Юбилей не удался. УНИКС огорчил «Локо» в лучшем матче воспитанника кубанцев

Матч недели в Единой лиге ВТБ — это практически всегда напряжённая борьба с первых до последних минут. Недавняя игра топов (ЦСКА и УНИКСа) показала нам, что всё может перевернуться с ног на голову даже из практически невозможной ситуации. Сегодня на очереди противостояние «Локомотива-Кубань» с казанцами. Для краснодарцев встреча с УНИКСом стала 500-й в нашем чемпионате. Как хозяева отметили юбилей — в нашем материале.

Казанцы с первых минут повели в матче. Гости лучше двигали мяч, хорошо защищались и в целом не позволяли краснодарцам разгуляться в атаке. УНИКС вёл за собой Михаил Беленицкий. Правда, ближе к концу четверти усилиями Всеволода Ищенко «Локо» перехватил инициативу. Если бы не плохая реализация штрафных (ни одной успешной попытки из четырёх), краснодарцы забрали бы четверть с более внушительным преимуществом. Тем не менее отрезок за хозяевами — 19:18. Старт второй десятиминутки остался за кубанцами, в составе которых шикарно себя проявлял Джеремайя Мартин. Он не только удачно атаковал, но и давал «огня» в защите. Ко всему этому «Локо» просто великолепно действовал на подборах. Хозяева добились перевеса в 10 очков — 31:21. В составе УНИКСа роль лидера выполнял Алексей Швед. Защитник отменно бросал из-за дуги и делился мячом с партнёрами. Впрочем, четверть всё равно за хозяевами — 22:16.

После перерыва мы стали свидетелями совсем другого УНИКСа! У команды наконец-то заработала её шикарная защита, а Джален Рейнольдс взялся за дело и набирал очки со всех дистанций. Рывок 14:7 от казанцев позволил клубу сравнять счёт — 48:48. Хоть «Локо» и прибавил после этого, однако гости довели дело до победы в третьей четверти (24:15). В заключительном отрезке шла равная борьба, вплоть до середины десятиминутки, когда УНИКС благодаря качественным действиям Тая Брюэра, Шведа и Рейнольдса захватил лидерство. Концовка выдалась жаркая, потому что Майкл Мур своим точным трёхочковым позволил «Локо» сократить отставание до одного очка (79:80). Дмитрий Кулагин реализовал два штрафных. Но краснодарцы после тайм-аута Томовича не смогли ввести мяч в игру за пять секунд. Это и стало концом для хозяев — УНИКС выиграл со счётом 82:79.

X-фактор

Алексей Швед Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» выиграл щит в первой половине — забрал 21 подбор, 11 было у УНИКСа. Во многом благодаря тому, что команда лучше действовала на отскоках, хозяева и добились весомого преимущества. Нельзя не отметить и то, что краснодарцы шикарно находили моменты для проходов под кольцо с учётом двух гигантов на пути — Маркуса Бингэма и Джалена Рейнольдса. X-фактором стала третья четверть, в которой «Локо» дал УНИКСу возможность почувствовать ритм, а у гостей полетело со всех дистанций. Брюэр, Швед и Рейнольдс вели за собой команду, оказавшись её главной движущей силой. Концентрация и уверенная игра во второй половине от казанцев — залог успеха.

Лучшие

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Начнём с победителей: в составе УНИКСа лучшим на паркете был Рейнольдс. На счету Джалена 21 очко, семь подборов, одна передача, три перехвата и один блок-шот. Центровой оказался самым эффективным игроком встречи (26 баллов) и практически не промахивался с игры, реализуя 69,2% своих попыток. Бингэм сегодня больше отвечал за оборону, потому что выдвигался высоко на дугу и менялся даже на разыгрывающих при пик-н-роллах соперника. У Маркуса сегодня не самые выдающиеся показатели: 10 очков, семь подборов, две передачи и один блок-шот, но он был очень полезен. Швед был в огне! Алексей вспомнил молодость и набрал 17 очков, два подбора, пять передач и один перехват. Конечно, стоит выделить и Брюэра. На протяжении практически всей встречи Тайрон молчал, однако в третьей четверти именно его важнейшие попадания позволили УНИКСу полностью вернуться в игру. 11 очков и два подбора на счету форварда.

Лучший матч в карьере провёл Ищенко. Воспитанник «Локо» оформил 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата и один блок-шот. Всеволод просто был полезен во всём! Добавьте к этому 70% реализации и 24 балла эффективности — великолепное выступление молодого дарования в игре с невероятно сильным УНИКСом. Мартин сегодня помогал Ищенко. У Джеремайи не пошло с бросками издали, поэтому он сделал акцент на проходах в «краску». В итоге он набрал 16 очков, два подбора, четыре передачи и один перехват. Невозможно не сказать о Муре, который своими «трёшками» дарил надежду «Локо». 11 очков, два подбора и одна передача у Майкла. Не выдающуюся, но точно солидную игру провёл капитан команды Патрик Миллер. Да, разыгрывающий мог чаще брать на себя инициативу, тем не менее лидер клуба отдавал всего себя на паркете в каждом моменте, при этом стараясь помогать партнёрам. Восемь очков, шесть подборов и столько же передач — хорошие показатели, правда, мы знаем, что Миллер может лучше.

Неудачи

Дмитрий Кулагин Фото: Единая лига ВТБ

Би Джей Джонсон сегодня был инертен и практически не брал на себя броски. Всего одну попытку с игры выполнил форвард «Локо», а свои два очка и вовсе набрал лишь со штрафной линии, добавив к этому один подбор. За 11 минут — не самое сильное выступление. Винс Хантер сегодня хорошо работал на подборе, собрав восемь отскоков, однако на отличное выступление не хватило силёнок тягаться с Рейнольдсом и Бингэмом под кольцом на протяжении всего матча. Если в защите центровой помогал и выкладывался, то в атаке не особо пошло. Шесть очков при реализации в 28,5% — плохо для одного из лидеров, проведшего на паркете 31 минуту.

В составе УНИКСа плохую встречу провёл капитан Дмитрий Кулагин. Защитник хорошо задействовал партнёров, но при этом ужасно бросал. 11% реализации — ужасный показатель для такого опытного снайпера, как Кулагин. В итоге он набрал четыре очка, четыре подбора и шесть передач. Ещё не лучшим образом выступил Пэрис Ли. Разыгрывающий записал на свой счёт семь очков, один подбор и четыре перехвата. Правда, реализация подвела (28,5%), и в целом один из лучших распасовщиков во всей лиге сегодня был незаметен в этом компоненте. Кулагин и Ли сегодня провели неудачные игры.

Итоги

Джален Рейнольдс, Маркус Бингэм и Тайрон Брюэр Фото: Единая лига ВТБ

Обычно, «Локо» великолепно себя проявляет в третьих четвертях и во вторых половинах в целом. На этот раз ситуация была совсем иная: хозяева великолепно начали и раз за разом останавливали УНИКС, но после перерыва прыть пропала и начали появляться ошибки. Темп упал, а как мы знаем, для краснодарцев быстрые отрывы — хлеб. Казанцы в позиционном нападении действовали лучше и перехватили инициативу. 500-й матч «Локомотива-Кубань» в Единой лиге закончился поражением. Но унывать вряд ли стоит, потому что кубанцы совсем недавно сменили тренера, а результаты и игра улучшаются. УНИКС же сделал подарок Велимиру Перасовичу. Тренеру казанцев завтра исполняется 61 год. Встреча недели выдалась на славу!