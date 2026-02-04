Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»

За пару дней до дедлайна все обсуждают возможные обмены и почти не обращают внимания на сами матчи. Для «Бруклина» это привычная ситуация — команда играет не слишком заметно, а слабые результаты только снова обнажают их проблемы. В игре с «Лейкерс» всё было решено уже к концу первой половины, матч завершился поражением «Нетс» — 109:125.

Класс у «озёрников» заметно выше — это было видно с самого начала. Хозяева долго разыгрывали мяч, старались организовать каждую атаку, но очки давались им с трудом. В ответ «Лейкерс» просто брали и забивали после индивидуальных проходов и сложных бросков. Уже к середине первой четверти гости вели 26:11, реализовав 9 из 11 первых бросков, а к концу четверти у них было 15 из 18 — и интрига практически исчезла.

Болячки «Бруклина» — знакомые: потери, мёртвый периметр и провалы при переходе из нападения в оборону. Четыре ранние потери и серия промахов из-за дуги открыли «Лейкерс» коридоры для быстрых атак и свободные броски. Зона соперника вновь стала камнем преткновения — об этом после игры прямо сказал Дэйрон Шарп.

Во второй четверти преимущество гостей стало совсем уж большим. Счёт по отрезку — 21:7, и разница в счёте выросла до 38 очков. К большому перерыву гости уверенно вели — 69:40. У «Нетс» никак не шли трёхочковые (промахнулись 18 из 20), а соперник их перебегал: по быстрым атакам разница была огромной.

Среди игроков традиционно обращаем внимание на Егора Дёмина, стартовавшего на позиции второго номера. Именно эта игра наглядно показала, чего ему не хватает: шесть потерь, и часто они возникали после того, как ему перекрывали проход — он сразу отдавал пас, и «Бруклин» терял преимущество. Чтобы расти, ему нужно быть смелее в атаке и научиться заканчивать эпизоды через контакт с защитниками.

Дёмин сначала пробовал набирать очки с помощью «трёх», но потом стал больше атаковать с ближней дистанции. Более важно, что он добавил в игру проходы и старается набирать очки из-под кольца — даже если пока без идеальной реализации. Правильный путь для его роста.

У «Нетс» хорошо себя проявили только запасные. Особенно отличился Шарп, выдавший лучший матч в сезоне: он набрал 19 очков, сделал 14 подборов и отдал пять передач — и у него был положительный «плюс-минус», что для команды теперь редкость. В третьей четверти Дэйрон вместе с Зайари Уильямсом немного оживил игру, выиграв небольшой отрезок, но в целом на картину матча это не повлияло.

Майкл Портер-младший набрал 21 очко, что при этом соседствовало с 0 из 9 из-за дуги — симптоматичный штрих. В целом старт «Бруклина» провёл слабую игру: низкая результативность, 13 потерь и отсутствие ритма в нападении. «Лейкерс» после перерыва контролировали происходящее и концовку посвятили расширенной ротации.

Для Дёмина матч стал полезным уроком: нужно лучше справляться с прессингом и быть твёрже в атаке. Сейчас именно над этим он старается работать, чтобы сильнее влиять на игру.

