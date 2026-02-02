Невероятный Тримбл, мощный Эллис или продуктивный Мартюк. Рейтинг лучших в Единой лиге

Героем 15-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал центровой «Енисея» Егор Рыжов. Подошли к концу ещё одни семь дней регулярки, поэтому настало время выбирать нового лучшего игрока. Благо было много ярких матчей, в которых звёзды чемпионата показали себя. Выбирайте!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Мело Тримбл — ЦСКА
Москвичи начинали неделю в Красноярске, где «Енисей» боролся на равных с соперником вплоть до заключительной четверти. Тот матч затащил Каспер Уэйр, однако Мело Тримбл тоже был очень полезен — 11 очков, три подбора, четыре передачи и три перехвата. Тем не менее главная звезда клуба невероятным образом проявил себя в центральной встрече недели с УНИКСом – 34 очка, три подбора, пять передач и два перехвата при немыслимом показателе эффективности (41 балл). Именно благодаря Мело ЦСКА отыграл отставание в 17 очков и выиграл у очень сильных казанцев. MVP января Единой лиги в действии!
Октавиус Эллис — «Уралмаш»
Уральцы после назначения Антона Юдина стали играть намного лучше. Особенно ярко раскрылся Эллис, у которого в матче с «Локомотивом-Кубань» 20 очков, девять подборов и два блок-шота, он стал самым эффективным игроком (31 балл). При этом Октавиус не снизил требования к себе и в следующей же встрече с «Пармой» провёл игру ничуть не хуже — 22 очка, восемь подборов и один блок-шот. А главное — «Уралмаш» одержал две важнейшие для себя победы (84:71 и 91:85 ОТ).
Трент Фрейзер — «Зенит»
Питерцы стартовали на прошлой неделе матчем с «Автодором» — уверенная победа (105:79). В этой игре вёл за собой «Зенит» Фрейзер, на счету которого 20 очков, три подбора, восемь передач и один перехват. В следующей встрече с «Самарой» (113:52) Трент провёл на паркете всего 15 с небольшим минут, потому что клуб быстро добился значительного перевеса и дал лидерам отдохнуть. Тем не менее даже за это время лидер успел показать себя с отличной стороны — 13 очков, два подбора и четыре передачи. Отличная неделя от Фрейзера!
Андрей Мартюк — «Зенит»
Если Фрейзер больше отвечал за атаку в «Зените», то Мартюк — за баланс между нападением и защитой. Андрей провёл две великолепные встречи: с «Автодором» у него 12 очков, четыре подбора и одна передача, с «Самарой» — 21 очко, пять подборов, две передачи и четыре перехвата. Сине-бело-голубые одержали две важнейших победы и, кажется, постепенно находят свои игру и стиль. Мартюк же является неотъемлемой частью системы команды.
Патрик Миллер — «Локомотив-Кубань»
Кубанцы плохо сыграли в Екатеринбурге, уступив «Уралмашу» (71:84), а единственным ярким лучиком в том матче был Миллер – 16 очков, пять подборов, шесть передач и перехват. Капитан вёл за собой команду, но у остальных вообще не клеилась игра. Патрик был невероятно хорош и в следующей встрече с «Автодором» — 20 очков и пять подборов. Конечно, ещё Винс Хантер провёл очень сильную неделю, однако Миллер, по нашему мнению, был немного лучше.