«Милуоки» и Яннис — главный ужас в НБА за последние годы

5 февраля в 23:00 мск в НБА официально наступил дедлайн обменов — команды больше не могут меняться игроками до конца сезона. Естественно, в преддверии этой важной отметки всегда много слухов и разговоров. И вот уже не первый год главная сага — это уход многолетнего лидера Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

Но в этом сезоне ситуация в Висконсине достигла апогея, и почти все были уверены, что греческий фрик наконец-то покинет «Милуоки» и попробует побороться за второй титул в своей карьере. Все решалось до самых последних часов, однако в конечном счёте «Милуоки» и/или Яннис дали заднюю, и весь «спектакль» вокруг потенциального обмена канул в лету.

Добавим немного контекста. В 2021 году «Милуоки» выигрывает титул, но в следующем сезоне во время защиты Кубка Ларри О’Брайна вылетает уже во втором раунде. Именно тогда начинаются первые разговоры о недовольстве Янниса в адрес фронт-офиса. На самом деле первое истеричное недовольство со стороны Адетокунбо произошло раньше, именно после него руководство команды выменяло ему Джру Холидэя и Бобби Портиса, что привело грека к чемпионству. В 2022 году он решил вновь разыграть эту карту. Всё началось кулуарно и относительно деликатно. Однако после вылета в первом раунде в 2023 году Яннис опять начал шантажировать руководство уходом. Всё это, естественно, было на виду, и, кроме как грязным бельём, по-другому это назвать было нельзя.

Яннис Адетокунбо Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

И в «Милуоки» вновь на это купились — первым пал главный тренер Майк Буденхольцер, который и приводил «Бакс» к чемпионству и у которого прямо во время серии первого раунда плей-офф-2023 трагически погиб брат. Также руководство «Милуоки» выменяло звезду «Портленда» Дэмьена Лилларда, отдав всё того же Холидэя, Грейсона Аллена и три пика первого раунда. На смену Буденхольцеру пришёл Эдриан Гриффин, у которого никогда раньше не было опыта работы главным тренером. При нём в 43 матчах «Милуоки» одержал 30 побед (69,8%), однако Яннису вновь что-то не нравилось…

Де-факто недовольство заключалось в том, что Лиллард не даёт тот уровень баскетбола, который грек от него ждал. Многие связывали спад Лилларда с разводом с женой, плюс он до последнего верил в переход в «Майами», но тот сорвался. «Бакс» не особо входили в планы Дэмьена. Однако руководство «Милуоки» решило вновь задобрить Янниса, и вся злость грека была вымещена на главном тренере, который в свой дебютный сезон добыл почти 70% побед — Гриффина уволили. Его сменил Док Риверс, под руководством которого «Милуоки» в концовке сезона проиграл больше встреч, чем выиграл (17-19). Но багажа Гриффина хватило, чтобы выйти в плей-офф, однако там уже сломался Яннис — опять вылет в первом раунде, уже второй раз подряд после чемпионства.

Перед сезоном-2024/2025 «Бакс» решили не предпринимать кардинальных решений и начали чемпионат в такой же формации, как и прошлый. Правда, они не могли рассчитывать на Криса Миддлтона, который пропустил старт сезона и дебютировал только в 22-й игре сезона. После 23 сыгранных матчей он показывал одни из худших цифр в карьере — и стал следующей жертвой грека и был обменян в «Вашингтон» на Кайла Кузму. Правда, последний в «Бакс» показывал практически такие же цифры, а по некоторым показателям, даже хуже. Как итог — позорный вылет «Милуоки» в первом раунде плей-офф. Третий год подряд!

