Матч восходящих звёзд НБА — 2026: участие Егора Дёмина, как выступали другие россияне в этой игре, Андрей Кириленко и Алексей Швед

Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?
Виталий Весёлый
Игра, которая расставит всё по своим местам
Комментарии
Вспоминаем, как в Матче восходящих звёзд НБА проявляли себя легенды российского баскетбола.

Матч восходящих звёзд НБА давно перестал быть просто шоу для новичков. Это место, где лига демонстрирует игроков, на которых делает ставку уже сейчас — тех, чьи роли через несколько лет наверняка станут ключевыми. В этом году участие в мероприятии примет российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин. Спортсмен, которому некоторые эксперты советовали задержаться в студенческом баскетболе, после обдуманного решения всё же оказался в НБА.

Матч восходящих звёзд НБА 2026 года в рамках звёздного уикенда лиги пройдёт в ночь с 13 на 14 февраля 2026 года. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе — на арене «Клипперс».

А теперь и ответил скептикам — приглашение на Rising Stars, безусловно, говорит о многом. Для российских игроков подобный вызов всегда был редким событием. До Дёмина на Матче восходящих звёзд побывали всего двое — Андрей Кириленко и Алексей Швед.

Легендарный АК-47

Андрей Кириленко в 2003 году

Андрей Кириленко в 2003 году

Фото: Getty Images

Кириленко выступал на Rising Stars дважды — в 2002 и 2003 годах. Формат в те годы был классическим: новички играли против второгодок. Андрей выделялся уже тогда. В «Юте Джаз» его рассматривали как важный элемент системы, а участие в Матче новичков лишь подчёркивало, что и лига видит в нём задатки для роста. В первом матче Андрей отыграл 15 минут, набрал четыре очка, сделал два подбора и один перехват.

Год спустя Кириленко снова оказался среди восходящих звёзд — уже в более уверенном статусе. Он перестал быть «интересным европейцем» и стал полноценным игроком ротации, к которому серьёзно относились и тренеры, и соперники. Статистика говорит сама за себя, АК-47 решил выпустить всю обойму — 27 минут, 13 очков, пять подборов и два перехвата. В обоих случаях команды российского форварда одерживали победу.

Выступление Алексея Шведа

Алексей Швед в 2013 году

Алексей Швед в 2013 году

Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Алексей Швед попал на Матч новичков в 2013 году. К этому времени лига уже сделала уверенный шаг в сторону атаки, скорости и индивидуальных решений, а сам Швед воспринимался как яркий скорер, способный брать инициативу на себя. Выбранный в команду Чарльза Баркли Алексей провёл на площадке чуть больше 18 минут, набрал 12 очков, отдал четыре передачи и сделал один подбор. Подопечные Чака победили команду легендарного Шакила О’Нила со счётом 163:135, а сам Швед оставил яркое впечатление, подтвердив, что приглашения на звёздный уикенд он более чем достоин.

После игры Алексей подчёркивал, что не рассматривал участие в шоу как способ что-то доказать.

Алексей Швед
Алексей Швед
защитник «Миннесоты» в 2013 году

«Я и так попал в число лучших и приехал сюда. Я всегда буду просто играть, а не доказывать».

По совету Кириленко, Швед должен был относиться к игре спокойно — как к шоу, а не как к чему-то важному и волнительному, поскольку подобного с ним ещё не случалось.

Теперь в истории приглашений россиян на Rising Stars появился новый герой — Егор Дёмин. Его участие — вполне себе заслуженное признание его таланта.

Егор Дёмин Подробнее

Как и с Кириленко и Шведом, тут важен сам факт участия — он говорит порой больше любых статистических данных. Матч Rising Stars всегда показывал, на каком уровне находятся молодые баскетболисты, и, если там играли россияне, значит, это было заслуженно.

Мероприятия вроде этого — больше чем просто шоу. Кириленко после Матча новичков смог доказать, что его ждёт большое будущее, Швед подтвердил свою репутацию бомбардира, а для Дёмина участие станет началом чего-то большего. Уже в 2004-м Кириленко попадёт на Матч звёзд, Швед соберёт солидную коллекцию титулов в Европе, а за тем, как вырастет Дёмин, стоит обязательно понаблюдать — потенциал у парня отличный.

Комментарии
