Без чудес, но очень содержательно. Каким получился дедлайн НБА — 2026?

В 2026 году не было невероятной «бомбы», как переход Дончича в «Лейкерс» в 2025-м, но дедлайн обменов всё равно получился довольно содержательным и интересным. Давайте разберём главные сделки последних нескольких дней.

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана Пэйсерс»

Джеймс Харден Фото: Mike Mulholland/Getty Images

Что связывает эти три команды между собой? То, что «Клипперс» решили отказаться от огромных, по их мнению, зарплат Джеймса Хардена и Ивицы Зубаца, тем самым практически похоронив свои притязания на титул. Как ни крути, был выброшен белый флаг, который Кавай Леонард вряд ли сумеет поднять с земли. Харден отправился в «Кливленд» в обмен на Дариуса Гарлэнда. Со стороны может показаться, что все довольны. Наверное, так оно и есть, потому что одни получили молодого и вечно перспективного разыгрывающего, другие — будущего представителя Зала славы баскетбола, который даже в 36 лет оказывает огромное влияние на игру, по крайней мере, в нападении.

За Зубаца «Клипперс» получили Беннедикта Матурина, с которым «Индиана» не захотела подписывать новый контракт, поэтому решила получить хоть что-то за игрока, чтобы он не уходил бесплатно летом. А ещё Айзею Джексона, два пика первого раунда «Пэйсерс» 2026 и 2029 годов и один пик второго раунда. Правда, первый из них с защитой в топ-4, то есть если выбор выпадет из топ-4, «Клипперс» получат нехилую компенсацию за Зубаца с учётом ещё одного пика и двух не самых плохих игроков. Кажется, «Индиану» обокрали, клуб из Лос-Анджелеса провёл образцовый дедлайн, существенно сократив платёжку и имея место для манёвра на будущее, а «Кливленд» продолжил верить в то, что у подопечных Аткинсона что-то получится в плей-офф.

«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс»

Энтони Дэвис Фото: Chris Gardner/Getty Images

Столичный клуб ранее выменял из «Атланты» Трея Янга буквально за мешок картошки. Си Джей Макколлум — отличный игрок с огромным опытом, но он и Кори Кисперт вряд ли являются ценой за Янга. Тем не менее обмен уже совершён. Правда, «Вашингтон» на этом не остановился и ещё раз громко пошумел на рынке — клуб совершил сделку с «Далласом», по итогам которой Энтони Дэвис, Джейден Харди, Д’Анджело Расселл и Данте Экзам стали «волшебниками». В обратном направлении поехали Крис Миддлтон, Эй Джей Джонсон, Малаки Брэнэм и Марвин Багли. «Маверикс» при этом получили от «Уизардс» пик первого раунда «Оклахомы» в 2026 году и защищённый пик первого раунда «Голден Стэйт» 2030 года, а также выборы во втором раунде драфта 2026 (от «Финикса»), 2027 (от «Чикаго») и 2029 (от «Хьюстона») годов.

Как же «Даллас» провалился по итогам той самой роковой сделки имени Дончича. Всё пошло у команды, мягко говоря, не очень. Дэвис то и дело травмировался, генеральный менеджер Нико Харрисон, заваривший эту кашу, уже уволен, а пиков у «Маверикс» от той сделки особо не было. Клуб из Техаса окончательно поверил в Купера Флэгга и, возможно, ещё в Кайри Ирвинга, потому что его судьба неизвестна до возвращения после травмы. «Вашингтон» же дал шанс травматичным Янгу и Дэвису. Если этой парочке удастся хотя бы немного решить свои вопросы по здоровью, то «Уизардс» в следующем сезоне могут замахнуться как минимум на плей-ин, а там, может, и на плей-офф.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс»

Кристапс Порзингис Фото: Getty Images

После травмы Джимми Батлера сезон для «воинов» можно было считать законченным. Впрочем, «Голден Стэйт» попытался исправить ситуацию. Клуб уже давно хотел избавиться от Жонатана Куминги. «Атланта» оказалась не против принять у себя молодого форварда, а отдала Кристапса Порзингиса. «Уорриорз» давно желали заполучить бигмена с поставленным трёхочковым броском, умеющим растягивать пространство. Получается, наконец-то им это удалось. В довесок «Хоукс» получили Бадди Хилда.

