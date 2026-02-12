«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»

Брендан Адамс из тех игроков, которые после первого приезда в Единую лигу приглянулись многим командам и, несмотря на отъезд, получают предложения и по итогу возвращаются в Россию. Так произошло и с ним. В прошлом сезоне Адамс сыграл за «Самару» 16 матчей, по ходу сезона перебрался в «Хапоэль Холон», но уже в межсезонье стал игроком «Пармы».

Он с ходу стал лидером команды по очкам, передачам и одним из лучших во всей лиге по трёхочковым. Брендан примет участие в предстоящем Матче всех звёзд, и в его преддверии «Чемпионат» пообщался с одним из самых эффективных легионеров Единой лиги.

— Какие у тебя ещё были предложения летом, помимо «Бетсити Пармы»?

— На протяжении всего лета ко мне поступали разные нестабильные предложения, они то появлялись, то исчезали. Среди них было несколько команд из Германии и Испании, но на тот момент я ещё до конца не восстановился от травмы, которая преждевременно завершила мой прошлый сезон. А предложение от «Бетсити Пармы», которое они сделали весной, всё это время оставалось в силе. Так что я примерно с того момента уже всё понял.

Какое-то время его обдумывал. «Бетсити Парма» изначально сделала мне предложение ещё в мае, а подписал контракт я только в августе. Но дело было не столько в раздумьях, сколько в том, что я пытался восстановиться после травмы. Поэтому я посчитал правильным не принимать какие-либо решения преждевременно, не зная, насколько хорошо восстановлюсь. А с течением лета я залечил травму и, как был готов, принял предложение клуба.

— Расскажи о твоих первых впечатлениях, когда ты приехал в Пермь.

— Город хороший. Мне он очень понравился. И болельщики тоже. Я в какой-то мере знал, чего ожидать от фанатов, потому что играл в прошлом году в «Самаре», приезжал сюда и столкнулся тогда с аншлагом на матче. Так что с этой точки зрения я примерно представлял, что будет. А когда я приехал в Пермь в этом сезоне, погода была хорошая. На тот момент я ещё мог выходить и немного осматривать город, не замерзая от холода, как сейчас (смеётся). Меня удивила атмосфера на матчах, потому что я, в общем-то, не ожидал столкнуться с таким за границей. Я не часто видел подобное, разве что когда играешь против команд Евролиги или когда это большой матч. Так что после «Самары» столкнуться с такой заряженной толпой было огромной неожиданностью.

Для меня это что-то вроде энергии. Очень трудно играть при полных трибунах, которые не заряжают энергией. Это правда помогает, когда болельщики горячо поддерживают тебя, могут подбодрить, если у тебя в игре неудачный момент, например. Ты чувствуешь, что эти люди рядом с тобой, полный зал, который просто хочет, чтобы команда победила. Этот заряд энергии распространяется не только на команду, но на всех в зале. Это потрясающее чувство.

Брендан Адамс Фото: Единая лига ВТБ

— Что легче: играть против такой атмосферы или при её поддержке?

— Конечно, легче играть, когда фанаты на твоей стороне, но и играть против команды в такой обстановке тоже весело.

— Успел привыкнуть к русской зиме?

— Настоящее безумие. Лютый мороз. Когда я играл в Латвии за «ВЭФ», тоже была холодная погода. Но я пробыл там не целый год, и поэтому к тому времени, когда становилось по-настоящему холодно, я уже уехал. Но я застал начало зимы. Я привык к холоду, но не такому.

— Как ты оценишь прогресс команды в этом сезоне?

— Думаю, пока что у нас отличный сезон. Мы примерно на половине пути, мы делаем много правильных вещей на паркете, и у нас прекрасная атмосфера взаимопонимания вне площадки, что позволяет нам играть, несмотря на ошибки, несмотря на травмы, просто продолжать верить друг в друга. И, думаю, на данном этапе сезона мы справляемся довольно хорошо. Конечно, бывают взлёты и падения. Но мы делаем довольно хорошую работу, и нам нужно продолжать в том же духе.

— Как ты думаешь, в чём главный ключ к такой «химии», которая у вас есть в этом сезоне?

— Думаю, всё начинается с того, что каждый хочет, чтобы у остальных всё получалось, и каждый рад за другого. В этой команде у парней нет большого эго, из-за которого кто-то злится, если у другого всё идёт хорошо, или когда ветеран злится из-за успехов молодого игрока. Ничего подобного в этой команде за этот сезон я не видел. Все радуются успехам друг друга. Любой важный момент, дни рождения — мы все рядом друг для друга. Так что, я думаю, это во многом способствует той атмосфере, которую мы видим на площадке и вне её, — просто люди готовы радоваться за других и ставить команду на первое место.

— Какие цели обозначило руководство команды на этот сезон?

— У нас были довольно высокие ожидания от самих себя, помимо формальных целей. Конечно, нам бы хотелось попасть в плей-офф, точно быть в топ-5 или топ-6 по итогам регулярки. Мы чувствуем, что мы отличная команда, и хотели выйти и доказать это, и мы хотим продолжать удерживать свою позицию в турнирной таблице и просто продолжать отлично проводить сезон.

