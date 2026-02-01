Так побеждают чемпионы. ЦСКА отыграл огромное отставание и на характере прибил УНИКС

ЦСКА и УНИКС подошли к своему третьему противостоянию в Единой лиге ВТБ с двумя поражениями в активе. Причём команды уже успели обменяться домашними победами в регулярном чемпионате. «Чемпионат» предлагает вам детальный обзор яркого матча недели.

Старт встречи остался за УНИКСом, который остановил Мело Тримбла и остальных лидеров ЦСКА. Защита казанцев «съедала» почти все удачные попытки армейцев. Причём подопечные Велимира Перасовича сами удачно действовали на чужой половине, особенно Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. 24:18 — первая четверть ушла в актив гостей. Во втором отрезке рисунок игры не изменился: УНИКС великолепно двигал мяч, находя моменты для взятия кольца с различных дистанций. Казанцы реализовывали практически все свои попытки и в обороне усложняли жизнь ЦСКА. Очередная десятиминутка за гостями — 26:19.

После большого перерыва армейцы воспряли духом и стали качественнее действовать на обеих сторонах паркета. Мело Тримбл вёл за собой клуб, сделав всё возможное, чтобы вернуть ЦСКА в игру. Хозяева оставили четверть за собой со счётом 28:20. Заключительный отрезок держал в напряжении всех, однако нападение УНИКСа застопорилось. Армейцы воспользовались этой возможностью, полностью перехватив инициативу. Хозяева в концовке дожали гостей, выиграв со счётом 84:80.

X-фактор

УНИКС подошёл к противостоянию с максимальной ответственностью. Казанцы шикарно двигали мяч на протяжении всего матча. Команда находила выгодные размены раз за разом, снайперы очень часто получали свободные броски. ЦСКА пытался использовать подстраховку, когда мяч оказывался в руках у Рейнольдса и Бингэма, но парочка «больших» шикарно комбинировала между своими атаками и передачами на свободных партнёров. При этом УНИКС провёл практически эталонную игру в защите, качественно пользуясь фолами и сменами. И всё это – про первую половину! Во второй ЦСКА перехватил инициативу и понёсся вперёд. Андреас Пистиолис настроил свою команду, которая после перерыва отдала буквально все силы, чтобы одержать победу. Нам кажется, X-фактором этого противостояния стал характер армейцев и, конечно же, невероятная игра Тримбла.

Лучшие

MVP января Единой лиги Тримбл в первой половине был не особо заметен, потому что на нём часто сдваивались и в целом держали плотнее остальных. Но Мело во второй показал всё, на что способен — 34 очка, три подбора, пять передач и два перехвата при 41 балле эффективности — невероятные цифры для такого важного матча. Главной звезде ЦСКА сегодня качественно помогал Ливио Жан-Шарль. На счету француза 13 очков, два подбора и два перехвата. Да, центровой много фолил, но, когда тебе противостоят Бингэм и Рейнольдс, иначе никак. Иван Ухов не сильно был заметен в нападении, зато очень ярко себя проявлял в обороне. Эти действия не значатся в протоколе, однако защитник сделал очень много черновой работы, в итоге набрав шесть очков, три подбора и три передачи.

В составе УНИКСа лучшим был Рейнольдс — 21 очко, шесть подборов, две передачи и столько же перехватов и блок-шотов. Дмитрий Кулагин хоть и плохо бросал с игры, но отлично помогал команде во всём, как настоящий капитан. В итоге защитник записал на свой счёт 14 очков, шесть подборов и три передачи. Отличный матч провёл Михаил Беленицкий: восемь очков, шесть подборов и одна передача. Ко всему этому он добавил свою элитную персональную защиту, став одним из лучших в составе. Бингэм провёл великолепную первую половину, но во второй — просто перестал попадать в цель с игры. Статистика у центрового отличная — 16 очков, шесть подборов, одна передача и перехват, однако его шесть потерь портят впечатление. Тем не менее встреча получилась больше хорошей, нежели плохой.

Неудачи

У ЦСКА плохо сыграл Каспер Уэйр. Защитник набрал 11 очков, два подбора и три передачи, но реализовал лишь 33,3% своих попыток с игры. Один из лидеров армейцев брал на себя много бросков из непривычных для себя позиций. Не лучший матч для Уэйра. Ещё неудачную для себя встречу провёл Лука Митрович. Центровой набрал всего два очка за 13 минут и больше полезными действиями не отметился. Он набрал четыре фола и из-за этого не мог защищаться в полную силу, боясь быть выведенным из игры.

В составе проигравшей команды Алексей Швед брал на себя очень много бросков сегодня. При этом у лучшего бомбардира в истории Единой лиги не особо летело со всех дистанций — 30% реализации об этом нам говорят. Швед набрал девять очков, два подбора и шесть подборов, но слишком много мазал. Тайрон Брюэр провёл на паркете 23 минуты, однако оформил лишь два очка, два подбора и одну передачу — плохое выступление от форварда. К тому же у него оказался худший «плюс-минус» в матче («-14»). Пэрис Ли сегодня был не похож на себя. Конечно, разыгрывающий совсем недавно оправился от травмы и ещё не пришёл в оптимальные кондиции, тем не менее это не отменяет того факта, что Ли сыграл не лучшим образом. Семь очков, два подбора и три передачи — не то, чего ждёшь от одного из лидеров клуба. В подтверждение этому – ещё и 25% реализации и три потери.

Итоги

После первой половины казалось, что у ЦСКА нет шансов, но армейцы на то и чемпионы, чтобы переламывать даже нереальные матчи. Характера москвичам не занимать! Тримбл в очередной раз доказал, что является главным претендентом на MVP регулярного чемпионата, ещё сильнее укрепив веру в то, что так и случится в конце сезона. Когда ни у кого не клеилась игра, Мело взял бремя лидера на себя и стал набирать очки, бесконечно проникая в «краску». На нём сфолили 11 раз, а всего он реализовал 14 из 15 штрафных бросков. Невероятное выступление лидера.

УНИКС во второй половине перестал пользоваться самым сильным оружием — грузить в «пост» на Бингэма и Рейнольдса. Бигмены часто стали оказываться в районе трёхочковой, когда могли спокойно давить соперников в «краске», учитывая то, что у Жан-Шарля и Бингэма были проблемы с перебором фолов. Почему-то казанцы перестали использовать этот приём. Тем не менее подопечные Перасовича по праву являются единственной на данный момент командой в чемпионате, которая может составить конкуренцию в борьбе с ЦСКА за чемпионство. У других команд пока нет настолько слаженной игры, как у этих двух клубов. Матч недели получился просто великолепным: с невероятным камбэком и неожиданным исходом, если исходить из того, как протекала первая половина.