Звёздный месяц Рыжова, дебют Амосова за «Реал», рекорды Дёмина. Рейтинг молодых игроков

Прошёл первый месяц 2026 года, поэтому самое время подвести очередные итоги и представить обновлённую версию нашего топа лучших молодых игроков России. Изменения произошли как на самом верху десятки, так и во второй половине списка. Напомним, по итогам сезона лучший баскетболист получит специальную награду, и кажется, пул главных претендентов уже сформирован. Впрочем, впереди ещё несколько месяцев, и наверняка появятся те, кто сумеет нас удивить.
Первое место. Егор Рыжов (предыдущее место — третье)
Егор Рыжов
Фото: Единая лига ВТБ
В прошлом месяце мы говорили, что Егор Рыжов может подняться в рейтинге, однако настолько мощный январь стал сюрпризом для многих. Центровой начал выходить в стартовом составе «Енисея» в конце декабря и уже спустя два матча полностью адаптировался к новой роли, начав демонстрировать по-настоящему звёздную статистику. В январе Рыжов в среднем набирал 16,7 очка и 9,0 подбора, а его продуктивность помогла красноярцам одержать несколько важных побед и закрепиться в топ-8.
Второе место. Глеб Фирсов (предыдущее место — второе)
Глеб Фирсов
Фото: Единая лига ВТБ
Глеб Фирсов сохраняет вторую строчку рейтинга, хотя нестабильность в его игре по-прежнему заметна. Периодически у центрового случаются матчи, в которых он проводит на паркете немного времени или не успевает себя проявить. Тем не менее чаще его влияние и полезность очевидны. В январе Фирсов набирал в среднем 8,0 очка и 4,0 подбора, а «Парма» продолжает уверенно удерживать пятое место в таблице.
Третье место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — первое)
Всеволод Ищенко
Фото: Единая лига ВТБ
После яркого декабрьского прорыва и нескольких матчей в стартовом составе Всеволод Ищенко сделал шаг назад и вернулся к роли игрока скамейки. Впрочем, этот момент не выглядит критичным, поскольку в пяти последних встречах защитник стабильно проводил на паркете более 20 минут. В статистике заметен небольшой спад: в январе Ищенко в среднем набирал 6,6 очка и 3,3 подбора. При этом стоит отметить, что россиянин стал чаще атаковать из-за дуги, и довольно успешно — 50% точности трёхочковых в текущем сезоне.
Четвёртое место. Павел Земский (предыдущее место — четвёртое)
Павел Земский
Фото: Единая лига ВТБ
Павел Земский продолжает раскрываться в «Автодоре», куда он перешёл на правах аренды из «Зенита». За это время форвард уже дважды сыграл против петербуржцев, а в одном из матчей набрал впечатляющие 17 очков. В январе Земский в среднем записывал на свой счёт 9,6 очка и 4,2 подбора. Единственное, чего ему пока не удаётся найти, — стабильный дальний бросок: лишь 25% точности за месяц. Также Павла несколько раз переводили в роль игрока скамейки, и хочется верить, что его игровое время не будет серьёзно сокращено.
Пятое место. Михаил Ведищев (предыдущее место — восьмое)
Михаил Ведищев
Фото: Единая лига ВТБ
Михаил Ведищев в январе запомнился ярчайшим перформансом в матче с «Самарой», где набрал 20 очков, реализовав сразу шесть трёхочковых бросков. Однако в остальных встречах месяца Михаил испытывал серьёзные проблемы с точностью и за последние шесть игр не реализовал ни одного двухочкового броска. Хочется надеяться, что в дальнейшем Ведищев будет чаще напоминать свою версию из игры с «Самарой».
Шестое место. Паша Исмаилов (предыдущее место — седьмое)
Паша Исмаилов и Александр Шашков
Фото: Единая лига ВТБ
После возвращения на паркет в декабре Паша Исмаилов довольно быстро получил статус игрока ротации и провёл значительные минуты во встречах с топ-клубами чемпионата. В январе его роль заметно колебалась от игры к игре. В матче с МБА-МАИ Исмаилов провёл 21 минуту и набрал 10 очков, а во встрече с «Зенитом» остался без набранных очков, проведя на площадке всего три с половиной минуты. В новом месяце хочется пожелать молодому баскетболисту большей стабильности по игровому времени.
