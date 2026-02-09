Наши зажигают в Испании и долгожданная победа Елатонцева. Россияне за рубежом всё ярче!

Каждый понедельник на «Чемпионате» выходит обзор игр наших ярких талантов за рубежом. В студенческой американской лиге NCAA и молодёжном чемпионате Испании проходят нешуточные баталии с участием россиян. Давайте же поговорим об этом.

Виктор Лахин и Владислав Голдин

Виктор Лахин Фото: https://x.com/okcblue

По традиции начнём с Лиги развития НБА (G-лиги). «Оклахома-Сити Блю» провела один матч за прошедшую неделю — с «Санта-Круз Уорриорз». Виктор Лахин пока ещё не вернулся в стартовый состав из-за недавней травмы, поэтому начинает игры со скамейки запасных. Даже так россиянин делает огромный вклад в успехи команды. Центровой набрал девять очков, 11 подборов, одну передачу и один перехват за 21 минуту на паркете — отличное выступление от Лахина. А самое главное — победа (130:110).

Что касается Владислава Голдина, то центровой в последний раз появлялся за «Майами» во встрече с «Чикаго», где он и набрал свои первые очки в НБА (это было в нашем прошлом обзоре). После этого центровой не играл за «Хит» в официальных матчах и не выступал за «Су-Фолс Скайфорс» в G-лиге. Получается, россиянин тренируется под чётким надзором Эрика Споэльстры, впитывая мудрость опытного специалиста. И, конечно, ждёт своего шанса проявить себя. Влад этого точно достоин!

Виктор Панов и Александр Молофеев

Александр Молофеев Фото: ulmwarhawks.com

В составе университета Дрекселя Виктор Панов играет одну из ведущих ролей. Его команда уступила университету Кэмпбелла (60:81), а россиянин провёл худший матч по результативности в этом сезоне: набрал всего лишь два очка. Тем не менее был полезен в другом: оформил четыре подбора, три передачи, три перехвата и один блок-шот. Радует, что Панов сразу же исправился и выдал одну из лучших игр в сезоне — 15 очков, четыре подбора, две передачи и один блок-шот. Университет Илона оказался слабее учебного заведения россиянина, проиграв со счётом 82:77.

Наконец-то закончилась серия из 13 поражений университета Луизианы в Монро, за который выступает Александр Молофеев. Команда обыграла университет Олд-Доминион со счётом 85:79. Россиянин набрал три очка, пять подборов, одну передачу и один перехват. Впрочем, в следующем же матче учебное заведение нашего таланта снова уступило Государственному университету Болла (68:73). Молофеев провёл плохую встречу: не оформил ни одного очка, записав на свой счёт лишь два подбора, три передачи и два перехвата. Александру необходимо прибавлять в стабильности, а его команде — улучшать результаты, чтобы не повторилась такая длинная серия поражений.

Кирилл Елатонцев и Тимофей Рудовский

Тимофей Рудовский Фото: https://x.com/BryantHoops

«Оклахома Сунерз» с Елатонцевым в составе сначала проиграла университету Кентукки со счётом 78:94. Кирилл не блистал, но был полезен: четыре очка, два подбора и одна передача. А уже затем учебное заведение россиянина наконец-то прервало свою серию из девяти поражений, одолев университет Вандербилта (92:91). Наш центровой не набрал ни одного очка, отметившись лишь двумя подборами и одним перехватом. Не лучшая неделя для Елатонцева, зато его команда наконец-то победила.

Если говорить про тех, кто в последнее время радует, — Тимофей Рудовский. Форвард уже в четвёртый раз в этом сезоне набрал как минимум 20 очков, а в игре с университетом Олбани снова обновил карьер-хай — набрал 24 очка, один подбор, три передачи и один блок-шот. К сожалению, его университет Брайанта уступил в напряжённой борьбе (63:65). Россиянин не сбавил оборотов и в следующем матче с университетом штата Мэн. Он оформил 16 очков, шесть подборов и одну передачу, а важнее всего то, что его «бульдоги» победили (73:67). Не сбавлять оборотов!

Владимир Хряпа и Илья Ермаков

Илья Ермаков (с мячом в руках) Фото: gobonnies.com

Университет Теннесси в Мартине, в котором играет Владимир Хряпа, как и многие на прошедшей неделе, провёл две встречи. Первую из них команда с россиянином в составе выиграла со счётом 76:54 — был повержен университет Южной Индианы. Сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы был очень полезен: четыре очка, семь подборов, три передачи и один блок-шот. С Государственным университетом Морхеда — уже не очень: не отметился вообще никакими результативными действиями в протоколе, хотя провёл на паркете 16 минут. Владимир смазал два броска. Конечно, он помогал в обороне, держал своих соперников, но в статистике это не отображается. Есть куда расти!

Что касается Ильи Ермакова, то по-прежнему каких-либо явных новостей по поводу его здоровья нет. Мы знаем, что он восстанавливается, однако точных сроков возвращения на паркет нет. Ждём в составе университета Святого Бонавентуры.

Наши в Испании: Егор Амосов, Илья Фролов, Александр Савков и Александр Панасюк

Илья Фролов (с мячом в руках) Фото: https://www.realmadrid.com

Мадридский «Реал», в системе которого выступают сразу двое наших талантов — Егор Амосов и Илья Фролов, уверенно выиграл у «Тенерифе» в Liga U (98:69). Амосов набрал 14 очков, шесть подборов и две передачи, но Фролов затмил соотечественника — 21 очко, восемь подборов и по одной передаче, перехвату и блок-шоту. Россияне являются лидерами молодёжки одного из грандов Европы — просто прекрасно.

Великолепно себя проявил и Александр Савков. Его «Сарагоса» одолела «Ховентуд» со счётом 80:57, а россиянин оформил 19 очков, шесть подборов, одну передачу, два перехвата и один блок-шот. Причём Савков, как и Фролов, стал самым результативным игроком в составе своей команды. Александр Панасюк продолжает восстановление после травмы. В скором времени молодой игрок «Гран Канарии» должен появиться на паркете.