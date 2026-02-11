Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?

Матч восходящих звёзд НБА давно перестал быть просто шоу для новичков. Это место, где лига демонстрирует игроков, на которых делает ставку уже сейчас — тех, чьи роли через несколько лет наверняка станут ключевыми. В этом году участие в мероприятии примет российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин. Спортсмен, которому некоторые эксперты советовали задержаться в студенческом баскетболе, после обдуманного решения всё же оказался в НБА.

Матч восходящих звёзд НБА 2026 года в рамках звёздного уикенда лиги пройдёт в ночь с 13 на 14 февраля 2026 года. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе — на арене «Клипперс».

А теперь и ответил скептикам — приглашение на Rising Stars, безусловно, говорит о многом. Для российских игроков подобный вызов всегда был редким событием. До Дёмина на Матче восходящих звёзд побывали всего двое — Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Легендарный АК-47

Андрей Кириленко в 2003 году Фото: Getty Images

Кириленко выступал на Rising Stars дважды — в 2002 и 2003 годах. Формат в те годы был классическим: новички играли против второгодок. Андрей выделялся уже тогда. В «Юте Джаз» его рассматривали как важный элемент системы, а участие в Матче новичков лишь подчёркивало, что и лига видит в нём задатки для роста. В первом матче Андрей отыграл 15 минут, набрал четыре очка, сделал два подбора и один перехват.

Год спустя Кириленко снова оказался среди восходящих звёзд — уже в более уверенном статусе. Он перестал быть «интересным европейцем» и стал полноценным игроком ротации, к которому серьёзно относились и тренеры, и соперники. Статистика говорит сама за себя, АК-47 решил выпустить всю обойму — 27 минут, 13 очков, пять подборов и два перехвата. В обоих случаях команды российского форварда одерживали победу.

Выступление Алексея Шведа

Алексей Швед в 2013 году Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Алексей Швед попал на Матч новичков в 2013 году. К этому времени лига уже сделала уверенный шаг в сторону атаки, скорости и индивидуальных решений, а сам Швед воспринимался как яркий скорер, способный брать инициативу на себя. Выбранный в команду Чарльза Баркли Алексей провёл на площадке чуть больше 18 минут, набрал 12 очков, отдал четыре передачи и сделал один подбор. Подопечные Чака победили команду легендарного Шакила О’Нила со счётом 163:135, а сам Швед оставил яркое впечатление, подтвердив, что приглашения на звёздный уикенд он более чем достоин.

После игры Алексей подчёркивал, что не рассматривал участие в шоу как способ что-то доказать.

Алексей Швед защитник «Миннесоты» в 2013 году «Я и так попал в число лучших и приехал сюда. Я всегда буду просто играть, а не доказывать».

По совету Кириленко, Швед должен был относиться к игре спокойно — как к шоу, а не как к чему-то важному и волнительному, поскольку подобного с ним ещё не случалось.

Теперь в истории приглашений россиян на Rising Stars появился новый герой — Егор Дёмин. Его участие — вполне себе заслуженное признание его таланта.

Как и с Кириленко и Шведом, тут важен сам факт участия — он говорит порой больше любых статистических данных. Матч Rising Stars всегда показывал, на каком уровне находятся молодые баскетболисты, и, если там играли россияне, значит, это было заслуженно.

Мероприятия вроде этого — больше чем просто шоу. Кириленко после Матча новичков смог доказать, что его ждёт большое будущее, Швед подтвердил свою репутацию бомбардира, а для Дёмина участие станет началом чего-то большего. Уже в 2004-м Кириленко попадёт на Матч звёзд, Швед соберёт солидную коллекцию титулов в Европе, а за тем, как вырастет Дёмин, стоит обязательно понаблюдать — потенциал у парня отличный.