Первая дуэль Перасовича и Томовича. УНИКС и «Локо» сделают шоу на выходных?

Единая лига каждые выходные радует нас топовыми играми, и предстоящий уикенд не исключение. «Локомотив-Кубань» примет на своём паркете казанский УНИКС. Как команды подходят к матчу недели?

Это будет третья игра между командами в нынешнем сезоне, и оба раза победу одерживал коллектив из столицы Татарстана. Однако мы будем наблюдать за первой дуэлью Томислава Томовича и Велимира Перасовича в рамках Единой лиги. В начале февраля ЦСКА прервал 11-матчевую победную серию УНИКСа, но казанцы перед встречей с «Локо» уже успели одержать непростую победу над «Уралмашем».

Кубанцы же – всё ещё в так называемой перестройке. При новом тренере «Локомотив» провёл семь матчей, одержав пять побед. Но очевидно, что краснодарцы на данный момент далеки от идеальной игры, они всё ещё продолжают искать себя и пытаются подойти к плей-офф в оптимальном состоянии. Однако от этого становится только интереснее. Об этом в интервью «Чемпионату» сказал сам президент Единой лиги Сергей Кущенко.

Сергей Кущенко президент Единой лиги ВТБ «Всё-таки руководству «Локомотива-Кубань» можно было немного подождать, потому что в последних матчах коллектив показывал понятную, чёткую игру. Но где-то не хватило везения, где-то нужен был результат здесь и сейчас, а этого не случилось. Представьте, есть 12 игроков. Сегодня они играют одним образом, а завтра приходит новый тренер, меняет стиль, к нему надо привыкнуть. В клубах меняются тренеры — это всегда ажиотаж, спортивная составляющая, которая интересна нашему болельщику. В лиге после таких турбулентных изменений всё становится только интереснее, и практически каждая игра несёт за собой дополнительную интригу».



И с этим трудно не согласиться. Действительно, первое противостояние Перасовича и Томовича придаёт пикантности главной игре недели. Но что ещё может повлиять на эту встречу? В таких матчах как под копирку можно всегда вставлять одну и ту же фразу: зачастую исход зависит от двух факторов — командной защиты и индивидуальных действий в атаке. Безусловно, можно победить и командным нападением, однако, как правило, многое зависит от того, как один клуб сумеет построить оборону от лидеров соперника. И наоборот: насколько хорошо лидеры одной команды смогут разбивать защиту другой.

Интересно будет понаблюдать на противостоянием задних линий: Пэрис Ли и Алексей Швед – с одной стороны, Патрик Миллер и Джеремайя Мартин – с другой. Ну и не забываем про битву фронт-корта: Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм против экс-казанца Винса Хантера и Майкла Мура.

Многое будет зависеть и от россиян. В УНИКСе прекрасный сезон проводит Дмитрий Кулагин, то же можно сказать и про Антона Квитковских в составе «Локомотива».

«Локомотив-Кубань» — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС и «Локомотив» прекрасно двигают мяч. Казанцы и краснодарцы — лучшие по передачам во всей лиге прямо сейчас. Естественно, УНИКС мощнее всех работает на щитах и блокирует соперников, а «Локо» классно перехватывает.

Не забываем и про россыпь реальных звёзд в командах. В сумме от двух клубов в Матче всех звёзд примут участие восемь баскетболистов! Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Маркус Бингэм, Джален Рейнольдс — от УНИКСа, Патрик Миллер, Винс Хантер, Антон Квитковских, Всеволод Ищенко — от «Локомотива».

Безусловно, УНИКС – фаворит, но и «Локомотив» точно не мальчики для битья. Они вполне могут создать серьёзные проблемы казанцам, а там – кто знает, как пойдёт.