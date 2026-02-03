Звёздный месяц Рыжова, дебют Амосова за «Реал», рекорды Дёмина. Рейтинг молодых игроков

Прошёл первый месяц 2026 года, поэтому самое время подвести очередные итоги и представить обновлённую версию нашего топа лучших молодых игроков России. Изменения произошли как на самом верху десятки, так и во второй половине списка. Напомним, по итогам сезона лучший баскетболист получит специальную награду, и кажется, пул главных претендентов уже сформирован. Впрочем, впереди ещё несколько месяцев, и наверняка появятся те, кто сумеет нас удивить.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку».

Первое место. Егор Рыжов (предыдущее место — третье)

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

В прошлом месяце мы говорили, что Егор Рыжов может подняться в рейтинге, однако настолько мощный январь стал сюрпризом для многих. Центровой начал выходить в стартовом составе «Енисея» в конце декабря и уже спустя два матча полностью адаптировался к новой роли, начав демонстрировать по-настоящему звёздную статистику. В январе Рыжов в среднем набирал 16,7 очка и 9,0 подбора, а его продуктивность помогла красноярцам одержать несколько важных побед и закрепиться в топ-8.

Второе место. Глеб Фирсов (предыдущее место — второе)

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Глеб Фирсов сохраняет вторую строчку рейтинга, хотя нестабильность в его игре по-прежнему заметна. Периодически у центрового случаются матчи, в которых он проводит на паркете немного времени или не успевает себя проявить. Тем не менее чаще его влияние и полезность очевидны. В январе Фирсов набирал в среднем 8,0 очка и 4,0 подбора, а «Парма» продолжает уверенно удерживать пятое место в таблице.

Третье место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — первое)

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

После яркого декабрьского прорыва и нескольких матчей в стартовом составе Всеволод Ищенко сделал шаг назад и вернулся к роли игрока скамейки. Впрочем, этот момент не выглядит критичным, поскольку в пяти последних встречах защитник стабильно проводил на паркете более 20 минут. В статистике заметен небольшой спад: в январе Ищенко в среднем набирал 6,6 очка и 3,3 подбора. При этом стоит отметить, что россиянин стал чаще атаковать из-за дуги, и довольно успешно — 50% точности трёхочковых в текущем сезоне.

Четвёртое место. Павел Земский (предыдущее место — четвёртое)

Павел Земский Фото: Единая лига ВТБ

Павел Земский продолжает раскрываться в «Автодоре», куда он перешёл на правах аренды из «Зенита». За это время форвард уже дважды сыграл против петербуржцев, а в одном из матчей набрал впечатляющие 17 очков. В январе Земский в среднем записывал на свой счёт 9,6 очка и 4,2 подбора. Единственное, чего ему пока не удаётся найти, — стабильный дальний бросок: лишь 25% точности за месяц. Также Павла несколько раз переводили в роль игрока скамейки, и хочется верить, что его игровое время не будет серьёзно сокращено.

Пятое место. Михаил Ведищев (предыдущее место — восьмое)

Михаил Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Михаил Ведищев в январе запомнился ярчайшим перформансом в матче с «Самарой», где набрал 20 очков, реализовав сразу шесть трёхочковых бросков. Однако в остальных встречах месяца Михаил испытывал серьёзные проблемы с точностью и за последние шесть игр не реализовал ни одного двухочкового броска. Хочется надеяться, что в дальнейшем Ведищев будет чаще напоминать свою версию из игры с «Самарой».

Шестое место. Паша Исмаилов (предыдущее место — седьмое)

Паша Исмаилов и Александр Шашков Фото: Единая лига ВТБ

После возвращения на паркет в декабре Паша Исмаилов довольно быстро получил статус игрока ротации и провёл значительные минуты во встречах с топ-клубами чемпионата. В январе его роль заметно колебалась от игры к игре. В матче с МБА-МАИ Исмаилов провёл 21 минуту и набрал 10 очков, а во встрече с «Зенитом» остался без набранных очков, проведя на площадке всего три с половиной минуты. В новом месяце хочется пожелать молодому баскетболисту большей стабильности по игровому времени.

