Скрытая касса. Кавай Леонард с дядей тайно вывели из «Клипперс» миллионы?

Вокруг Кавая Леонарда разворачивается запутанная история, где фигурируют конкретные люди, схемы и даты. В новом материале Пабло Торре всплыли свежие подробности — о том, как близкие люди Леонарда и, возможно, клуб «Клипперс» были замешаны в неофициальных переговорах.

По данным Торре, дядя Кавая Деннис Робертсон требовал, чтобы личный тренер Леонарда отдавал ему 10% своей зарплаты, иначе тот мог лишиться работы в клубе. Руководство «Клипперс» знало об этой схеме и не мешало. Официально у Робертсона не было никакой должности в команде, однако эти события говорят о его большом влиянии на жизнь клуба.

Характерная цитата из расследования — бывший генменеджер «Клипперс» Майкл Уингер удивлялся: «Сколько же у нас с Каваем подпольных договорённостей?» На тот момент он курировал спорт в клубе, а сейчас управляет «Вашингтоном». Его слова дают понять, что неофициальные договорённости с Леонардом были довольно масштабными.

Кавай Леонард, сезон-2025/2026 Фото: Wally Skalij/Getty Images

Более того, существуют претензии по поводу того, как использовали эти ООО. Утверждается, что через эти фирмы проводились транзакции с крупными суммами. Это автоматически позволяет совершать выплаты в обход обычных договоров и создавать для игрока фактически независимую финансовую зону.

Запросы Робертсона к «Клипперс» не какая-то случайность. В 2019 году, когда Леонард стал свободным агентом, похожие требования выдвигались к «Лейкерс» и «Рэпторс». По данным The Athletic, речь шла не только о максимальной зарплате, но ещё и о личном самолёте, жилье, гарантиях по рекламе и доле в клубе. С «Торонто» даже говорили о доле в хоккейном клубе «Мэйпл Лифс» — у них общий владелец. В «Лейкерс» заметили, что такие запросы идут вразрез с правилами НБА, а президент клуба Джини Басс хотела оформить всё письменно и разослать другим командам. Так что тактика переговоров, о которой сейчас говорят, использовалась и раньше.

История во многом строится вокруг дела Джозефа Санберга . В октябре 2025 года он признал вину в мошенничестве, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор объявят 27 апреля 2026 года в суде Лос-Анджелеса.

Компания Aspiration, куда Стив Баллмер вложил $ 50 млн, объявила себя банкротом в марте 2025 года. После этого группа инвесторов подала в суд, обвинив Баллмера и Санберга в мошенничестве — якобы они тайно договорились с Леонардом, чтобы обойти лимит зарплат. Адвокаты Баллмера утверждают, что обвинения беспочвенны и что сам он тоже стал жертвой Санберга.

Несмотря на все проверки и угрозу потерять репутацию, «Клипперс» оставили статус Леонарда без изменений. Обменять его так и не решились — хотя перед дедлайном 5 февраля предложения были, интерес проявляли несколько клубов. В итоге команду покинул центровой Ивица Зубац, отправившийся в «Индиану», а лидер остался. Клуб показывает, что готов продолжать сотрудничество с Каваем, несмотря на все продолжающиеся разбирательства.

Сейчас всё внимание вокруг Леонарда приковано к судебным и денежным вопросам. Собираются материалы, идут слушания — именно результат этих процессов определит, что будет происходить дальше.