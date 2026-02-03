«Для Единой лиги важны все команды — не только топ-4». Большое интервью с Сергеем Кущенко

Самый насыщенный отрезок баскетбольного календаря ещё впереди, а сезон-2025/2026 в Единой лиге ВТБ уже выдался богатым на события. И прежде чем он перейдёт в заключительную стадию, «Чемпионат» пообщался с президентом лиги Сергеем Кущенко, чтобы подвести итоги первой половины регулярного сезона и обсудить самые яркие инфоповоды прошедших четырёх месяцев.

— В новом году в лиге произошло довольно много тренерских перестановок. «Зенит», «Локомотив», «Уралмаш» — все переплетены между собой. Давайте обсудим поподробнее, начиная с «Зенита». Что думаете об увольнении Александра Секулича?

— «Зенит» ­— это ключевой клуб для лиги, команда «большой четвёрки» и поставщик баскетбольных звёзд. В этом сезоне приглашению Секулича предшествовало расставание с Чави Паскуалем, который написал историю нового «Зенита» — с чемпионством, с крутой семиматчевой серией в финале, где его команда уступала 1-3. Где ещё такой сюжет можно найти? Сумасшедший сезон был, который показал, что «Зенит» настроен ежегодно претендовать на чемпионство. И когда Чави принял решение всё-таки поменять клубную прописку, логика в приглашении Александра Секулича была достаточно понятной. Менеджмент «Зенита» собирал команду под него. Те игроки, которых пригласили в начале — Емченко, Узинский, Мартюк, были яркими открытиями Секулича несколько сезонов назад в том «Локомотиве», который обыграл в овертайме седьмого матча ЦСКА и вышел в финал. Идея, наверное, была именно в том, чтобы добавить туда легионеров. И если говорить о спортивной составляющей, команда оказалась собрана очень качественно.

Проблемы, на мой взгляд, начались с предсезонной подготовки. Тренер был в сборной Словении, игроки приезжали по-разному, где-то затягивались трансферы. Было бы большой удачей, если бы команда в таком состоянии быстро нашла свою философию. Травма Пойтресса вообще изменила всё, и дальше начались пертурбации. Отсюда подписание новых игроков, поиск, травмы, кто-то не вписывается. Тем не менее решение принято. «Зенит» назначил нового главного тренера — Деяна Радоньича, специалиста с опытом в Евролиге. Для лиги очень важно, чтобы в чемпионате была высокая конкуренция. Надеемся, «Зенит» будет той «весенней» командой, которая подойдёт к плей-офф в боевом составе.

Сергей Кущенко Фото: Единая лига ВТБ

— В «Локомотиве» сменили российского специалиста на зарубежного — также не увидели желаемых результатов. По-вашему, что не получилось у тренера Юдина на посту?

— Антон Юдин пришёл в новую серьёзную команду, с уже сложившимся костяком. Моё персональное мнение — всё-таки руководству «Локомотива» можно было немного подождать, потому что в последних матчах коллектив показывал понятную, чёткую игру. Но где-то не хватило везения, где-то нужен был результат здесь и сейчас, а этого не случилось. Представьте, есть 12 игроков. Сегодня они играют одним образом, а завтра приходит новый тренер, меняет стиль, к нему надо привыкнуть. Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки. А в «Уралмаше» руководство как раз выступало за назначение русского тренера, чтобы был баланс между развитием российских игроков и качественными легионерами. Посмотрим, как у Юдина получится в Екатеринбурге — первые результаты уже есть.

В «Локомотиве» новый наставник Томислав Томович, который был помощником в «Црвене Звезде» и, в принципе, большие команды тоже не тренировал, так что где-то риск остаётся. Вопрос в том, насколько он более опытный, нежели Антон, чтобы привить свой стиль. В клубах меняются тренеры — это всегда ажиотаж, спортивная составляющая, которая интересна нашему болельщику. В лиге после таких турбулентных изменений всё становится только интереснее, и практически каждая игра несёт за собой дополнительную интригу.