— Как тебе главный тренер Евгений Пашутин? Может, в нём есть что-то такое, чего ты не встречал в других?

— Когда я играл против «Бетсити Пармы» в прошлом году, я обратил внимание на его стиль и мне понравилось то, что он даёт свободу действия своим разыгрывающим. А когда он впервые позвонил мне летом, у меня было ощущение, что он как тренер хорошо понимает, как я хочу играть. И с ним было достаточно легко общаться. Например, при общении с тренерам в других командах иногда не было конкретики. А Евгений Пашутин мог её дать, ему довольно легко общаться со мной, а мне с ним. Для разыгрывающего важно уметь контактировать со своим тренером. Чтобы быть всегда на одной волне. Это, пожалуй, самое важное. Я думаю, он отлично справляется с этим, после тренировки он каждый день общается с игроками, будь то короткий 10-секундный разговор или беседа на пять минут. И, я думаю, это очень важно и это является большой частью того, почему мы добиваемся успеха в этом сезоне, и я в том числе. Он очень увлечённый. Это видно даже на тренировках. Он любит эту игру и хочет, чтобы мы были как можно успешнее.

Лев Свинин и Глеб Фирсов Фото: БК «Парма»

— Как ты оцениваешь молодых российских игроков? Что ты можешь сказать о них?

— Все молодые ребята в этом году великолепны. Начну с Вани Егорова. Я обожаю Ваню. Думаю, у него очень особое будущее. Мне нравится тренироваться против него. Я чувствую, что он станет отличным игроком, будь то в оставшейся части этого сезона, в следующем году или в будущем в карьере. Он очень внимателен к тренерским указаниям и хорошо обучаем. Его упорство мотивирует меня работать каждый день на тренировках. Лев Свинин и Глеб Фирсов — точно такие же, очень обучаемые. Сейчас им доверяют много времени на играх. Они проводят на паркете очень много важных минут. Мне нравится, что в их возрасте они играют без особого страха, уверены в себе, верят в себя, и мы тоже верим в них. Это здорово. И в то же время у парней нет того неправильного эго, какое иногда бывает у молодых игроков. Они думают в первую очередь о команде и делают всё возможное, чтобы мы выигрывали. У наших молодых парней очень светлое будущее, и уже сейчас они удивляют всех нас.

— Какие команды и отдельно соперников, с которыми уже играл, можешь отметить? Может, у кого-то классное нападение или, наоборот, против них тяжело защищаться?

— Я бы не стал никого выделять. Думаю, что в лиге ВТБ много отличных команд и много отличных игроков. Есть традиционная первая четвёрка: ЦСКА, «Локо», «Зенит» и УНИКС. И, конечно, у них тоже есть отличные игроки, и играть против них, соревноваться с такой сильной конкуренцией — это захватывающе. И я думаю, что их успех продолжает двигать лигу вперёд. Но я также просто рад за нас и за то, что в этом сезоне мы уже обыграли три команды из четвёрки, и, надеюсь, мы доберёмся до четвёртой и к тому моменту в нашем активе будут победы над всеми командами в лиге.

— Ещё хочется спросить про новый внутрисезонный турнир, который идет отдельно от регулярного чемпионата. Как тебе атмосфера? Аура вокруг матча? Музыка во время игры. Этот турнир в том числе создан для того, чтобы изменить отношение к баскетболу.

— Для меня этот турнир отличается от регулярного чемпионата в хорошую сторону. Это шанс привлечь новых болельщиков, привнести другую энергию в игру и что-то новое, ведь мы играем с одними и теми же командами по четыре раза в регулярке лиги ВТБ. Плюс в этом турнире есть ещё команды из других стран. Считаю, что это отличная возможность набраться игровой практики и в целом разнообразить сезон. На матчах этого турнира очень классная атмосфера. Даже выездные игры становятся интереснее и обогащают новым опытом. Я думаю, это очень помогает игрокам разнообразить сезон, потому что выступление в турнире предполагает немного другой тип игры, который даёт возможность отвлечься от графика регулярки лиги ВТБ, а затем позволяет снова сфокусироваться на основном чемпионате по возвращении. Формат турнира может привлечь новых фанатов. Креативный подход к организации может вдохнуть новую энергию в российский баскетбол. Не думаю, что когда-либо сталкивался с чем-то подобным в плане организации и подачи турнира в своей карьере. До сих пор помню, как на первом матче мы подписывали карточки болельщикам ещё при входе на арену и у нас была оформленная дорожка. Не думаю, что у меня был похожий опыт в какой-либо другой лиге.

—Ты был выбран для участия в Матче всех звёзд. Как оценишь лично свою игру в сезоне?

— Скажу честно, для меня это большое счастье, так как мой путь восстановления после травмы был непростым. И возможность вернуться после неё и принимать участие в Матче всех звёзд — это радость. Я невероятно благодарен за возможность принимать участие в этом мероприятии, особенно учитывая тот факт, через что мне пришлось пройти прошлым летом, и благодарен за то, что я смог провести достаточно хороший отрезок этого сезона. Надеюсь, это будет весело. В прошлом году не получилось посмотреть Матч всех звёзд, но надеюсь, что это будет интересный опыт.

