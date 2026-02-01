Что за сложности с вызовом Дёмина в сборную? Об этом и не только отвечает главный тренер

Российская сборная переживает полосу испытаний: ограничения, отсутствие официальной соревновательной практики и сложности с вызовом лучших игроков, выступающих за рубежом. Главный тренер Зоран Лукич, параллельно возглавляющий греческий «Ираклис», ежедневно сталкивается с организационными рифами. Почему Егор Дёмин и Владислав Голдин пока не могут выйти на паркет за национальную команду, что происходит с мотивацией игроков и каким видится будущее сборной — читайте в интервью «Чемпионату».

— Вы недавно заявили о желании видеть Егора Дёмина и Владислава Голдина в составе сборной России, упомянув некие «организационные моменты». Что конкретно мешает их приезду — клубные обязательства, страховка или политические барьеры — и есть ли прогресс в решении этих вопросов на сегодняшний день?

— Я бы хотел видеть в сборной не только Дёмина и Голдина. Есть целая группа российских игроков, которые выступают за границей — в США, в Испании — и которые представляют большой интерес для национальной команды. Эту группу, конечно, хотелось бы увидеть вместе, в том числе и с Дёминым, и с Голдиным. Но, к сожалению, есть ряд факторов, которые сейчас мешают их приезду.

В первую очередь это клубные обязательства. Во-вторых, как вы правильно отметили, существует вопрос страховки. Пока сборная России официально не участвует в соревнованиях под эгидой ФИБА, возникают серьёзные сложности со страховками игроков. РФБ уделяет этому огромнейшее внимание и прикладывает большие усилия, чтобы решить эти вопросы. Где-то удаётся находить решения, однако полностью закрыть тему страховых полисов в рамках контрактов игроков пока не получается. Из-за этого трудности возникают не только у ребят, играющих за рубежом, но и у некоторых клубов Единой лиги ВТБ. Плюс есть и политические, и визовые барьеры. Всё это в совокупности создаёт реальные ограничения.

Если бы сейчас речь шла об официальных матчах и отборах под эгидой ФИБА, я уверен, что способы приглашать этих игроков обязательно находились бы. А в нынешней ситуации это выглядит как попытка ткнуть пальцем в глаз и создать проблемы на ровном месте. Поэтому, наверное, правильнее немного подождать. Дай бог, в ближайшее время ситуация разрешится, и тогда всё станет значительно проще — и для игроков, и для клубов, и для федерации.

Егор Дёмин Фото: Evan Bernstein/Getty Images

— Сейчас вы совмещаете пост тренера сборной России и греческого «Ираклиса», что говорит о вашей огромной трудоспособности. В условиях плотного графика НБА и клубного сезона в Европе не боитесь ли вы повышенного риска травм ключевых игроков, которых вы хотите видеть в сборной, участвующей пока только в товарищеских/выставочных матчах?

— Да, я совмещаю работу в сборной и в команде греческого чемпионата «Ираклис». У меня, знаете, очень большая трудоспособность. Кто любит свою работу и ей живёт, у того проблем не бывает. Я просто соскучился. Соскучился по клубной работе. У меня была пауза, и она была связана именно с работой в сборной России. Но, слава богу, руководство «Ираклиса» и генеральный менеджер Георгиос Пантазопулос нашли вариант, как я могу возглавить эту команду. Я им за это очень благодарен.

И сейчас, если честно, я просто кайфую от этой работы. Реально кайфую. Для меня здесь нет никаких сложностей. Что касается травм и нагрузки. Вы знаете, раньше вообще не было этих окон ФИБА — тогда были просто игры, либо чемпионат, либо сборная, без разделения на «окна». Сейчас называют это «окно ФИБА», но, по сути, глобально увеличилось просто общее количество матчей. Однако я не думаю, что только эти окна сами по себе повышают риск травм. Травма может случиться в любой момент.

В товарищеском матче, в игре чемпионата, на тренировке — это риск, который всегда существует у баскетболиста. Здесь, мне кажется, ключевое — найти баланс в общем количестве игр за сезон. В общей нагрузке. Если правильно выстроить этот баланс, это поможет сократить количество травм. Но полностью убрать риск невозможно — это часть профессии.

— Из-за отстранения российские игроки не участвуют в официальных международных турнирах. Не считаете ли вы, что мы теряем целое поколение игроков, которые лишены возможности соревноваться на высшем уровне за свою страну, и как вы поддерживаете их мотивацию в этих условиях?

— Да, действительно, это правда: мы уже потеряли группу игроков. К сожалению, и это от нас не зависит. Это сейчас общий мировой процесс, такая ситуация во всём мире. Поэтому, знаете, терять из-за этого энергию, эмоции — в этом нет никакого смысла. То, что мы можем делать сейчас, — это готовить молодое поколение, работать с группой молодых игроков, просматривать их, давать им возможность развиваться. И нам, тренерам, важно понять: на кого мы в будущем можем рассчитывать, кто и в какой мере реально способен помочь сборной России.

Зоран Лукич Фото: РФБ

— Вы работали в Единой лиге ВТБ, а теперь — в греческой лиге и сборной России. В одном из интервью вы говорили, что российский баскетболист должен играть. Какая из этих лиг, по вашему мнению, лучше всего готовит игрока к требованиям современного международного баскетбола и в чем ключевое отличие вашего подхода в клубе и в сборной?

— Ну да, надо, это точно. Я полностью стою за этими словами. Игрокам нужно играть, занимать своё место, получать свою роль. Но прежде всего это надо заслужить. И мне кажется, что во многом это зависит именно от тренера. От тренера и от его доверия. Вот даже сейчас в моей греческой команде есть несколько греческих игроков, в том числе игрок сборной Греции, капитан команды, есть и молодой игрок, который получает моё максимальное доверие — и по игровому времени, и по роли, и по ответственности.

Мы целенаправленно работаем над его развитием, над тем, чтобы он становился лучше. Поэтому, мне кажется, ключевое здесь — это доверие тренера, его философия и философия всего тренерского штаба. Именно от этого во многом зависит, получит ли игрок шанс и сможет ли он себя реализовать.

— Успех Дёмина в НБА очевиден. Когда вы приглашаете таких игроков в сборную, какие критерии для вас важнее — их текущая статистика в сильнейшей лиге мира или их потенциальная совместимость с уже отлаженной вами системой игры сборной России?

— Да, конечно, я слежу не только за Дёминым, а вообще за всеми российскими игроками, которые выступают за границей, если есть возможность посмотреть — по телевидению, по каналам, по трансляциям. И я честно скажу: его прогресс виден, и его роль в команде растёт. Мне бы очень хотелось увидеть Дёмина в команде, которая борется за плей-офф, за верхние места, потому что одно дело — играть под серьёзным давлением, когда от тебя требуют результата, и совсем другое — когда команда, к сожалению, находится внизу турнирной таблицы. Но я верю в Дёмина и в его возможности.

Я надеюсь, что уже в ближайшее время он получит шанс играть и прогрессировать в команде, которая борется за серьёзные цели, и показывать свой баскетбол в условиях настоящей конкуренции. Да, баскетбол в Америке отличается от европейского, однако у Егора есть талант, есть качества, есть понимание игры, чтобы встроиться в систему. Он, будучи молодым пацаном, играл в Москве, потом — в «Реале», познакомился с европейским баскетболом, и я думаю, что адаптация в Америке может пройти достаточно быстро. Я не вижу здесь никаких больших проблем в этот момент.