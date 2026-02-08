Дёмин провёл слабый матч в НБА, но общей картины не испортил. «Бруклин» выиграл легко

Исход в Бруклине был предрешён ещё до того, как кто-либо задумался о корректировках на вторую половину. Уже в стартовой четверти хозяева набрали 46 очков и ушли в отрыв на 26. К большому перерыву разница выросла до 33 — 80:47. Всё, что случилось после, лишь закрепляло разрыв в уровне исполнения, не затрагивая сам результат.

Причины исхода встречи были понятны. У «Вашингтона» много травмированных, не было нескольких молодых лидеров — Кулибали, Сарра и Джорджа. Из-за короткой скамейки команда хуже защищала периметр и «краску». Для «Бруклина» всё оказалось проще — они играли в полном составе, и у тренеров не было проблем с ротацией.

Атака «Нетс» работала очень слаженно. Команда реализовала почти 70% бросков из-под кольца, мяч быстро доходил до правильных игроков, передачи были чёткими и своевременными. Итог — 36 результативных передач, повторение лучшего показателя сезона. При этом сразу шесть баскетболистов сделали не меньше четырёх ассистов каждый.

Победу «Бруклину» обеспечила скамейка, где Шарп за 20 минут на паркете набрал 19 очков, сделал девять подборов и четыре передачи и отлично себя проявил рядом с Дэнни Вульфом. Вульф тоже провёл очень хороший матч: 16 очков, семь подборов, шесть передач и ни одной потери. Когда оба запасных выходили вместе, разница в счёте только росла. К слову, в истории клуба впервые два резервиста одновременно показали такие цифры.

Майкл Портер-младший был самым результативным среди стартовых — он набрал 23 очка, реализовав половину своих бросков. Нолан Траоре снова сыграл очень аккуратно: записал на свой счёт 15 очков, три подбора, четыре передачи и допустил всего одну потерю, забив шесть из семи.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дёмин в этой встрече не смог отличиться. Россиянин набрал четыре очка, не реализовал ни одного из своих свободных дальних бросков. С позиции всё было нормально, однако к реализации — претензии. В такой игре можно было бы показать больше, но этого не случилось. В остальном он не мешал команде, играл аккуратно, однако особой пользы не принёс. Для итогового счёта это неважно, а вот с личной точки зрения матч скорее неудачный — в НБА такие моменты необходимо реализовывать.

Во второй половине баланс сил не изменился. «Вашингтон» лишь частично подсократил разницу благодаря точности из-за дуги, а старт «Бруклина» свои минуты даже проиграл — без каких-либо последствий для счёта. Встреча была решена задолго до сирены.

127:113 — таким оказался финальный счёт в пользу «Бруклина». Хозяева выглядели сильнее и лучше подготовленными. Для Дёмина эта игра стала примером, когда моменты были, а реализовать их не удалось. Вероятно, тренеры уже знают, над чем работать дальше.