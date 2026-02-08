Йокич — №2 в истории НБА по трипл-даблам. Вы даже не понимаете, какой это размах

Есть результаты, которые важны только сегодня, а есть такие, что запоминаются навсегда. Никола Йокич оформил свой 182-й трипл-дабл, теперь он второй в списке всех времён, опередив Оскара Робертсона. На самом деле для лиги это очень значимый момент, а вот для «Денвера» — ещё одно доказательство исключительности Йокича.

Йокич — классика жанра. Он выбирает угол атаки, делает паузу перед передачей, резко ускоряется после заслона. Поэтому его трипл-даблы кажутся чем-то случайным, хотя на самом деле это просто логичный итог его главной роли в команде. Он уже обошёл Карима Абдул-Джаббара по ассистам среди центровых и трижды был признан MVP за последние пять лет. Если в правилах ничего не изменится, Никола может войти в топ-2 голосования MVP шесть сезонов подряд — такого ещё никто не делал.

Тем не менее история с драфтом делает его карьеру интереснее. В 2014-м его выбрали всего лишь под 41-м номером, когда мало кто в него верил. Теперь через десятилетие это игрок, на которого равняются. Передачи у центровых были и до него, но он сделал так, что теперь атака начинается именно с них.

Впереди 207 трипл-даблов — рекорд Рассела Уэстбрука. Когда-то казалось, что этот показатель вообще недосягаем: всё строилось вокруг одного игрока, который делал на площадке почти всё. Уэстбрук так часто собирал трипл-даблы, что сделал их обыденным явлением и поднял планку очень высоко. Чтобы подойти к этому результату, нужно не только уметь делать всё сразу, но и играть в подходящих условиях.

При этом серб выделяется тем, что не старается набрать как можно больше очков или подборов ради каких-то индивидуальных целей или наград. Он действует наилучшим образом для команды — и отдаёт пас, и подбирает мяч тогда, когда это действительно нужно. Важнее всего его воздействие на игру, а статистика — это уже второстепенно.

У него набралось уже 182 трипл-дабла, а нужно всего 25 до рекорда. В нынешнем сезоне — 18 из 37 матчей. С такой скоростью он может обновить рекорд к сезону-2026/2027 без проблем. Тем более что таких показателей от центровых почти не ждут. Он просто делает своё дело и тем самым приподнимает планку для всей лиги.