что сам играл в баскетбол и тоже оказывался в ситуациях, когда по ходу сезона менялся тренер. Понимаю, что чувства могут быть разными, но сейчас все мы профессионалы. Мы должны вместе справиться с этой ситуацией и продолжать делать свою работу — ту, за которую нам платят деньги, — качественно.

— Вы пытались отдельно объяснить свою философию, подход к делу, донести, что для вас важно?

— Я не стал сразу что-то кардинально менять. Уже индивидуально поговорил практически со всеми. Считаю, что ключевые моменты, которые хотел донести до команды, я уже обозначил.

— При подготовке к матчам с «Уралмашем» на что обращали внимание?

— Во-первых, это очень талантливая в нападении команда. Много игроков, способных набирать очки. Основная проблема, на мой взгляд, это игра в защите — есть баскетболисты, которые не всегда качественно защищаются индивидуально. Именно на этом делали акцент при подготовке.

— Какую задачу перед вами поставило руководство клуба?

— Сейчас мы стараемся подняться как можно выше в таблице и зайти в плей-офф с максимально выгодной позиции. Понимаем, что половина сезона уже позади, но верим, что можем подняться выше текущего места.

— Вы ожидали настолько большой разницы в счёте в дебютном матче с «Самарой»?

— Перед игрой невозможно что-то предугадать, да и, на мой взгляд, нет смысла ожидать конкретную разницу. Я настраивал команду на борьбу все 40 минут, независимо от счёта. Играть до конца — принцип любого тренера. Независимо от счёта, от того, кто находится на площадке. Нужно максимально выполнять то, о чём договорились до игры, и полностью отдаваться процессу. Каждый тренер говорит об этом и радуется, когда у команды это получается. Новый тренер — это всегда встряска, и, как мне кажется, команда на неё отреагировала очень позитивно.

— Было много разговоров о том, что летом вы вели переговоры с «Уралмашем». Это правда?

— Эти разговоры были на уровне слухов, поэтому не вижу смысла их комментировать.

Антон Юдин Фото: bcuralmash.ru

— Следующий матч — с «Локомотивом». Насколько принципиальна для вас эта игра по шкале от 0 до 10?

— Это частый вопрос — и для игроков, и для тренеров, когда приходится играть против бывшей команды. Часто слышу, что это не принципиально, но, на мой взгляд, любой человек хочет показать свой максимум в таких матчах.

Я не назову это противостояние сверхпринципиальным, но сейчас мы находимся в положении, когда обязаны настраиваться на победу и, по возможности, выигрывать дома у любого соперника, в том числе у «Локомотива».

— За счёт чего «Уралмаш» сейчас может победить «Локомотив»?

— За счёт того, что мы стараемся показывать в последних матчах: командной игры, высокой самоотдачи, минимизации ошибок в защите и борьбы. Как правило, именно это и приносит положительный результат.

— Как считаете, осталась ли между вами и «Локомотивом» какая-то недосказанность?

— Думаю, да. Считаю, что придёт время — возможно, ближе к концу сезона — и я выражу свое мнение по этому поводу.

— После матча с ЦСКА на пресс-конференции вы сказали: «На 100% могу сказать, что не всегда в том, что происходит, вина главного тренера». Что вы подразумевали под этим?

— Во-первых, профессия тренера считается, скажем так, «расстрельной» (улыбается). Есть выражение: «Побеждает команда — проигрывает тренер», с которым я не всегда согласен. Безусловно, тренер несёт большую ответственность, но есть множество факторов, которые он просто не в состоянии контролировать.

Травмы, болезни игроков и многое другое — всё это может влиять на результат и далеко не всегда зависит от тренера. Именно в этом контексте и была сказана та фраза.

— Болельщики «Уралмаша» известны своей яркой поддержкой. Что бы вы им хотели сказать вот так публично?

— Очень здорово, что болельщики с такой симпатией относятся к команде. Хочу пожелать им как можно чаще приходить на матчи, заполнять трибуны до отказа и так же горячо поддерживать команду, как это было на двух домашних играх, которые я уже видел. Ну и, конечно, больше побед «Уралмашу».