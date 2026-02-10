Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Драки в НБА — сразу четырёх игроков удалили во время матча между Шарлотт и Детройтом: видео, сезон-2025/2026

Такая потасовка — редкость для баскетбола. Игроки НБА не стали сдерживаться!
Артемий Берстенев
Драка, которую встретишь в баскетболе
Итог — четыре удаления.

Матч в Шарлотт считался серьёзным испытанием: на одной стороне — лидер Востока, на другой — команда, показывающая отличную форму в последние недели. До середины третьей четверти игра шла напряжённая и равная, команды подстраивались друг под друга, темп часто менялся. Но после одного ключевого эпизода всё резко изменилось.

Изначально всё шло без происшествий. «Хорнетс» были активнее, а также создавали перевес за счёт темпа и давления на периметр. Тем временем «Пистонс» во второй четверти уплотнили оборону в «краске» и внимательнее двигали мяч. Как итог, «Детройт» ушёл на большой перерыв при «+4». После паузы «Детройт» усилил давление на щите и довёл отрыв до восьми очков.

Когда до конца третьей четверти оставалось 7:09, Мусса Диабате немного нарушил правила против Джейлена Дюрена. Судьи сочли контакт допустимым, однако оба игрока перешли на эмоции. Диабате подошёл к Дюрену, тот ответил жестом. Тем временем Бриджес толкнул Дюрена, и запасные тоже вышли разнимать игроков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ссора быстро переросла в настоящую драку: Бриджес вырвался и ударил соперника. Со скамейки «Детройта» выбежал Айзея Стюарт и тоже полез в драку против Бриджеса. Судьи остановили матч и долго рассматривали повтор на видео.

По итогам спорного момента четырёх игроков удалили с площадки, а «Пистонс» дали два штрафных за исходный фол. Других дисциплинарных мер в матче уже не назначали.

«Шарлотт» практически не почувствовал потерь: у Диабате было шесть подборов, у Бриджеса — шесть очков и четыре подбора, но на результат это не повлияло. А вот «Детройт» потерял сразу двух ключевых игроков передней линии — Дюрена и Стюарта, поэтому ему экстренно пришлось менять схему игры. Окончательная оценка эпизода теперь зависит от решения лиги по возможным дополнительным санкциям.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Болл - 20, Нуппель - 20, Уильямс - 12, Бриджес - 6, Джеймс - 6, Колкбреннер - 6, Грин - 5, Манн - 5, Диабате, Коннотон, Тиллман
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Робинсон - 18, Дюрен - 15, Рид - 12, Харрис - 11, Томпсон - 6, Леверт - 5, Дженкинс - 4, Грин - 4, Стюарт - 2, Сассер, Хаертер