Седьмое место. Артём Шлегель (предыдущее место — шестое)

Артём Шлегель и Кирилл Темиров Фото: Единая лига ВТБ

В январе Артём Шлегель потерял статус игрока стартовой пятёрки, который удерживал на протяжении всего сезона, а под конец месяца получил травму и пропустил матч с ЦСКА. Есть вероятность, что форвард вернётся на паркет уже в ближайшие дни, однако пока неясно, сколько времени он будет получать, поскольку этот показатель у Шлегеля в последнее время также снижался. При этом все знают, что Артём способен на яркие выступления, как, например, 12 января в игре с «Локомотивом», где он набрал 12 очков и сделал пять подборов.

Восьмое место. Лев Свинин (предыдущее место — пятое)

Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

Январь сложился для Льва Свинина неудачно: в среднем он набирал всего 3,8 очка за игру при точности бросков 25,9%. Несмотря на это, в «Парме» продолжают доверять форварду и не убирают его из стартовой пятёрки. И это доверие уже принесло плоды: 1 февраля в матче с «Уралмашем» Свинин набрал 14 очков с хорошей эффективностью. Однако эта встреча уже пойдёт в зачёт февральского рейтинга, так что есть все шансы на возвращение утраченных позиций.

Девятое место. Никита Косяков (предыдущее место — девятое)

Евгений Минченко и Никита Косяков Фото: Единая лига ВТБ

В начале января ситуация с Никитой Косяковым выглядела тревожно: на одном из отрезков сезона он стал получать минимум игрового времени и практически выпал из ротации «Самары». Однако по ходу месяца Никите начали давать шансы. Так, в матче с ЦСКА он набрал семь очков за 15 минут. Появляется уверенность, что до конца сезона Косяков будет стабильно получать необходимые минуты в Единой лиге, а это отличная возможность для дальнейшего прогресса.

10-е место. Александр Шендеров (предыдущее место — 10-е)

Александр Шендеров Фото: Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» в попытках не отставать от зоны плей-офф активно ищет новые варианты по ходу сезона. Именно в рамках этого поиска Александр Шендеров, начинавший сезон на молодёжном уровне, стал регулярной частью ротации команды. Да, 18-летнему игроку пока не хватает ярких статистических матчей, однако сам факт доверия из игры в игру говорит о том, что Александр выполняет требования тренерского штаба, что уже достойно уважения на таком уровне.

Наши за рубежом

Егор Дёмин Фото: Chris Gardner/Getty Images

«Бруклин Нетс» решил, что команда выигрывает слишком много и для борьбы за наиболее высокие пики драфта-2026 необходимо активнее заниматься танкингом. Именно этим можно объяснить серию разгромных поражений, которые сказались и на выступлениях Егора Дёмина. Тем не менее россиянин недавно обновил личный рекорд результативности, набрав 25 очков, а также получил приглашение на Матч восходящих звёзд. Ранее подобного из россиян добивались лишь Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Главной новостью для нас с Пиренейского полуострова стал дебют Егора Амосова за основную команду мадридского «Реала», одного из ведущих клубов Европы. Случилось это в матче чемпионата Испании и продолжалось всего одну минуту, однако само событие имеет большое значение.

Одноклубник Амосова Илья Фролов продолжает выступать за команду U18 на хорошем уровне: занимает 18-е место в лиге по результативности и 13-е – по подборам. Александр Савков из «Сарагосы» также отметился рядом удачных матчей, а вот Александр Панасюк из «Гран-Канарии», к сожалению, получил травму и пропустил часть сезона.

Виктор Панов Фото: NurPhoto via Getty Images

Нельзя забывать и о внушительной группе россиян в NCAA. Отметим Виктора Панова из университета Дрекселя, который в январе в среднем набирал 8,4 очка и 5,8 подбора. Александр Молофеев пропустил две недели из-за травмы, а его команда из университета Луизианы в Монро не может одержать победу с начала декабря. Тимофей Рудовский провёл крайне результативный январь, набирая в среднем 14,4 очка за игру в составе университета Брайанта, и несколько раз обновлял личный рекорд результативности, который на данный момент составляет 23 очка.

Владимир Хряпа, сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы, выступает за университет Теннесси в Мартине и играет роль форварда оборонительного плана. Яркой статистикой он пока похвастаться не может, однако в январе стабильно получал игровое время, проводя на паркете в среднем по 13 минут. А вот ситуация с Ильёй Ермаковым из университета Святого Бонавентуры пока не радует: баскетболист пропустил почти полтора месяца из-за травмы. Ждём скорейшего возвращения на паркет.