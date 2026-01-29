Юдин с «Уралмашем» поквитался с бывшим клубом. Разбираем, что пошло не так у «Локо»

Совсем немного времени прошло с того момента, как Антон Юдин закончил свою главу в «Локомотиве-Кубань». Теперь специалисту придётся сыграть со своим бывшим клубом, но уже находясь во главе «Уралмаша». Детальный обзор яркого матча в Единой лиге ВТБ.

Хозяева паркета с первых минут задали невероятную планку по уровню самоотдачи! «Уралмаш» бился на каждом участке паркета, и это дало свои плоды — команда легко выбилась вперёд и захватила преимущество. Октавиус Эллис набрал 10 очков, буквально уничтожая «краску» гостей. «Локо» держался за счёт яркой игры Винса Хантера, который набрал четыре очка и (!) пять подборов за восемь минут. Четверть за уральцами — 21:15. В следующем отрезке «Локо» прибавил: стал лучше двигать мяч, находить моменты для взятия кольца. Тем не менее «Уралмаш» не отставал, уступив с небольшим отставанием — 21:24.

После большого перерыва результативность упала — защита вышла на первый план. «Локо» отдавал все силы, чтобы подобраться к «Уралмашу». В определённый момент гости сократили отставание до двух очков, но хозяева лучше провели концовку третьей четверти, выиграв её со счётом 17:15. Решающий отрезок проходил под контролем уральцев. На каждое удачное действие от «Локо» подопечные Юдина отвечали серией своих шикарных моментов, всё сильнее наращивая преимущество. Томислав Томович пытался брать тайм-ауты, чтобы остановить хозяев, однако все усилия оказались тщетными. «Уралмаш» одержал победу с результатом 84:71.

X-фактор

Октавиус Эллис Фото: Единая лига ВТБ

В первой половине основным преимуществом хозяев были подборы и игра в «краске». «Уралмаш» просто уничтожал соперника в этих компонентах. Хозяева лучше находили неравноценные размены вблизи кольца, а Эллис не ощущал соперников, набирая одно очко за другим. Конечно, концентрация имела своё большое значение. Уральцы с самого старта выглядели более собранными, лидеры вели за собой клуб, а остальные вообще не портили картину. Ещё отдельно стоит выделить невероятную игру Эллиса в первой половине и Нэвелса — во второй. И нельзя не упомянуть скамейку хозяев, которая была крайне полезна сегодня — набрала 29 очков. Невозможно молчать об ужасной реализации бросков от гостей из Краснодара: 27,8% — с трёхочковой дистанции, 32,8% — с игры. С таким выступлением в нападении далеко не уедешь, как ни крути.

Лучшие

Гарретт Нэвелс Фото: Единая лига ВТБ

«Уралмаш» вели за собой Эллис и Нэвелс. Октавиус набрал 20 очков, девять подборов и два блок-шота, став самым эффективным игроком матча (31 балл), а Гарретт — 22 очка, три подбора и столько же передач. В составе хозяев ещё можно выделить Хэйдена Далтона, который записал на свой счёт 10 очков, три подбора, пять передач и два перехвата. Также были очень полезны Джавонте Даглас — восемь очков, семь подборов и четыре передачи – и Тимофей Герасимов — 11 очков и три передачи. Шикарное командное выступление от «Уралмаша»!

У проигравших можно выделить Хантера, который пытался делать разницу на обеих сторонах паркета. В активе Винса девять очков, шесть подборов, три передачи и (!) семь перехватов. Если бы не четыре потери, то его выступление можно было бы считать просто превосходным, а так — есть небольшие проблемы. Ещё хорошо себя показал Патрик Миллер. Капитан «Локо» набрал 16 очков, пять подборов, шесть передач и один перехват, стараясь вести за собой партнёров. К сожалению, больше выделить некого.

Неудачи

Джеремайя Мартин Фото: Единая лига ВТБ

В составе победителей плохую встречу провёл лишь Тайрелл Нэльсон. В активе форварда всего два очка и пять подборов за 16 минут на паркете. Мы уже не раз видели, что один из лидеров «Уралмаша» может в разы лучше. Переходим к «Локо» и начнём с Би Джея Джонсона, который хоть и набрал 13 очков и четыре подбора, но его эффективность сегодня оставляла желать лучшего. Форвард реализовал лишь два броска из девяти с игры. Джеремайя Мартин ничего не мог поделать в игре со своим бывшим клубом. У защитника девять очков, два подбора и столько же передач, но попал лишь три попытки в цель из 11 — плохой показатель, который сопровождает худший «плюс-минус» среди всех игроков «Локо» («-15»). Илья Попов сегодня быстро получил несколько персональных замечаний и провёл мало времени на паркете (семь минут), чтобы постараться помочь своей команде. Одну из худших игр в этом сезоне записал в свой актив Антон Квитковских — два очка и четыре подбора за 22 минуты. Плюс 12,5% реализации…

Итоги

Антон Юдин Фото: Единая лига ВТБ

Хозяева оказались лучше настроены на игру с первых минут. «Уралмаш» не давал сопернику разгуляться в быстрых отрывах, так любимых «Локо». В позиционном нападении краснодарцы пока не так сильны, чем и воспользовались Юдин и компания. Уральцы лучше атаковали со всех дистанций, плотно опекали лидеров гостей, что можно было прекрасно заметить по очень уставшему Хантеру на последних минутах игры. Сегодня «Уралмаш» провёл практически образцовую игру, если не считать 18 потерь. Но всё тот же Хантер как с цепи сорвался и своими «щупальцами» хватал почти все мячи. Антон Юдин поквитался со своим бывшим клубом за увольнение посреди сезона. Команды сыграли между собой четыре встречи и больше не встретятся в регулярке. Возможно, им предстоит сразиться между собой в плей-офф Единой лиги. Будем с нетерпением смотреть за оставшейся частью сезона.