Яннис рвал и метал, он был готов покинуть команду на протяжении последних трёх с половиной лет, но каждый раз надеялся на чудо. Казалось что грек потребует обмен уже летом 2025 года, однако руководство команды убедило его, что вновь построит вокруг него чемпионскую команду. Конечно же, это было ложью…

Но на этом «жертвы» Адетокунбо не закончились. Следующим стал Дэмьен Лиллард, как когда-то Джру Холидэй и Крис Миддлтон. Однако если те были хотя бы обменяны, то Лиллард — позорно отчислен, и это после того, как он порвал ахилл в плей-офф. Ему на смену был подписан Майлз Тёрнер, который только что играл в финале, но какая неожиданность — в «Милуоки» он тоже не смог выйти на тот уровень, который был в «Индиане»… Тёрнер — игрок системы, ему нужны чёткие условия игры, которых нет в «Бакс», у «Милуоки» есть Яннис и больше ничего.

Ах да, есть два родных брата, которых «Бакс» тоже подписали ради того, чтобы сохранить грека в команде! При этом, очевидно, оба очень далеки от уровня баскетбола НБА. Тут Яннис взял пример с Леброна Джеймса, который продавил «Лейкерс», чтобы они выбрали на драфте своего сына Бронни, который вообще как будто никогда и не планировал становиться баскетболистом.

Демьен Лиллард и Яннис Адетокунбо Фото: Alex Slitz/Getty Images

Нынешний сезон «Милуоки» начали неплохо, в целом как обычно. Но с середины ноября «Бакс» проиграли 23 матча из 33 встреч и находятся даже вне зоны плей-ин. Естественно, в период этого стрика из всех утюгов летело только одно: Яннис точно, буквально 101%, покинет «Милуоки» до 6 февраля. Сам грек неоднозначно высказывался в СМИ, да и из самой команды впервые за все эти годы стали доноситься мысли, что действительно для франшизы будет лучше избавиться от истеричной звезды, которая не даёт результат. Ранее всегда команда была на стороне Янниса и не думала даже о его уходе.

Треть лиги, если не больше, так или иначе охотилась за Яннисом в дедлайн. Где-то за неделю-полторы до крайнего срока обменов список покупателей сократился до четырёх команд: «Нью-Йорка», «Голден Стэйт», «Миннесоты» и «Майами». Самыми сомневающимися были «Никс», хотя у них была один из лучших пакетов для «Бакс» и вели с ними переговоры ещё с лета, а самым настойчивыми и активными оказались «Хит». У «Голден Стэйт» и «Миннесоты» всё же варианты пакетов уступали тем, что имелись у вышеперечисленных восточных команд.

Яннис Адетокунбо Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Под конец дедлайна журналисты сообщили, что «Милуоки» буквально «издевается» над «Майами» и «Миннесотой», чуть ли не с каждым часом повышая стоимость грека и заставляя предложить за него ещё что-то. А за пару часов до минуты «икс» «Милуоки» сообщил, что выходит из всех переговоров и Яннис остаётся. По информации западных источников, последнее слово осталось за Адетокунбо. Одна из версий, о которой больше всего говорят — он побоялся уходить из «Милуоки», так как не было гарантии, что его новая команда точно сможет взять чемпионство, а ещё он не хотел становиться не первой звездой в новом коллективе.

Как же это низко и мерзко. Причём как со стороны «Милуоки», так и со стороны Янниса. «Бакс» максимально выкручивали руки покупателям, как самый жадный продавец на рынке, а Яннис, наоборот, повёл себя как неженка, которая хочет изменений, но боится, что всё пойдёт не по её сценарию, и выставил дураками как саму организацию «Бакс», так и самого себя. После этого дедлайна нет сомнений — Яннис и «Милуоки» достойны друг друга. Только они смогут выдержать уровень стыдобы друг друга.

Безусловно, «Милуоки» не обязан был делать обмен только потому, что якобы его все ждали. И выбирать лучший для себя пакет — нормально. Проблема в том, как это всё преподносилось, как разыгрывалось: как у скандальной семьи в коммуналке — у всех на виду. Это было не по-человечески, это был самый настоящий кринж, которого мы не видели в НБА со времён драфта Бронни Джеймса в «Лейкерс».