— Если говорить о «Локомотиве», нельзя не спросить о ситуации с Елатонцевым. Можно сказать, что она отрицательно сказалась не только на «Локо», но и на всём российском баскетболе?

— Ситуация не только на российский баскетбол проецируется. Проблема очень серьёзная и требует всевозможных решений от высших баскетбольных организаций. «Локомотив» подал иск в НЦСА (Национальный центр спортивного арбитража. — Прим. «Чемпионата»), и в ближайшее время будет рассмотрение. Проблема здесь в чём? Опасность для инвестиций в молодёжь по всему миру. Если, например, клуб или детская спортивная школа развивает игрока, и по окончании определённого срока он начинает добиваться высоких результатов, то может уйти в свободное плавание по линейке, которая открылась в NCAA.

— С другой стороны, теперь Россию в США представляет ещё один талантливый баскетболист. Как вы оцениваете выступление нашей молодёжи за рубежом?

— Для нас, нашей молодёжи и системы российского баскетбола это очень интересный кейс. Объясню почему. Достаточно давно, три-четыре года назад, мы с Андреем Кириленко обсуждали, что нам всё время говорят: «Вот, легионеров много, российские игроки сидят на скамейке». А теперь, после определённых событий, посмотрите, как много российских баскетболистов получают игровое время в основных составах клубов Единой лиги. Они воспользовались своими шансами, подросли, и команды делают на них ставку.

При этом, когда наши молодые талантливые игроки уезжают в мировые баскетбольные институты, они получают там абсолютно другую подготовку. Посмотрите, сколько перспективных ребят уехало в этом сезоне в различные академии. Тот же Егор Дёмин — его путь надо отдельно изучать. Всем надо посмотреть, как благодаря трудолюбию развился этот талант. Русский парень поехал через «Тринту» в мадридский «Реал», в NCAA, и вот, пожалуйста, восьмой номер драфта. Конечно, мы следим за такими историями. Мировые институты и академии развивают молодых игроков в конкурентных условиях. И если наши проспекты попадают в большие команды уровня «Реала», это совершенно другой уровень. Кто-то из них зацепится, кто-то нет, Лига ВТБ всегда открыта. Думаю, европейские клубы могли бы на них тоже претендовать, но там есть ограничения по легионерам, из-за которых в местных чемпионатах не дают много шансов. Тем не менее очень хорошо, что российские ребята пробуют новое и за пределами России. Это качественная подготовка, и есть надежда на то, что они вернутся в Лигу ВТБ и станут классными баскетболистами.

Сергей Кущенко и Террелл Картер Фото: Единая лига ВТБ

— Говоря о российских командах, а не об отдельных игроках, в первой половине сезона настоящим открытием стала «Парма». Как думаете, в чём секрет успеха пермяков на данный момент?

— Здесь нужно провести параллель с командами, которые имеют меньшие финансовые возможности, но берут совершенно другими идеями. Помните, как «Енисей» с Йовицей Арсичем подписал Ратэн-Мэйса и просто начал звездить, обыгрывать всех, кто приедет в Красноярск? Это называется, угадали с легионерами. Не только в баскетбольном плане, но и именно по человеческим качествам. Я недавно был на матчах Евролиги в Сербии, «Црвена Звезда» играла с «Баварией». И вот Ратэн-Мэйс через всю поляну подошёл ко мне и сказал: «Лига ВТБ — the best. Я хочу туда вернуться». Это человеческие качества игрока, который уважает всех, кто ему предоставляет возможность. И такие команды, как «Енисей», «Парма», в какой-то сезон «Автодор» — это про конструкцию и философию игроков. Они очень влияют на то, какие легионеры к нам приходят. Давайте посмотрим на «Парму», где легионеры выходят на паркет за час до игры, остаются на час после игры, раздают автографы. В Перми народная любовь — ключевой фактор создания команды.

