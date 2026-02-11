Улыбку, Никола! В США Йокича упрекнули за пренебрежительное отношение к сербам

Казалось, даже если бы Никола Йокич однажды равнодушно прошёл мимо собственноручно отлитого в бронзе двойника, это не вызвало бы такой волны споров. Но именно его скупой взмах рукой в адрес сербских артистов после матча в Чикаго породил больше вопросов, чем очередной сверхматч на паркете.

Вдруг выяснилось, что трипл-дабл — сущая мелочь на фоне отсутствия короткой улыбки на вечере сербской культуры. И имя MVP «Денвера» снова не сходит с новостных лент. На этот раз по причинам, далёким от баскетбола.

Перед матчем «Буллз» устроили «Сербский вечер» и пригласили фольклорных танцоров из Индианы. После игры Йокич просто быстро помахал им рукой и ушёл, не сфотографировавшись и даже не поздоровавшись. Некоторые зрители решили, что он специально держится отстранённо.

Стоит напомнить, что, помимо баскетбола, Никола — большой фанат лошадей. Конным спортом он увлекается с детства и до сих пор часто бывает на соревнованиях и на ранчо в Сербии. А ещё центровой родом из Сомбора — это небольшой город на севере Сербии, известный сельской культурой и уважением к обычаям. Именно этими фактами, вероятно, объясняется сдержанность Йокича.

Прошлогодний случай тоже слегка «омрачил» ситуацию. Во время предыдущего визита «Наггетс» в Чикаго около 300 сербских детей ждали встречи с трёхкратным MVP, однако она так и не состоялась — к ним вышел на тот момент центровой «Буллз» Никола Вучевич, представляющий Черногорию. И сопоставление этих историй лишь усилило критику в адрес звезды «Денвера».

«Сербский вечер» «Чикаго Буллз» Фото: x.com/DrVesnaMarkovic

Йокич в этом матче достиг важного рубежа в своей карьере — оформил трипл-дабл, обойдя знаменитого Оскара Робертсона и выйдя на второе место в истории НБА по этому показателю. Уже через несколько дней у него было 183 трипл-дабла. Однако вместо обсуждения его исторического достижения все переключились на споры о поведении Йокича вне площадки.

Дополнительный факт — нынешние концовки «Наггетс». В клатче команда показывает диаметрально противоположные результаты в зависимости от присутствия Йокича. Без него в решающие минуты «Денвер» идёт 8-2, с ним — 5-11.

Получилось так, что вместо обсуждения игры все начали гадать, что имел в виду Никола — ведь получилось немного нелепо: то ли это была случайность, то ли особенность характера, то ли просто желание поскорее уйти в раздевалку.