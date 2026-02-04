ЦСКА не чувствует соперников, «Уралмаш» восстал с Юдиным. Рейтинг силы Единой лиги

Прошёл четвёртый месяц регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Прямо сейчас все команды сыграли как минимум 23 матча. «Чемпионат» подготовил ежемесячный рейтинг силы команд. Напомним, по итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф.

11. «Самара»

Силовой рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

После победы перед Новым годом в матче с «Пари НН» самарцы не смогли закрепить успех и проиграли следующие восемь встреч. В январе команда Владислава Коновалова уступила с общей разницей в 253 очка.

10. «Автодор»

Силовой рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В январе саратовцы одержали одну победу в шести матчах — во встрече с «Пари НН». Лучшим в составе «Автодора» в первом месяце 2026 года стал центровой Ален Хаджибегович, он набирал в среднем 16,2 очка за игру. После этого «большой» заслуженно был выбран для участия в Матче всех звёзд Единой лиги.

9. «Пари НН»

Силовой рейтинг «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Нижегородцы одержали три победы в семи встречах, в том числе над «Зенитом». Однако в середине месяца команду покинули два лучших легионера — Айзея Вашингтон и Хантер Дин. Теперь волжане должны перестроиться и найти свою игру, используя другие резервы.

8. МБА-МАИ

Силовой рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

После неплохого старта сезона у москвичей произошёл спад. МБА проиграла пять из последних семи матчей, а главный тренер Василий Карасёв не особо подбирает слова, называя игру своей команды отвратительной. Но, несмотря на это, столичный клуб всё ещё находится в зоне плей-офф.

7. «Енисей»

Силовой рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В январе у красноярцев даже была серия из трёх побед. Они, по сравнению с МБА, наоборот, реабилитировались после неважного старта чемпионата и замыкают заветную восьмёрку, которая позволяет оказаться в постсезоне. Данило Тасич и Егор Рыжов продолжают тащить команду, набирая на двоих в среднем больше 33 очков за игру. Также в январе за «Енисей» дебютировал Даниил Касаткин. Он очень достойно сыграл с ЦСКА, набрав 12 очков, и дарит дополнительную надежду на определённый успех для красноярцев.

6. «Уралмаш»

Силовой рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В Екатеринбурге в первый месяц 2026 года произошли серьёзные изменения — с командой попрощался главный тренер Ростислав Вергун. Сменил его Антон Юдин, покинувший «Локомотив-Кубань». При последнем дела у «Уралмаша» наладились, как итог — четыре победы в пяти матчах. Буквально за пять игр команда действительно преобразилась и как будто готова укреплять свои позиции.

5. «Бетсити Парма»

Силовой рейтинг «Бетсити Пармы» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Пермяки в январе потерпели три поражения и опустились на пятое место в турнирной таблице Единой лиги. Но Террелл Картер и Адамсы продолжают неплохо себя проявлять, как и Глеб Фирсов со Львом Свининым. Конечно «Парме» не позавидуешь в феврале — подряд УНИКС, «Локомотив» и «Зенит».

4. «Локомотив-Кубань»

Силовой рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Краснодарцев продолжает лихорадить. Антон Юдин всё же покинул пост главного тренера в январе — его сменил сербский специалист Томислав Томович. При нём команда уступила в двух встречах (в трёх – с учетом Winline Basket Cup). Но за это время кубанцы смогли переиграть «Зенит», после чего петербуржцы уволили Александра Секулича. «Локо» немного начинает обретать себя, однако всё ещё нужно время.

3. «Зенит»

Силовой рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Зенит», как и «Локо», пошёл на крайние меры — смену тренера. Сначала к команде присоединился Ростислав Вергун в качестве исполняющего обязанности, но затем он перешёл на позицию ассистента… Деяна Радоньича, который возглавил команду. При нём петербуржцы провели пока один матч — разгромили «Самару» — «+61». «Зениту» встряска действительно пошла на пользу, и сине-бело-голубые могут успеть построиться заново за февраль, ведь во втором месяце года у них ни одной встречи с ЦСКА, УНИКСом и «Локомотивом».

2. УНИКС

Силовой рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В целом УНИКС и ЦСКА можно отделить от всех остальных и вынести в отдельный тир. Казанцы и москвичи суммарно проиграли в этом сезоне меньше, чем один «Локомотив», идущий сразу после них. УНИКС уступил армейцам в последней очной встрече, но готов нагонять, так как в состав вернулся Пэрис Ли. Также клуб из столицы Татарстана очень удачно подписал форварда Тайрона Брюэра, который действительно приносит крайне много пользы.

1. ЦСКА

Силовой рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Армейцы не проигрывают 14 матчей и заслуженно являются лучшей командой Единой лиги прямо сейчас. Как будто бы комментарии излишни.