Но вы хорошо подметили: «В первой половине сезона». Потому что играет «Парма» сейчас в семь-восемь человек. Это очень сложно. Бюджет ограниченный. Если на двух человек всё-таки заявку увеличить, то тогда «Парма» могла бы в этом сезоне побороться за серьёзные места в плей-офф, в полуфинале. А так, небольшая травма Брендана Адамса — и уже у команды начинаются проблемы. Немного подустал Картер, которого там на руках носят, — и уже сложности. Пермь — это олицетворение того, как очень качественные игроки приехали помогать. И молодые парни в такой ситуации раскрылись — Фирсов и Свинин, которые, собственно говоря, и дают основной пятёрке возможность восстановить силы. Но какая обстановка в Перми! Я был поражён, когда «Парма» отправилась в Екатеринбург, и туда столько автобусов с болельщиками поехало. После победы они сделали игрокам живой коридор. Понимаете, этого не прописать в контракте. И, скорее всего, успешное на первом этапе выступление «Пармы» связано с удачной селекцией.

Думаю, «Енисей» — это такого же формата команда в этом сезоне, которую любят в Красноярске, у которой очень качественный тренер. Мне кажется, из любых игроков, что возможно собрать в Красноярске, Йовица Арсич сделает крутую команду. Хотя бы на короткий период. Лиге очень важно, что такие клубы есть, что полностью заполняются трибуны. Очень много аншлагов в Перми, большие команды собирают солд-ауты в Красноярске. Эти команды не менее важны для лиги, чем топ-4.

— Вы отметили прогресс молодёжи в Перми, но в лиге раскрылись и другие отечественные таланты. Например, сейчас по результативности лидирует Никита Михайловский из скромной «Самары». Как оцените прогресс именно Никиты и других молодых россиян в лиге — например, Ищенко, Рыжова?

— Эти ребята давно, на мой взгляд, должны занимать ведущие позиции в командах, но кому-то где-то не везло. Никита выбрал свой путь: с опытом в «Автодоре», Австралии, ЦСКА он на сегодняшний день в «Самаре», у которой такой вот ростер, просто взял на себя бремя лидерства. Взял флаг и понёс. Он раскрыл свой талант и сейчас является лидером в Лиге ВТБ по результативности. Никита показал, за что его когда-то вообще пророчили на драфт НБА. Доверие тренера он получает, ребята за ним тянутся.

Ищенко из «Локо» — несомненный талант. И помогает, и получает время от всех тренеров, и умеет принимать решения, читать игру. На мой взгляд, парень может вырасти очень-очень хорошо. Думаю, это будет звёздочка российская. Рыжов в «Енисее» — тоже. Он стал намного лучше читать игру, понимать свою полезность для команды. Думаю, местами у Егора проскакивает эго или ещё что-то, но в этой команде он может раскрыться до конца сезона ещё ярче. Все остальные ребята также получают достаточно много времени. В МБА, например, заигрывают своих воспитанников. Где-то берут ребят поопытнее, чтобы результат был, но и про молодёжь не забывают. Это одна из лучших организаций, где большое внимание уделяют резерву.

Сергей Кущенко Фото: Единая лига ВТБ

— Говоря о «Самаре», там, безусловно, круто прогрессируют отечественные таланты. Тем не менее у команды всего одна победа в 25 матчах. Остаются ли какие-то опасения насчёт её места в Единой лиге?

— Что бы мы ни говорили, у «Самары» сложная ситуация. Мы очень внимательно наблюдаем, надеемся. У них есть всё для хорошего выступления. И структура, и хороший зал, и поддержка властей, хотя она заключается сейчас только в одном — закрыть старые долги и выйти на уровень, когда можно будет кого-то пригласить и подписать по-серьёзному. Но мы ждём и верим, что «Самара» выйдет из этой ситуации и команда во главе с Никитой Михайловским будет к этому готова. Там много и других ребят. Они заходят, играют против больших команд. Раньше какие-то стеснения были, сейчас ничего не стесняются. То есть всё развивается именно так, как есть возможность.

