Такая потасовка — редкость для баскетбола. Игроки НБА не стали сдерживаться!

Матч в Шарлотт считался серьёзным испытанием: на одной стороне — лидер Востока, на другой — команда, показывающая отличную форму в последние недели. До середины третьей четверти игра шла напряжённая и равная, команды подстраивались друг под друга, темп часто менялся. Но после одного ключевого эпизода всё резко изменилось.

Изначально всё шло без происшествий. «Хорнетс» были активнее, а также создавали перевес за счёт темпа и давления на периметр. Тем временем «Пистонс» во второй четверти уплотнили оборону в «краске» и внимательнее двигали мяч. Как итог, «Детройт» ушёл на большой перерыв при «+4». После паузы «Детройт» усилил давление на щите и довёл отрыв до восьми очков.

Когда до конца третьей четверти оставалось 7:09, Мусса Диабате немного нарушил правила против Джейлена Дюрена. Судьи сочли контакт допустимым, однако оба игрока перешли на эмоции. Диабате подошёл к Дюрену, тот ответил жестом. Тем временем Бриджес толкнул Дюрена, и запасные тоже вышли разнимать игроков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ссора быстро переросла в настоящую драку: Бриджес вырвался и ударил соперника. Со скамейки «Детройта» выбежал Айзея Стюарт и тоже полез в драку против Бриджеса. Судьи остановили матч и долго рассматривали повтор на видео.

По итогам спорного момента четырёх игроков удалили с площадки, а «Пистонс» дали два штрафных за исходный фол. Других дисциплинарных мер в матче уже не назначали.

«Шарлотт» практически не почувствовал потерь: у Диабате было шесть подборов, у Бриджеса — шесть очков и четыре подбора, но на результат это не повлияло. А вот «Детройт» потерял сразу двух ключевых игроков передней линии — Дюрена и Стюарта, поэтому ему экстренно пришлось менять схему игры. Окончательная оценка эпизода теперь зависит от решения лиги по возможным дополнительным санкциям.