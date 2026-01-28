«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радониче

Сегодня, 28 января, в первой половине дня «Зенит» объявил о расторжении контракта с тренером Александром Секуличем, а несколькими часами позже стало известно имя нового наставника команды — им стал черногорский специалист Деян Радонич. Напомним, Секулич был отстранён 20 января, после чего командой сначала руководил Максим Учайкин, а затем Ростислав Вергун.

Однако все понимали, что «Зенит» ищет опытного иностранного специалиста из Европы. Сначала ходили слухи о том, что петербуржцы хотели пригласить Сашу Джорджевича, но сербский тренер отказал. Возможно, кто-то предполагал, что будет принято решение оставить Вергуна до конца сезона, ведь сине-бело-голубые под его руководством выглядели очень достойно в матче с ЦСКА, несмотря на поражение, а затем одержали уверенную победу над «Автодором». Но всё же было решено продолжить поиск кандидатуры.

Ростислав Вергун, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

В последние дни разные источники сообщали о переговорах с Радоничем, а сегодня информация официально подтвердилась: черногорец возглавит «Зенит», а Вергун продолжит работу в качестве ассистента. За плечами у Радонича уже довольно долгая и насыщенная тренерская карьера, о которой хочется рассказать, а также попробовать составить его портрет и порассуждать, подходит ли он «Зениту».

В 1990-е годы Радонич был заметным балканским разыгрывающим, особенно запомнившись по выступлениям за «Будучность», где он несколько раз выигрывал чемпионат Сербии и Черногории, а также Кубок Югославии. Именно в этом клубе Деян начал тренерскую карьеру в 2005 году и проработал там до 2013-го, завоевав множество национальных титулов.

Одним из ключевых элементов его баскетбольной философии является агрессивная защита. Он часто говорит об этом требовании к игрокам и рассматривает его в том числе как способ создавать простые возможности для набора очков через перехваты и быстрые атаки. Даже после побед Радонич способен критиковать команду за недостаточную самоотдачу в обороне. При этом стоит отметить, что он в целом немногословен, сдержан и совсем не похож на шоумена.

Деян Радонич и Маркус Уильямс, сезон-2014/2015 Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

После «Будучности» Радонич отправился в «Црвену Звезду», где зарекомендовал себя как специалист европейского уровня. Вместе с белградским клубом он неоднократно выигрывал Адриатическую лигу, а в 2015 году оформил «тройную корону», завоевав Кубок Сербии, титул в лиге АБА и выиграв чемпионат страны.

В 2018 году Деян впервые в карьере решил поработать за пределами бывшей Югославии и стал главным тренером «Баварии». Он выиграл два чемпионата Германии, но на европейской арене больших успехов добиться не удалось, из-за чего в 2020 году Радонича уволили. При этом сам он отмечал, что в Мюнхене ему и его семье было очень комфортно и с адаптацией проблем не возникало. Хочется верить, что и в России тренеру будет так же уютно.

Деян Радонич и Майк Цирбес, сезон-2017/2018 Фото: Getty Images

Затем Деян вернулся в «Црвену Звезду», где продолжил выигрывать титулы на национальном и балканском уровне. Однако, разумеется, специалисту было интересно сделать ещё один шаг вперёд. Именно поэтому в 2022 году он подписал контракт с «Панатинаикосом», клубом с куда более высокими амбициями в Евролиге. Но все мы знаем, что в Афинах тренеры работают под колоссальным давлением со стороны болельщиков и руководства, не привыкшего к терпению и требующего результата здесь и сейчас. Поэтому после невыхода команды в плей-офф Евролиги черногорец был незамедлительно отправлен в отставку.

Затем Радонич опустился на уровень ниже и провёл два года в турецком «Бахчешехире», с которым занял второе место в Кубке Европы ФИБА. «Зенит» станет для него попыткой вернуться в топ, особенно если российские клубы вновь получат возможность выступать в еврокубках. По своему статусу петербургский клуб, безусловно, претендует на участие в Евролиге.

Трент Фрейзер и Георгий Жбанов, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Интересно, как игроки «Зенита» воспримут оборонительную философию Радонича. Георгий Жбанов, вероятно, довольно быстро станет одним из его любимчиков и ключевых исполнителей, но вот примут ли требования нового наставника Трент Фрейзер и Ксавьер Мун?

Не менее важно понять, какие ожидания у руководства клуба от оставшейся части сезона. С учётом всех изменений в составе, травм и эмоциональных качелей выглядит маловероятным, что петербуржцы реально смогут побороться за чемпионство, особенно на фоне таких стабильных и доминирующих команд, как УНИКС и ЦСКА. Но это лишь предположения.

Что должен показать Радонич в ближайшие месяцы, чтобы ему доверили команду и на следующий сезон? Прежде всего стабилизацию и определённый прогресс. Ну и, конечно, добиться уверенного выхода в полуфинал, где «Зениту» необходимо хотя бы попытаться оказать достойное сопротивление двум лидерам чемпионата.