— Давайте обсудим внутрисезонный кубок — это первый сезон, когда он проходит. Можно сказать, лига расширилась за пределы России, но в то же время условный Ненад Димитриевич посреди сезона сменил «Зенит» на команду Евролиги. Можно ли назвать этот прецедент показательным с точки зрения соревновательного уровня?

— Уход Димитриевича вряд ли связан с уровнем соревнований в Лиге ВТБ. Думаю, проблема была не в этом. Понятно, что мы в такой системе координат давно живём — сначала игроки рассматривают Евролигу, хотят быть на виду там, где большие бюджеты, конкуренция, медийность. У всех мечта показать себя, вдруг заметят в НБА. И Димитриевич, скорее всего, выбирал путь именно к тому, чтобы быть ближе к большим европейским командам. Ну и личная ситуация игрока тоже очень важна для его семьи, и так далее. Но с Димитриевичем мне не понравилось только одно: время в «Зените» он проводил настолько некачественно, что это было видно невооружённым глазом. Так профессиональные игроки не поступают.

Что касается расширения в Европу, мы сотрудничаем только с теми, кто с нами готов сотрудничать. Пока это наши сербские коллеги, большое им спасибо за это. Вывезенный в Белград Кубок показал, что организация наших матчей остаётся на очень высоком уровне. Здесь мы могли бы дать фору всем — и многим большим клубам. Поэтому мы говорим о том, что любой международный формат для нас и наших команд очень важен. Чтобы показать себя, посмотреть, как выглядят другие. И в этом смысле и «Икогеа», и «Меге» нужно сказать большое спасибо за то, что зашли в наш проект Basket Cup.

Мы получаем очень много отзывов о том, какой у этого турнира стиль. Это совершенно другая медийность, другие, возможно, регламентные вещи, которые мы стараемся изменить, чтобы баскетбол был интереснее. Очень много внимания этому уделяется. И просмотры, и наши партнёры говорят о том, что это совершенно другая история, нежели была у нас до этого. Многие сравнивают Лигу ВТБ и Basket Cup, говорят: «Ребята, микшируйте — мы хотим, чтобы всегда было так».

Но управление Лигой ВТБ в последний сезон — это ручной режим. Мы стараемся каждый год сориентироваться по месту. То плей-ин вводим, то убираем, потому что есть внутрисезонный турнир, то делаем «Финал четырёх». То есть мы не сидим на месте. Мы даже не можем сейчас сказать, что будет в следующем сезоне, потому что будем внимательно изучать аналитику, отзывы, внимательно смотреть за европейской повесткой, где ещё та турбулентность. Там НБА то заходит, то не заходит, футбольные клубы то хотят большие баскетбольные секции, то не хотят. То «Реал» едет в НБА, то нет, то «Барселона» 10-летний контракт подписывает с Евролигой. В общем, всё это даёт нам шанс внимательно смотреть за баскетбольной политикой и судить о наших возможностях, вовремя найти свою нишу, чтобы баскетбол в России, в Лиге ВТБ остался на высоком уровне, с зарубежными командами. Не это ли мечта? Завтрашнего дня (смеётся).

Сергей Кущенко на Матче звёзд Фото: Единая лига ВТБ

— В этом году нас ожидает 10-й, юбилейный Матч звёзд. Не раскрывая завесы тайны, расскажете, ждёт ли нас что-то новое по сравнению с прошлым годом?

— Моё персональное мнение: переплюнуть прошлый сезон и «Русский стиль» будет очень сложно. В прошлом году звёзды сошлись так, что всё было проработано, угадано, подано вовремя. Настолько всё сложилось, столько было приобретено и проанализировано опыта. Где у нас были слабые места, мы их закрыли. И хвалебные отзывы по прошлому МВЗ до сих пор собираем. Даже когда на предстоящий Матч звёзд уже очень много билетов было продано, все начали звонить, писать и говорить: «Что вы в этот раз придумаете, чтобы нас удивить?» Я отвечаю: «Удивим точно чем-нибудь. А насколько вам эти фишки понравятся, скажете после матча».

