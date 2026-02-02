Первые очки Голдина в НБА и новый рекорд от Рудовского. Обзор успехов наших талантов

Сегодня понедельник, значит, настало время для нашего еженедельного обзора выступления молодых талантов за рубежом. Было очень много интересного как в США, так и в Испании.

Владислав Голдин и Виктор Лахин

Владислав Голдин Фото: Megan Briggs/Getty Images

По традиции начнём с Лиги развития НБА (G-лиги). Центровой «Оклахома-Сити Блю» Виктор Лахин наконец-то оправился от травмы и вернулся на паркет. В игре с «Винди-Сити Буллз» россиянин отыграл 19 минут, за которые успел набрать четыре очка, восемь подборов, три передачи и столько же перехватов с блок-шотами. Команда Лахина проиграла со счётом 103:116. На следующий же день клуб Виктора встречался с тем же соперником. Итог аналогичный — 102:123. Правда, центровой оставил о себе хорошее впечатление, оформив восемь очков, шесть подборов, четыре передачи, два перехвата и блок.

Заключительной встречей на прошедшей неделе для «Блю» стала игра с «Рио-Гранде Вэлли Вайперс». Лахин записал на свой счёт всего четыре очка и пять подборов, а его команда снова проиграла (94:109). Видимо, травма ещё даёт о себе знать, потому что Виктор может выступать в разы лучше.

Прошлую неделю Владислав Голдин начинал в составе «Су-Фолс Скайфорс», который уступил «Бирмингем Сквадрон» со счётом 97:115. Россиянин набрал 12 очков, сделал девять подборов и два блок-шота. А заканчивал уже в составе «Майами Хит», отыграв более семи минут в матче с «Чикаго Буллз». Причём Голдин набрал свои первые очки в НБА! Центровой закончил встречу с четырьмя очками, одним подбором, одной передачей и одним перехватом. Желаем Владу продолжать в том же духе и не останавливаться на достигнутом. Первый шаг сделан, дальше — больше!

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Виктор Панов и Александр Молофеев

Виктор Панов Фото: Mitchell Layton/Getty Images

В студенческой лиге NCAA университет Дрекселя с Пановым в составе продолжил великолепно выступать в конференции CAA. На прошедшей неделе команда с россиянином в составе одержала победы над университетом Хэмптона (58:51) и Сельскохозяйственным и техническим государственным университетом Северной Каролины (61:60). Виктор набрал 11 очков, четыре подбора, одну передачу и четыре перехвата в игре с первым соперником и пять очков, шесть подборов, одну передачу и столько же перехватов — со вторым. «Драконы» с россиянином в составе занимают четвёртое место в конференции.

Молофеев со своим университетом Луизианы в Монро продолжает проигрывать всем в конференции Sun Belt. На данный момент серия поражений насчитывает 13 матчей с учётом одной отложенной игры. Тем не менее Александр неплохо проявляет себя, особенно это было заметно во встрече с Южным университетом Джорджии (76:79), где россиянин набрал девять очков, сделал четыре подбора, две передачи и столько же перехватов. В следующем противостоянии с университетом Прибрежной Каролины Молофеев проявил себя хуже: два очка, один подбор и три передачи. Когда-нибудь неудачная серия команды нашего защитника прекратится.

Кирилл Елатонцев и Тимофей Рудовский

Кирилл Елатонцев Фото: soonersports.com

У «Оклахомы Сунерз» с Елатонцевым в составе дела в последнее время очень плохи. Команда на прошедшей неделе проиграла два матча, продлив свою серию без побед до восьми игр. Сперва команда с россиянином уступила университету Арканзаса (15-й в рейтинге лучших в NCAA) со счётом 79:83, а затем — университету Техаса в Остине. Кирилл в противостоянии с первым соперником проявил себя не лучшим образом: два очка, три подбора и один перехват за 12 минут на паркете. Зато во втором центровой отлично влиял на игру, собрав статистику из девяти очков, четырёх подборов, трёх передач и двух перехватов за 29 минут на площадке. У «Сунерз» сложный период, ждём улучшений как от всей команды, так и от Елатонцева.

Прошлая неделя началась для Рудовского с плохого выступления в матче с университетом Бингемтона, в котором он набрал шесть очков, шесть подборов и четыре блок-шота за 38 минут. Вроде не такая и ужасная статистика, но 10% реализации с игры говорят сами за себя. Если бы россиянин бросал чуть лучше, его команда бы поборолась за победу (60:63). Правда, Тимофей сделал выводы и моментально исправился — побил свой рекорд результативности в NCAA! Университет Нью-Гэмпшира не сумел остановить Рудовского, который оформил 23 очка, три подбора и две передачи при 56% с игры. Россиянин принёс своей команде победу со счётом 92:84, завершив серию из трёх поражений. Так держать!

Владимир Хряпа и Илья Ермаков

Владимир Хряпа Фото: utmsports.com

Сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы совсем недавно закончил встречу практически без полезных действий, зато теперь показал, что готов влиять на исход матчей. В игре с университетом Восточного Иллинойса Владимир собрал статистику из двух очков, трёх подборов и одного перехвата, а с университетом Западного Иллинойса получилось проявить себя ещё лучше — восемь очков, один подбор, три передачи, два перехвата и один блок-шот. Университет Теннесси в Мартине с россиянином в составе одержал две победы — 76:68 и 84:44 соответственно. Хряпа-младший продолжает развиваться.

Этого, к сожалению, нельзя сказать про Илью Ермакова, который не играет уже почти полтора месяца. Всему виной травма лодыжки. 7 января в социальных сетях университета Святого Бонавентуры говорилось о том, что россиянин в скором времени вернётся на паркет. Похоже, повреждение оказалось серьёзнее, чем предполагалось, или же Илья получил рецидив. В любом случае ждём Ермакова в строю как можно скорее!

Наши в Испании: Егор Амосов, Илья Фролов, Александр Савков и Александр Панасюк

Егор Амосов Фото: realmadrid.com

Мадридский «Реал» в молодёжной лиге Испании оказался сильнее «Ховентуда» со счётом 81:57. Илья Фролов стал лучшим по результативности в стане «сливочных» с 14 очками, 10 подборами, двумя перехватами и одним блок-шотом. Центровой оформил дабл-дабл, а Егор Амосов добавил от себя 13 очков, три подбора, столько же передач и два перехвата. Наши ведут молодёжку «Реала» к вершинам!

Александр Савков за «Сарагосу» выдал топовый матч: 21 очко, пять подборов, одна передача и два перехвата набрал россиянин в игре с «Тенерифе», которая завершилась на последних секундах в пользу команды нашего таланта (103:102). Александр Панасюк продолжает восстановление от травмы, поэтому не выступал в Liga U на прошедшей неделе. Ждём на паркете за «Гран Канарию». Наши показали себя отлично как в США, так и в Испании!