Седьмое место. Артём Шлегель (предыдущее место — шестое)
Артём Шлегель и Кирилл Темиров
Фото: Единая лига ВТБ
В январе Артём Шлегель потерял статус игрока стартовой пятёрки, который удерживал на протяжении всего сезона, а под конец месяца получил травму и пропустил матч с ЦСКА. Есть вероятность, что форвард вернётся на паркет уже в ближайшие дни, однако пока неясно, сколько времени он будет получать, поскольку этот показатель у Шлегеля в последнее время также снижался. При этом все знают, что Артём способен на яркие выступления, как, например, 12 января в игре с «Локомотивом», где он набрал 12 очков и сделал пять подборов.
Восьмое место. Лев Свинин (предыдущее место — пятое)
Лев Свинин
Фото: Единая лига ВТБ
Январь сложился для Льва Свинина неудачно: в среднем он набирал всего 3,8 очка за игру при точности бросков 25,9%. Несмотря на это, в «Парме» продолжают доверять форварду и не убирают его из стартовой пятёрки. И это доверие уже принесло плоды: 1 февраля в матче с «Уралмашем» Свинин набрал 14 очков с хорошей эффективностью. Однако эта встреча уже пойдёт в зачёт февральского рейтинга, так что есть все шансы на возвращение утраченных позиций.
Девятое место. Никита Косяков (предыдущее место — девятое)
Евгений Минченко и Никита Косяков
Фото: Единая лига ВТБ
В начале января ситуация с Никитой Косяковым выглядела тревожно: на одном из отрезков сезона он стал получать минимум игрового времени и практически выпал из ротации «Самары». Однако по ходу месяца Никите начали давать шансы. Так, в матче с ЦСКА он набрал семь очков за 15 минут. Появляется уверенность, что до конца сезона Косяков будет стабильно получать необходимые минуты в Единой лиге, а это отличная возможность для дальнейшего прогресса.
10-е место. Александр Шендеров (предыдущее место — 10-е)
Александр Шендеров
Фото: Единая лига ВТБ
«Нижний Новгород» в попытках не отставать от зоны плей-офф активно ищет новые варианты по ходу сезона. Именно в рамках этого поиска Александр Шендеров, начинавший сезон на молодёжном уровне, стал регулярной частью ротации команды. Да, 18-летнему игроку пока не хватает ярких статистических матчей, однако сам факт доверия из игры в игру говорит о том, что Александр выполняет требования тренерского штаба, что уже достойно уважения на таком уровне.
Наши за рубежом
Егор Дёмин
Фото: Chris Gardner/Getty Images
«Бруклин Нетс» решил, что команда выигрывает слишком много и для борьбы за наиболее высокие пики драфта-2026 необходимо активнее заниматься танкингом. Именно этим можно объяснить серию разгромных поражений, которые сказались и на выступлениях Егора Дёмина. Тем не менее россиянин недавно обновил личный рекорд результативности, набрав 25 очков, а также получил приглашение на Матч восходящих звёзд. Ранее подобного из россиян добивались лишь Андрей Кириленко и Алексей Швед.
Главной новостью для нас с Пиренейского полуострова стал дебют Егора Амосова за основную команду мадридского «Реала», одного из ведущих клубов Европы. Случилось это в матче чемпионата Испании и продолжалось всего одну минуту, однако само событие имеет большое значение.
Одноклубник Амосова Илья Фролов продолжает выступать за команду U18 на хорошем уровне: занимает 18-е место в лиге по результативности и 13-е – по подборам. Александр Савков из «Сарагосы» также отметился рядом удачных матчей, а вот Александр Панасюк из «Гран-Канарии», к сожалению, получил травму и пропустил часть сезона.
Виктор Панов
Фото: NurPhoto via Getty Images
Нельзя забывать и о внушительной группе россиян в NCAA. Отметим Виктора Панова из университета Дрекселя, который в январе в среднем набирал 8,4 очка и 5,8 подбора. Александр Молофеев пропустил две недели из-за травмы, а его команда из университета Луизианы в Монро не может одержать победу с начала декабря. Тимофей Рудовский провёл крайне результативный январь, набирая в среднем 14,4 очка за игру в составе университета Брайанта, и несколько раз обновлял личный рекорд результативности, который на данный момент составляет 23 очка.
Владимир Хряпа, сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы, выступает за университет Теннесси в Мартине и играет роль форварда оборонительного плана. Яркой статистикой он пока похвастаться не может, однако в январе стабильно получал игровое время, проводя на паркете в среднем по 13 минут. А вот ситуация с Ильёй Ермаковым из университета Святого Бонавентуры пока не радует: баскетболист пропустил почти полтора месяца из-за травмы. Ждём скорейшего возвращения на паркет.