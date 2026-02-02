Незачем ждать обмена Янниса. Он всё равно ничего не изменит

Всё ближе дедлайн обменов в Национальной баскетбольной ассоциации. Этот период очень ожидаем болельщиками, действительно, в крайний срок обменов могут произойти чуть ли не исторические события, которые способны внести коррективы в нынешние расклады сил. Вспомните прошлогодний обмен Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс».

В этом году много суперзвёзд на выданье: Энтони Дэвис, Зайон Уильямсон, Джа Морант и другие. Но главным активом и ньюсмейкером, конечно же, является греческий фрик из «Милуоки» — Яннис Адетокунбо. Но может ли он действительно пошатнуть расклад сил в лиге в случае обмена? Далеко не факт.

Кризис между Адетокунбо и «Милуоки» тянется давно. Можно сказать, с самого чемпионства в 2021 году. Понятно, что это произошло не на следующий день после завоевания Кубка Ларри О'Брайена. В год защиты титула «Бакс» проиграли «Бостону» во втором раунде, пусть и в седьмом матче. Дальше — хуже: три подряд бесхребетных вылета в первом раунде плей-офф. Да, в 2023 году Яннис сломался и «Бакс» доигрывали серию с «Майами» уже без него. Но всё же Яннис и провал «Милуоки» — это всё звенья одной цепи.

Напряжение между звездой и командой нарастало и сейчас достигло апогея, хотя всё было ясно как раз ещё минимум в 2023 году и подтвердилось в 2024-м. В 2025-м как будто напомнило, что пора искать что-то новое. Да, настоящий союз Янниса и «Милуоки» давно закончился.

Сейчас их взаимоотношения похожи на любовную сагу школьников, которые не могут друг другу признаться, что хотят разойтись. Если Яннис останется хотя бы до лета — это просто отложит неизбежное. А может, грек никогда не покинет «Милуоки», но тогда закат его карьеры будет очень смазан и далеко не однозначен.

Яннис Адетокунбо форвард «Милуки» «Не будет ни единого шанса, ни единого момента, когда я открыто заявлю: «Я хочу перейти». Разговоры между людьми, третьими лицами — то, что я не могу контролировать. Я не могу контролировать, что вы скажете моему агенту, лучшему другу или повару. Я отвечаю лишь за то, что говорю я. И я ни разу не показал, что не заинтересован в команде. Я заинтересован в ней и хочу изменить её».

Правда, через несколько дней после этого Адетокунбо сказал, что не знает, закончит ли сезон в «Бакс», а сам «Милуоки» дал понять, что открыт для обмена Янниса.

Представим, что всё же Янниса обменивают до пятницы. Кто главный претендент на него? Прямо сейчас больше всего фигурируют два направления: «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Отдалённо где-то доносятся разговоры про «Голден Стэйт», «Торонто», «Атланту» и даже «Бруклин» Егора Дёмина. Но, конечно же, в это верится с трудом. Очень давно и неактивно были разговоры про «Сан-Антонио» и «Оклахому». Просто банально из-за того, что у них достаточно ресурса и глобально они не потеряют качества в случае расставания с какими-то баскетболистами. И вот именно в «Спёрс» и «Тандер» Яннис действительно мог бы сыскать счастье и потенциально ещё один чемпионский титул. А вот при переходе в другие команды вряд ли что-то изменится.

В «Оклахоме» и «Сан-Антонио» с Янниса был бы не такой спрос, ведь он де-факто не считался бы первой звездой. И, возможно, это хороший расклад для него, но не для его эго. При этом, откровенно говоря, Адетокунбо достаточно ограниченный игрок, хотя многие упорно отказываются это признавать: в его арсенале никогда не было трёхочкового броска, нет достойного паса, в последние годы его научились останавливать на своей половине, банально сдваиваясь, после чего он сразу теряется. Да и в обороне грек тоже не так хорош, как на стыке десятилетий. Всё это играет против него. В «Майами» и «Нью-Йорке», где может оказаться Яннис, нужно будет работать, работать много, и это всё равно не даст ему никаких гарантий.

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

И всё равно будут команды, которые де-факто сильнее, даже «Никс» или «Хит» с Яннисом. На Запад, кроме «Оклахомы» и «Сан-Антонио», греку нет смысла ехать, ибо он будет размазан в очной встрече. Плюс не забываем про «Денвер» с Николой Йокичем. На Востоке действительно можно побороться, но, опять же, гарантий никаких не будет. «Милуоки» хочет за Адетокунбо много, и в случае обмена «Никс» и «Хит» не будут теми, какими мы их знаем сейчас. Не будет той глубины, не будет большинства основных исполнителей. Все сведётся к дуэту, в котором Яннис будет одним из, но далеко не факт, что эта формация команд будет сильнее, чем сейчас без Янниса. И это далеко не по плану грека.

Адетокунбо звезда, безусловно. Но далеко не та, на которую можно положиться и ждать, что он вам выиграет титул. Яннис всегда был зависим от окружения, он не тот альфа, который решает всё сам, несмотря на уровень партнёров. И последние годы «Бакс» это явно подтверждают. Поэтому, где бы Яннис ни оказался, глобально это не поменяет расклад сил в НБА. Просто «Милуоки» уйдёт в перестройку, а новая команда Янниса добавит себе пару-тройку побед в регулярном чемпионате. В плей-офф же успех Янниса не будет ничем отличаться от русской рулетки.