Вроде бы на бумаге всё хорошо, только вот здорового Порзингиса мы не видели никогда. В каждом из его сезонов его преследовали травмы разной степени тяжести, а в последнее время он и вовсе проводил на паркете очень мало времени, больше находясь на арене и наблюдая за своими партнёрами. Будет интересно узнать, кто же в итоге выиграл от этого обмена.

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз»

Джарен Джексон-младший Фото: Maja Hitij/Getty Images

Вот от кого вообще практически ничего не ждали, так это от «Юты». Похоже, команде надоело находиться на последних местах на Западе, поэтому клуб пошёл на перемены. «Джаз» заполучили Джарена Джексона-младшего, Джона Кончара, Джока Ландейла и Винса Уильямса. В «Мемфис» последовали Уолтер Клейтон-младший, Кайл Андерсон, Тейлор Хендрикс и Джордж Ньянг, но что намного важнее для команды — три пика первого раунда. Конечно, это не сделало «Юту» контендером, однако теперь у «джазменов» появился лучший оборонительный игрок НБА 2023 года. Возможно, расставание Джарена с «Гриззлиз» пойдёт лично ему на пользу.

«Мемфис» же окончательно показал, что уходит в перестройку и будет надеяться на свою молодёжь. Осталось избавиться от одного сбитого лётчика, который сам себе «выстрелил» в ногу своими гениальными действиями. Надеюсь, вы поняли о ком речь.

Обмены, которых мы ждали, но они не состоялись

Яннис Адетокунбо Фото: John Fisher/Getty Images

Вся лига пристально следила за ситуацией вокруг Янниса Адетокунбо. Многие активно сватали его в «Нью-Йорк», «Майами», «Миннесоту» и «Голден Стэйт». По крайней мере, слухи ходили именно про эти клубы. Но руководство «Милуоки» уверено, что сможет сформировать вокруг Грик Фрика конкурентоспособную команду в межсезонье. Наверное, практически все понимают, что ответ на поверхности. В общем, посмотрим на усилия фронт-офиса «оленей»…

Многие ждали, что «Мемфис» скинет Джа Моранта куда подальше, но желающих взять «гангстера» не оказалось. Лишь бы это не вышло боком «Гриззлиз», которые постепенно развивают неплохую молодёжь. Осталось убрать негативный элемент куда подальше из перспективной команды. Репутация Джа совсем уж плоха.

«Нью-Орлеан» не совершил практически никаких действий в дедлайн обменов. Все уже устали ждать сделку по Зайону Уильямсону, поэтому были шансы стать свидетелями отъезда из стана «пеликанов» Трея Мёрфи, которым, по сообщениям инсайдеров, интересовались многие команды. Однако и этому не суждено было сбыться.

Было много разговоров вокруг «Торонто». Клуб хотел заполучить Домантаса Сабониса, но не вышло. Занавес.

«Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Майами» вообще не предприняли никаких действий в дедлайн обменов. Если клубы из Техаса всё устраивает, потому что они идут в топе Запада, то ситуация с «Хит» вообще непонятна. Честно говоря, Споэльстра достоин лучшего состава и лучшего отношения к себе со стороны Пэта Райли, который не предпринимает практически никаких действий уже который год.

Что ещё интересного?

Кэмерон Томас Фото: Ishika Samant/Getty Images

«Бруклин» отчислил Кэмерона Томаса. Этим действием команда показала, что будет пытаться строить командный баскетбол, а не делать ставку на бесконечное таскание мяча от защитника. Шикарные новости для Егора Дёмина и компании! При этом «Нетс» не стали обменивать Майкла Портера. Видимо, не нашли команду с достойным предложением по форварду.

«Лейкерс» в этом году гремели не так, как раньше, зато взяли Люка Кеннарда из «Атланты» в обмен на Гэйба Винсента и пик второго раунда. Снайпер такого класса на скамейку — шикарное решение.

Хосе Альварадо покинул «Нью-Орлеан» и отправился в «Нью-Йорк». За цепкого защитника пришлось отдать Дэйлена Терри и два пика второго раунда. Тоже отличный вариант на скамейку, которая у «Никс» и так была очень сильной.

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич был обменян в «Бостон» на Анферни Саймонса. «Быки» к этому добавили пик второго раунда.

Ещё было немало сделок, но эти, на наш взгляд, оказались самыми интересными. Теперь на очереди заключительная часть регулярки и плей-офф.