В прошлом сезоне был, наверное, один из, если не лучший Матч звёзд за много лет. Продукт поднят на очень высокий уровень вместе с нашими партнёрами, с клубами, все с очень большим удовольствием участвуют. Поэтому удивлять будем. Точно будет над чем посмеяться и чему удивиться. Будет десятилетие у Матча звёзд, день рождения. Это 10-летний мальчишка из Сочи, который подрос и превратился в такую модную историю. Поэтому добро пожаловать. А чтобы увидеть воочию, пожалуйста, успейте купить билеты. Они расходятся очень быстро.

— Были ли какие-то сложности, с которыми лига столкнулась при организации Матча звёзд в этом году?

— Мы столкнулись только с тем, что нужно было придумать, чем народ ещё раз удивить (смеётся). Это первая проблема. Но креатив нас не оставляет. Анализируя, как был проведён прошлый Матч звёзд, мы очень внимательно посмотрели, где наша публика — и в зале, и у телеэкранов — скучает. Выявили, что это происходит между третьей и четвёртой четвертями. Именно туда мы поставили в прошлом сезоне «Матушку Землю», запустили птицу-феникс, которая всем понравилась. Все отмечали динамику: приходишь на Матч звёзд Лиги ВТБ — и тебе не скучно два с половиной часа. И прошлый матч не отпустил ни на минуту. Есть люди, которые не уходили и говорили, что он пролетел, как два с половиной часа хорошего фильма. Будем стараться эту динамику сохранять, чтобы не было скучно и чтобы днюха прошла на ура.

Матч всех звёзд 2025 Фото: Единая лига ВТБ

— Обсуждалась ли в этом году возможность проведения Матча звёзд не в Москве, а, например, в Санкт-Петербурге?

— Этот вопрос каждый год задают. Сочи в своё время был выбран, потому что это был первый Матч звёзд, нужно было что-то взрывное сделать. И когда мы народ вывезли и сделали на берегу моря шикарные ивенты, было много интересного. Но всё это было впервые. Затем был Санкт-Петербург, культурная столица, где у нас были балет, Баста, и мы какую-то медийность показывали. Потом стали все матчи проводить в Москве, так как с точки зрения логистики это было проще. Мы должны учитывать окно ФИБА, чтобы не терять некоторых звёздных игроков, уезжающих в сборные. Сейчас по календарю немного сместились влево, но пришла другая сложность. После Матча звёзд у нас сразу игры чемпионата, и команды могут не успеть подготовиться к важным встречам. Каждый раз мы сверяем логистику, однако мечта уехать куда-нибудь остаётся. Возможно, отметим десятилетие, и на следующий сезон расписание позволит куда-то вывезти наш крутой ивент.

— Есть ли в числе участников кто-то, кого вы не ожидали увидеть?

— Конечно, я бы не сказал ещё год назад, что Никита Михаловский попадёт на Матч звёзд. А вот видите, так сложилось, что он самый результативный игрок сезона. Как его не взять? Есть ребята, которые умеют пользоваться теми вызовами, что они получают. Никита как раз один из тех, кто удивил своей результативностью, причём с любым соперником: неважно, ЦСКА или «Нижний Новгород» — он показывает стабильную игру.

— Как думаете, победа останется за Звёздами России или мира?

— Провокаторы (смеётся)! Думаю, прошлогодняя победа России придаст мотивации легионерам. Мол, пора и нам выиграть. У них будет много крутых звёзд в составе. Мы все ждём четвёртую четверть. Если помните, бывали и овертаймы у нас. Думаю, заруба будет. Тем более команды возглавляют тренеры, которые холодно не отнесутся к тому, чтобы проиграть лишний раз. Ну и есть призовой фонд — 5 млн рублей. Мы стараемся баскетбол в этом формате оставить, и болельщики в основе своей приходят баскетбольные. Хотя очень многие стали приходить просто на модное мероприятие. Это круто, это хороший продукт.