У Дёмина невероятный рекорд в НБА! Он может долго продержаться

Для кого-то матч с «Ютой» является простым рядовым противостоянием с аутсайдером в НБА, но только не для Егора Дёмина, который сезон отыграл за университет BYU из одноимённого штата. Россиянин по-настоящему проникся культурой Юты и прикипел ко всем участникам организации «пум».

Поэтому крайне примечательно, что именно во встрече с «Ютой» Егор выдал лучший матч в карьере в НБА. Дёмин оформил дабл-дабл из 25 очков, 10 подборов и четырёх передач. И это всего за 29 минут на паркете! «Бруклин» прервал свою серию из семи поражений, обыграв соперника со счётом 109:99.

Егор был полезен на каждом участке паркета, уверенно бросал из-за дуги, шёл в проходы, хоть не так часто, как пулял «трёшки», но всё же. Его реализация сегодня — топ-уровень — 50% с игры и столько же с дальней дистанции. Добавьте к этому, что он стал единственным баскетболистом стартового состава с положительным «плюс-минусом» — тогда вы получите великолепное выступление от россиянина по всем фронтам.

Теперь к достижениям: Егор провёл 34-й матч в НБА с как минимум одним реализованным трёхочковым броском среди новичков, что позволило ему установить новый рекорд для лиги. Этого не добивался никто в НБА! Дёмин стал первым новичком в истории «Бруклина», который оформил дабл-дабл с пятью «трёшками». И всё это на фоне лучшей результативности в карьере и первого дабл-дабла в НБА — ранее россиянин набирал только 23 очка, а теперь — 25. Просто легендарный день для Дёмина!

«Это причина, почему мы задрафтовали его. Мы верили, что его бросок соответствует уровню НБА, и он доказал это с самого начала», — заявил на пресс-конференции тренер «Бруклина» Жорди Фернандес после невероятного выступления Егора. Ещё одним высказавшимся о россиянине стал напарник Дэйрон Шарп: «Видно, как растёт его уверенность в себе. Кто знает, чего сможет добиться Егор в ближайшие пару лет?».

Егор Дёмин Фото: Michael Reaves/Getty Images

Егор же, в свою очередь, отдал должное своему бывшему тренеру Кевину Янгу, под началом которого выступал в составе «пум» в NCAA. «Он тренер НБА [Янг работал в «Финиксе»], поэтому за этот год он научил меня практически всему, что мне нужно знать, чтобы играть на уровне НБА. Тренер дал нам много знаний, так что я прихожу сюда готовым к игре, знающим, что мы делаем, и имею представление о том, что к чему. Он заложил основу для игрока НБА, чтобы я мог оказаться здесь и понимать, что происходит вокруг меня».

В единственный свой сезон в студенческой лиге Дёмин не отличался уверенным броском издали, реализуя лишь 27,3% дальних попыток, но сейчас россиянин чуть ли не лучший снайпер своего драфта. И основа этой базы была заложена именно Янгом, которому Егор и отдал должное. Как же символично, что вся эта красота баскетбола от Дёмина случилась именно в Юте!