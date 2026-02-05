ЦСКА отрывается, УНИКС на своём месте, «Локо» подвинул «Зенит». Таблица топов Единой лиги

В 2026 году ещё не было обзора того, что творилось в противостоянии наших грандов, поэтому исправляемся. ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» провели уже немало игр между собой. Изменилось ли что-то в таблице топов Единой лиги ВТБ?

ЦСКА

Мело Тримбл Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Москвичи шикарно выступали в декабре, одержав шесть побед. Впрочем, в новом году победная поступь не покинула ЦСКА — клуб ещё ни разу не проиграл в 2026-м! На данный момент успешная серия армейцев насчитывает уже 14 матчей. При этом команда в январе и феврале уже успела встретиться с «Зенитом» (93:90) и УНИКСом (84:80). В противостоянии с сине-бело-голубыми действующий чемпион добился значительного перевеса в счёте, но ближе к концовке растерял всё преимущество. С казанцами — ситуация была полностью противоположной — армейцы уступали с большим отставанием, но перевернули ход встречи. В итоге подопечные Андреаса Пистиолиса добились двух побед.

Когда речь заходит о ЦСКА, в последнее время в голове сразу всплывает ассоциация «Мело Тримбл». Защитник проводит какую-то невероятную регулярку, вытаскивая матчи для армейцев иногда в одиночку. Тримбл очень стабилен, почти не допускает ошибок в ключевые моменты и очень результативен. 19,0 очка, 3,1 подбора, 4,3 передачи и 2,0 перехвата — космический уровень влияния на игру. Добавьте к этому элитную реализацию — 61% с двухочковой дистанции, 38% — из-за дуги и 93% — со штрафной линии, тогда вы поймёте, почему Мело сейчас выглядит как главный претендент на MVP. К тому же его показатели «плюс-минус» («+13,8») и эффективности (24,7 балла) являются лучшими в Единой лиге. С таким лидером ЦСКА по праву на первом месте.

УНИКС

Джален Рейнольдс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казанцы в этом сезоне бесподобны и проиграли лишь дважды ЦСКА в Москве и «Бетсити Парме» — в Перми. С остальными соперниками проблем как не было, так и нет в долгосрочной перспективе. УНИКС — максимально системная команда, в которой свой вклад вносят много игроков. К слову, именно поэтому сразу пятеро баскетболистов клуба в тот или иной отрезок оказывались в нашем еженедельном рейтинге героев Единой лиги. Конечно, есть две главных звезды — Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, которые просто великолепны по всем параметрам, однако и остальные делают разницу.

УНИКС начинал 2026 год встречей с «Локо», в напряжённой борьбе одержав победу со счётом 81:77. После этого команду Велимира Перасовича ждала самая сложная проверка в лице ЦСКА. Казанцы вели с преимуществом в 17 очков на старте третьей четверти, однако провалились во второй половине, проиграв встречу (80:84). Правда, армейцы являются единственной команде в чемпионате, которая пока может что-то противопоставить УНИКСу.

«Локомотив-Кубань»

Томислав Томович Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Краснодарцев в 2026 году ждали большие перемены практически сразу — «Локо» решил расстаться с Антоном Юдиным, на пост которого сразу был взят Томислав Томович. От этих перестановок выиграл как «Уралмаш», где российский специалист с ходу стал приносить результат, так и железнодорожники не прогадали с иностранцем. От серба исходит невероятная энергия, и видна вовлечённость в процесс с первых и до последних минут. Команда под руководством Томовича начала с поражения от «Енисея», но затем одолела пять соперников, уступив только «Уралмашу» Юдина.

Если брать игры с топами, то «Локо» с января провёл две таких встречи — с УНИКСом и «Зенитом». Казанцев обыграть не удалось (77:81), зато команда показала то, что может представлять угрозу даже для одного из лучших клубов этого сезона. Сине-бело-голубых Томович и компания одолели уверенно (95:85). У краснодарцев хорошая форма в новом году, будет интересно посмотреть за следующим домашним матчем, в котором им предстоит сыграть с УНИКСом. А уже в конце февраля их ждёт самая серьёзная проверка — ЦСКА.

«Зенит»

Деян Радоньич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Питерцам в этом сезоне можно только посочувствовать. Связано это с огромным количеством травм лидеров по ходу половины регулярки, неполноценной предсезонной подготовкой от Александра Секулича из-за Евробаскета и не лучшим выступлением Ненада Димитриевича, который уехал в Евролигу (перешёл в «Баварию») и особо не вписался в игру «Зенита». Команда неплохо справлялась с командами за пределами топ-4, но с лучшими в большинстве своём были проблемы.

Они и продолжились в новом году, если судить по результатам, — поражение от «Локо» (85:95) и ЦСКА (90:93). Правда, с армейцами сине-бело-голубые проявили характер и отыграли огромное отставание, заставив чемпионов понервничать в потной концовке. Клуб распрощался с Секуличем, на его место был назначен Деян Радоньич. Черногорец отлично начал у руля команды, выиграв у «Автодора» (105:79), «Самары» (113:53) и «Енисея» (106:56) невероятно уверенно. Теперь ждём от «Зенита» успехов уже в матчах с «большой четвёркой». 7 марта питерцы сразятся с УНИКСом, а пока они замыкают нашу таблицу.