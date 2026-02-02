После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом

Контраст получился разительный. Всего два дня назад Егор Дёмин выдал, пожалуй, лучший матч сезона — 25 очков против «Юты», — а уже в ночь на понедельник «Бруклин» угодил в один из самых сокрушительных провалов чемпионата. В Детройте «Нетс» уступили 77:130 — разница стала третьей худшей в истории клуба.

«Пистонс» выиграли с самой большой разницей за всю историю франшизы. Для «Бруклина» это уже четвёртый проигрыш в этом сезоне с разницей в 35 очков или больше. В последнее время команда постоянно сталкивается с тяжёлыми поражениями, а игра с сильным соперником только показала, насколько всё плохо.

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» Фото: Mike Mulholland/Getty Images

К слову, в начале матча у «Бруклина» были нормальные шансы: играли ровно, спокойно справлялись с давлением. Но во второй половине всё сломалось: «Детройт» устроил сокрушительный рывок, и судьба матча была решена. Потери у «Нетс» тут же превращались в простые очки соперника, а по мощи «Пистонс» явно превосходили гостей.

Более того, для Дёмина это стал один из самых неудачных матчей в принципе за карьеру. Против него плотно работал Осар Томпсон, а в обороне Егору приходилось постоянно переключаться на Кейда Каннингема. Итог — три очка, ни одного попадания с игры, 0 из 4 — из-за дуги. Здесь же прервалась его серия из 34 матчей подряд с реализованным трёхочковым — рекордная для новичков в истории НБА.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И проблемы «Нетс» не сводились к выступлению одного игрока. Команда посыпалась под давлением: «Детройт» сделал 17 перехватов и набрал 39 очков после потерь соперника. На фоне усталости после выездной серии и в отсутствие Майкла Портера-младшего «Бруклин» не выдержал ни уровня контакта, ни темпа, который навязали хозяева.

В итоге матч превратился в сухой статистический разгром. «Нетс» избежали «-60», но итоговые «-53» — ещё одна тяжёлая отметина сезона, в котором молодые игроки получили жёсткий урок от команды, играющей ровно и без снижения интенсивности.