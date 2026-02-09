Лучший матч воспитанника «Локо» и топовые игры звёзд. Герои недели в Единой лиге

Героем 16-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл. Прошёл новый отрезок в регулярке, настало время выбирать самого яркого игрока последних семи дней. Тем более много кто показал себя просто великолепно.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
Всеволод Ищенко — «Локомотив-Кубань»: лучший матч воспитанника клуба
Краснодарцы открывали неделю для себя игрой с «Пари НН». В ней много кто проявил себя хорошо, но Ищенко был одним из лучших. 11 очков, восемь подборов, две передачи, три перехвата и один блок-шот — огромный уровень влияния в каждом компоненте игры. «Локо» победил довольно легко (102:82). Правда, в матче недели с УНИКСом Всеволод проявил себя ещё лучше! Именно молодой воспитанник вёл за собой команду, когда у многих не шла игра. Итоговые 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата и один блок-шот — тому доказательство. Это был лучший матч в плане результативности для Ищенко в Единой лиге. Жаль, что краснодарцы его проиграли (79:82).
Джален Рейнольдс — УНИКС: два топ-матча от лидера казанцев
Казанцы начали игровую неделю в Екатеринбурге, где местный «Уралмаш» потрепал нервы УНИКСу. Если бы не шикарное выступление Рейнольдса, то УНИКС мог бы и проиграть (72:68). Джален оформил 24 очка, девять подборов, четыре передачи, четыре перехвата и два блок-шота. И всё это при каком-то невероятном показателе эффективности (39 баллов). В следующем матче одному из лидеров Единой лиги предстояло встретиться с «Локомотивом-Кубань». Игра у казанцев не клеилась, но именно Рейнольдс стал тем, кто повёл за собой команду. Его 21 очко, семь подборов, одна передача, три перехвата и один блок-шот помогли УНИКСу одержать очень непростую победу (82:79). Великолепная неделя от центрового!
Андрей Зубков — МБА-МАИ: яркие перформансы россиянина
Москвичи отлично покуражились в матче с «Самарой», который выиграли со счётом 102:51. Зубков провёл на паркете 17 минут, тем не менее успел показать внушительную статистику: 14 очков, семь подборов, две передачи и два перехвата. В следующей встрече с «Зенитом» именно Андрей был лидером и вёл за собой МБА-МАИ. 21 очко, восемь подборов и две передачи — отличное выступление. Правда, москвичам это не помогло победить (74:84).
Террелл Картер — «Бетсити Парма»: дабл-дабл от одного из лучших центровых
Пермяки на прошедшей неделе провели одну встречу — с «Пари НН». Противостояние складывалось удачно для подопечных Евгения Пашутина. Шикарно себя проявили многие, однако Картер, как мы уже привыкли, выделялся. Террелл оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов, также в его активе две передачи и столько же перехватов с блок-шотами. С ним на паркете «Парма» чувствовала себя шикарно на обеих сторонах площадки и победила со счётом 87:62.
Лука Шаманич — «Зенит»: центровой был в ударе
Питерцы выиграли два матча на недавнем отрезке чемпионата Единой лиги — сначала «Зенит» разобрался с «Енисеем» (106:56), затем — с МБА-МАИ (84:74). В обеих встречах выделялся Шаманич. С красноярцами у него 18 очков, восемь подборов, четыре передачи и один перехват с лучшим показателем эффективности (30 баллов), а с москвичами — 21 очко, девять подборов, один блок-шот и 29 баллов эффективности. Лука второй раз за три недели попадает в наш рейтинг.