Егор Дёмин обновил личный рекорд в НБА!

После дедлайна вокруг «Бруклина» стало больше разговоров, но на площадке команда не заиграла лучше. В матче с «Орландо» «Нетс» проиграли 98:118 и так и не смогли навязать сопернику свою игру. Единственный, кто действительно выделился — Егор Дёмин, который установил личный рекорд по очкам.

Старт игры вышел без сенсаций: количество очков небольшое, оба клуба промахивались чаще обычного. Дёмин был самым заметным на паркете, а Нолан Траоре разгонял атаки. «Орландо» много бросал из-за дуги и в основном промахивался, зато броски были хорошие. «Бруклин» бросал неточно как с трёхочковой, так и в целом. Защищались хозяева обычным способом, ни к чему необычному не прибегали.

Перелом в матче произошёл между четвертями: «Орландо» резко прибавил и вырвался вперёд — 22:6, а отставание выросло до 25:44. К тому моменту Майкл Портер-младший попал только один бросок из восьми и набрал всего три очка. «Нетс» немного уменьшили разницу к большому перерыву, но ушли отдыхать при счёте 40:56. Игра шла по схожему сценарию: «Орландо» стабильно пользовался ошибками в защите соперника.

В третьей четверти хозяева стали активнее действовать под кольцом и выиграли этот отрезок 18:6, после чего разница в счёте держалась примерно на 20 очках. «Бруклин» не смог приспособиться к жёсткой обороне, сделал 19 потерь — после них «Орландо» набрал 24 очка. В «краске» преимущество хозяев составило 24 очка.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

На общем фоне только игра Дёмина действительно порадовала — в отличие от остальных, он был хорош. Он обновил личный рекорд, набрав 26 очков. Бросал очень точно: 8 попаданий из 12, 6 из 10 с трёхочковой. Это уже третий за сезон матч, где он попал минимум шесть трёхочковых, а среди вообще всех новичков НБА с таким достижением — теперь на восьмом месте. За всю историю «Нетс» только Керри Киттлз и теперь Дёмин набирали 26+ очков и шесть «трёшек» за игру.

Россиянин чаще всего забивал с периметра, но начинал атаки проходами и силовой борьбой. Да, было чуть больше потерь, зато он лучше боролся под кольцом и прибавил в защите. В сложных ситуациях не пытался выдумывать что-то лишнее — играл просто и эффективно.

В этом матче Траоре повторил свои лучшие показатели, набрав 21 очко и сделав семь передач. Среди новичков клуба такого добивались единицы — последний раз это удавалось Маршону Бруксу больше 10 лет назад. С Дёминым они действовали в паре: Траоре продавливал защиту дриблингом, раздавал своевременные передачи, а оба не терялись в быстрой атаке.

Заключительные шесть минут «Бруклин» провёл пятёркой новичков — впервые в сезоне. Отрезок против глубокой ротации соперника команда выиграла 19:13, но на итог это не повлияло.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущее время с составом у «Нетс» всё предельно ясно. На периметре стабильно играют только Майкл Портер-младший и Егор Дёмин — на уровне НБА. Остальные пока либо привыкают к новой команде, либо не показывают нужного уровня ни в атаке, ни в защите. Поэтому даже если кто-то выдаёт хороший матч, это не превращается в стабильное командное давление на соперников.

Турнирная ситуация подчёркивает контекст. «Бруклин» и «Вашингтон» начинали игровой день с балансом 13-36. В четвёртой четверти «Нетс» уступали более чем 25 очков, тогда как «Уизардс» обыграли лидирующий на Востоке «Детройт».

Победа «Орландо» со счётом 118:98 хорошо показывает: их команда играет слаженно и дисциплинированно, а у «Бруклина» пока сильнее выделяются отдельные игроки, чем вся команда в целом. Дёмин снова отличился по статистике, но для «Нетс» основные проблемы никуда не делись.