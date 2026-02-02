Скидки
42-й матч Егора Дёмина в НБА: россиянин сыграл с Детройт Пистонс, матч 2 февраля, Дёмин набрал 3 очка, серия по трёшкам прервалась

После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал. «Бруклин» опять проиграл с неприличным счётом
Артемий Берстенев
После лучшего матча в НБА у Дёмина — провал
Крупные поражения — это уже норма для «Нетс»?

Контраст получился разительный. Всего два дня назад Егор Дёмин выдал, пожалуй, лучший матч сезона — 25 очков против «Юты», — а уже в ночь на понедельник «Бруклин» угодил в один из самых сокрушительных провалов чемпионата. В Детройте «Нетс» уступили 77:130 — разница стала третьей худшей в истории клуба.

«Пистонс» выиграли с самой большой разницей за всю историю франшизы. Для «Бруклина» это уже четвёртый проигрыш в этом сезоне с разницей в 35 очков или больше. В последнее время команда постоянно сталкивается с тяжёлыми поражениями, а игра с сильным соперником только показала, насколько всё плохо.

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс»

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс»

Фото: Mike Mulholland/Getty Images

К слову, в начале матча у «Бруклина» были нормальные шансы: играли ровно, спокойно справлялись с давлением. Но во второй половине всё сломалось: «Детройт» устроил сокрушительный рывок, и судьба матча была решена. Потери у «Нетс» тут же превращались в простые очки соперника, а по мощи «Пистонс» явно превосходили гостей.

Более того, для Дёмина это стал один из самых неудачных матчей в принципе за карьеру. Против него плотно работал Осар Томпсон, а в обороне Егору приходилось постоянно переключаться на Кейда Каннингема. Итог — три очка, ни одного попадания с игры, 0 из 4 — из-за дуги. Здесь же прервалась его серия из 34 матчей подряд с реализованным трёхочковым — рекордная для новичков в истории НБА.

И проблемы «Нетс» не сводились к выступлению одного игрока. Команда посыпалась под давлением: «Детройт» сделал 17 перехватов и набрал 39 очков после потерь соперника. На фоне усталости после выездной серии и в отсутствие Майкла Портера-младшего «Бруклин» не выдержал ни уровня контакта, ни темпа, который навязали хозяева.

В итоге матч превратился в сухой статистический разгром. «Нетс» избежали «-60», но итоговые «-53» — ещё одна тяжёлая отметина сезона, в котором молодые игроки получили жёсткий урок от команды, играющей ровно и без снижения интенсивности.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 77
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Каннингем - 18, Дженкинс - 18, Харрис - 11, Сассер - 10, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Айви - 8, Грин - 8, Робинсон - 8, Холланд - 6, Рид - 4
Бруклин Нетс: Пауэлл - 12, Томас - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Уилсон - 8, Вульф - 6, Лидделл - 5, Траоре - 5, Мэнн - 4, Сараф - 4, Дёмин - 3, Мартин
