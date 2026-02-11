Старикам тут не место: как «Майами» стал заложником эпохи Райли

«Майами Хит» — одна их самых молодых франшиз в Национальной баскетбольной организации. Она была создана всего лишь в 1988 году — менее 40 лет назад. Первые семь сезонов «Хит» звёзд с неба не хватали, пока команду не возглавил Пэт Райли — на тот момент четырёхкратный чемпион НБА в качестве главного тренера (ещё одно чемпионство Райли завоевал как игрок).

Именно он построил те самые «Шоу-тайм» «Лейкерс» с Мэджиком Джонсоном, Каримом Абдул-Джаббаром, Джеймсом Уорти. От суператакующего баскетбола он перешёл к оборонительной игре в «Нью-Йорк Никс». С ним команда из «Большого яблока» даже дошла до финала НБА, но взять титул так и не смогла.

В 1995 году Райли неожиданно ушёл из «Никс», сообщив об отставке факсом, — этот поступок вызвал скандал, но открыл новую главу карьеры. Пэт перебрался в «Майами Хит», где получил полномочия тренера и президента клуба. Ему предстояло с нуля построить команду-победителя. С ним новосозданная команда шесть раз подряд выходила в плей-офф, но лишь однажды добралась до финала конференции.

В 2002 и 2003 годах флоридская команда оказывалась за бортом плей-офф и на драфте 2003 года получила пятый пик, под которым выбрала Дуэйна Уэйда. Очевидно, это был переворотный момент в истории «Майами». Причём Райли покинул пост тренера как раз после сезона-2002/2003, но остался президентом. В 2004 году Пэт выменивает к Дуэйну Уэйду трёхкратного чемпиона Шакила О'Нила. В их первый совместный сезон «Хит» доходят до финала конференции под руководством Стэна Ван Ганди, однако следующий сезон начинается с показателя 11-10. Пэт Райли считает, что эта команда способна на большее, и увольняет Ван Ганди, заменив его… собой.

«Майами» после финала НБА — 2006 Фото: John Parra/Getty Images

При Райли «Майами» с О’Нилом и Уэйдом выигрывает 41 матч из 61 и врывается в плей-офф. В постесезоне «Хит» обыгрывают «Чикаго», «Нью-Джерси», «Детройт» и впервые в своей истории выходят в финал НБА! Решающая серия сезона началась неудачно — 0-2. Казалось, что без шансов для «Майами». Но на авансцену вышел Дуэйн Уэйд — 42 очка в третьем матче, 36 очков в четвёртом, 43 очка в пятом и 36 в шестом — победа в чемпионате и заслуженное звание MVP финала. Райли взял свой пятый титул в качестве главного тренера и, безусловно, вошёл в историю «Майами». В год защиты титула «Хит» отлетели 0-4 от «Чикаго», а в следующем сезоне потерпели 67 поражений, став с запасом худшей командой лиги. Пэт Райли понял, что нужно уступить дорогу молодым, а самому сосредоточиться на операционной работе в клубе как президент.

Дальше — история. Эрик Споэльстра, обмен Леброна Джеймса, ещё два чемпионства, два выхода в финал с Джимми Батлером. Всё это дело рук именно Пэта Райли. Всё вышеперечисленное и было описано как раз для того, чтобы наглядно показать его величие, которое никто в здравом уме не посмеет оспорить.

Но при этом глупо отрицать, что в отсутствие некоторых решений и склада характера Пэта история «Майами», вполне возможно, сейчас могла быть ещё более богатой. Можно закрыть глаза на конфликты с самим Дуэйном Уэйдом — лучшим игроком в истории «Майами», и Джимми Батлером. В этих ситуациях логику Райли в целом понять можно: ни один игрок не может быть превыше всей организации. И даже если тебя зовут Леброн Джеймс и ты в моменте лучший игрок на всей планете.

Пэт Райли и чемпионский состав «Майами» 2006-го, сезон-2025/2026 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Но позиция Райли в контексте обменов, ценообразования активов и в целом мнения на положение дел в современном баскетболе откровенно вредит франшизе сейчас. Пэт Райли заслуживает безмерного уважения, но, очевидно, он уже потерял нить современного баскетбола и не способен собрать чемпионскую команду именно из-за своих каких-то старческих устоев. Майами — очень классное место по всем параметрам: город, климат, налоги. Есть буквально всё, чтобы команда была реальным контендером на годы вперёд. Но после Леброна стало понятно, что с Райли это сделать, скорее всего, уже не получится. Если только сливать и получить топ-пик на драфте.

Райли сорвал переход топовых на тот момент Донована Митчелла, Дэмьена Лилларда, Кайри Ирвинга, Брэдли Била, Кевина Дюранта и даже, прости господи, Демара Дерозана. Все вышеперечисленные игроки готовы были ехать, кто же не хочет во Флориду? Но Райли вечно что-то не устраивало — и всё срывалось. Ну или он просто засыпал и пропускал звонки в дедлайн. А как же с ними «Хит» могли выглядеть? Но по итогу Бэм Адебайо имеет в партнёрах Эндрю Уиггинса и Нормана Пауэлла. Даже в последний дедлайн, который состоялся 5 февраля, в «Майами» сорвался переход Янниса Адетокунбо, потому что Райли вновь не захотел переплачивать. Хотя, справедливости ради, в том числе писали о том, что и «Милуоки» очень нелогично выкручивал руки командам и особенно «Хит», которые были главными претендентами.

Старый консервативный подход — может быть, и неплохо, но Райли с этим явно перегибает, считая, что рынок устроен как 20 лет назад. Но это далеко не так, и из-за этого подхода Пэта страдают все: болельщики, игроки и, наверное, больше всего главный тренер Эрик Споэльстра. Пэту пора на покой. Он суперкрут и навсегда номер один в истории «Майами», но сейчас «Хит» похожи на заложников одного человека. Настали другие времена.