Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных

Пока «Зенит» и «Локомотив-Кубань» меняют составы и даже тренеров, ЦСКА с УНИКСом остаются непоколебимой силой. У обеих команд лишь два поражения, в то время как у остальных клубов — не менее девяти! Уже в воскресенье армейцы и казанцы проведут очередную, третью игру между собой в рамках регулярного чемпионата. Безусловно, они на данный момент — главные претенденты на выход в финал.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Как прошли предыдущие две встречи? УНИКС начал сезон с шести побед подряд, и именно ЦСКА первым огорчил казанцев. А ведь это был лучший старт сезона для казанцев с 2022 года. В той встрече УНИКС допустил 18 потерь, что на тот момент для них стало худшим показателем сезона. Лучшим в той встрече у армейцев стал Мело Тримбл, набравший 25 очков. Во второй игре УНИКС взял реванш благодаря 46 очкам от Джалена Рейнольдса и Маркуса Бингэма. ЦСКА же не помогли 33 очка от всё того же Мело Тримбла.

ЦСКА подходит к воскресной игре с 13-матчевой победной серией. У УНИКСа триумфальная серия насчитывает 11 встреч.

Главные «ключи» к матчу: в таких встречах зачастую исход зависит от двух факторов: командной защиты и индивидуальных действий в атаке. Безусловно, можно победить и командным нападением, но, как правило, многое зависит от того, как один клуб сумеет построить оборону от лидеров соперника. И наоборот: насколько хорошо лидеры одной команды смогут разбивать защиту другой.

Чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ Иван Лазарев также считает, что многое будет зависеть в этой встрече в первую очередь от обороны армейцев. Об этом он эксклюзивно сказал «Чемпионату».

Иван Лазарев чемпион Евролиги и Единой лиги, ныне эксперт «Матч топов. УНИКС сейчас выглядит как команда, которая максимально может побороться за чемпионство. Невероятно сильный состав, особенно когда все выздоровеют. Практически на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки, очень хорошая глубина состава. Плюс хороший сплав задора и огня с мудростью и рассудительностью. Тут отдельное спасибо Дмитрию Кулагину, который очень сильно повзрослел в плане организации команды, и Алексею Шведу, который добавился в команду по ходу сезона. Очень многое будет зависеть от защиты ЦСКА и как казанцы будут находить способ использовать свои сильные стороны и не сбиваться. В последних нескольких матчах армейцы давали соперникам вернуться в игру. И я для себя это связываю с ощущением уверенности в себе и чувством того, что они в любой момент могут добавить. Но, во-первых, уверен, они уже провели работу над ошибками, как они это делают всегда. А во-вторых, к УНИКСу все будут походить с полным настроем и в полной готовности».

В этом матче действительно будет решать не только тренерская дуэль, но и детали, возможно, даже где-то везение: ЦСКА и УНИКС лучшие в лиге по набору очков, передачам, подборам. Однако не забываем про дуэли и на паркете, особенно между задними линиями: вернувшийся Пэрис Ли и Алексей Швед против Мело Тримбла и Каспера Уэйра. Ливио Жан-Шарль — это неплохо, но разве есть в лиге более мощный фронт-корт, чем Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс? Кажется, нет.

Не стоит забывать, что в этом матче сыграет россыпь звёзд. И это фраза не для красного словца. На две команды в этой встрече примут участие сразу шесть будущих участников предстоящего Матча всех звёзд Единой лиги — Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Маркус Бингэм, Джален Рейнольдс от УНИКСа, и Никита Курбанов, Мело Тримбл – от ЦСКА.

И если в предыдущем матче Единой лиги ЦСКА достаточно буднично разобрался с «Енисеем», то у УНИКСа возникли проблемы с «Игокеа» в рамках WINLINE Basket Cup. Команда из Лакташи показала, что у казанцев есть если не слабые места, то недочёты. Причём как под кольцом, так и в обороне периметра: «Игокеа» атаковала издали с процентом 52,4 (11/21). Они показали, что можно вскрывать оборону УНИКСа даже под кольцом, несмотря на наличие, опять же, одного из лучших дуэтов передней линии.

В этом и есть прелесть баскетбола и таких матчей — когда не знаешь исхода заранее. Даже самый явный аутсайдер может преподнести сюрприз фавориту. А когда встречаются две с запасом топовые команды — интерес подогревается ещё больше. Всё решится на площадке в Москве, и маятник может качнуться в любую сторону.

Кто одержит победу в матче?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.