— В «Самаре» ты бросал меньше трёх трёхочковых за матч, сейчас — больше шести. Что изменилось?

— Я думаю, тут два фактора. Первый — мой тренер в «Самаре», а я обожаю Дражена Анзуловича, один из лучших тренеров в моей карьере. Но его стиль игры не предусматривал, чтобы я бросал так много трёхочковых. Он, скорее, хотел, чтобы я был тем, кто прорывается под кольцо и завершает. Он дал мне это понять в начале сезона. Так что, думаю, теперь, когда я здесь, тренер Пашутин дал мне свободу бросать больше трёхочковых. Но я также думаю, что это отчасти и личное развитие. В начале сезона, как я сказал, я всё ещё возвращался после травмы и у меня не было той взрывной силы, что была в прошлом году. Поэтому я больше полагался на свой трёхочковый бросок просто потому, что не чувствовал себя таким быстрым. Я не чувствовал себя таким взрывным. А по ходу сезона я начал возвращать эту форму.

Брендан Адамс (слева), Джейлен Адамс (в центре), Террелл Картер (справа) Фото: Единая лига ВТБ

— Ещё до «Пармы» вы с Джейленом Адамсом вместе играли в UConn и «Хапоэле». У вас с ним особая связь? Расскажи о ваших взаимоотношениях.

— Я думаю, это намного легче просто потому, что я с ним уже играл. Думаю, это будет мой третий год, когда я играю с ним в одной команде, это круто, потому что ты знаешь, чего ожидать. Ты примерно представляешь, какие броски он будет делать или где он сможет открыться. Это что-то вроде «химии». А ещё это просто доверие, которое возникает с тем, с кем играешь три года, ты начинаешь понимать человека. И, думаю, это точно намного облегчает игру.

— В «Дарушшафаке» ты провёл несколько матчей с Янисом Тиммой. Каким ты его помнишь?

— Он был действительно отличным парнем. Как я уже сказал, это было во время моего первого года, когда я ушёл из «ВЭФа» и перешёл в «Дарушшафаку». Он был тогда одним из старших игроков в той команде, ветераном, кто помог мне чувствовать себя более комфортно. Он знал все тонкости, потому что тоже был легионером. Так что он знал, как всё устроено. И, помню, я и мой друг Джош Карлтон — мы оба приехали в одну неделю. И он пригласил нас к себе в квартиру, заказал еду. И мы просто смотрели матчи НБА у него. И всё в таком духе. Он был просто отличным старшим лидером в то время, когда мне это определённо было нужно в первый год, в новой ситуации. Отличный парень.

— Какая любимая команда в НБА? Может быть, была такая в детстве?

— У меня сейчас нет любимой команды, но всю жизнь я болел за «Нью-Йорк Никс». Мой отец из Нью-Йорка, так что мне нравятся нью-йоркские спортивные команды в целом. В детстве я был фанатом «Никс».

— Кто станет чемпионом НБА в этом сезоне?

— Я думаю, «Оклахома». Я большой фанат Шея Гилджес-Александра. Думаю, что он лучший игрок в НБА на данный момент. У них просто отличная команда. Они играют в защите и в атаке. Я думаю, «Сан-Антонио» бросит им вызов. «Спёрс» определённо будет сложной командой на Западе для них, но если они смогут пройти их, то на Востоке точно никто не победит их в финале. Мне не нравится «Денвер». По-моему, у них нет настоящего разыгрывающего. Думаю, будет сложно выигрывать в плей-офф без этого.

— У тебя был любимый игрок в детстве?

— Я был большим фанатом Леброна, но знал, что не буду ростом 6,8 фута. Так что я никогда не смотрел на Леброна как на того, на кого хочу быть похожим или играть как он, но я был его большим фанатом. Я бы сказал, Дуэйн Уэйд — игрок, за которым я много следил в детстве. Он был любимым игроком моего брата. А что касается меня, когда я стал достаточно взрослым, чтобы по-настоящему начать смотреть баскетбол и пытаться учиться играть, я много равнялся на Дэмьена Лилларда как на того, чью игру хотел копировать. Так что эти трое.

— Можешь ли ты выделить тренера за свою карьеру, который повлиял на тебя больше всего?

— Я не назову конкретного тренера. Каждый научил меня чему-то важному. За время в «Коннектикуте» у меня был тренер, который ставил меня в ситуации, в которых мне приходилось адаптироваться. Понимаешь, когда поступаешь в колледж, ты ещё ребёнок. И он поставил меня в ситуацию, где мне пришлось повзрослеть. А потом я перешёл в «Джордж Вашингтон», играл под руководством двух разных тренеров, которые научили меня разным вещам. А если выбирать за границей, я бы сказал, наверное, когда я играл в «Дарушшафаке», у нас был тренер Якоб, и он сыграл большую роль в моём развитии как игрока и как личности.

Брендан Адамс Фото: Mitchell Layton/Getty Images

— Тяжело было принять решение играть за границей после летней Лиги НБА?

— Не совсем. У меня есть брат, который к тому времени уже играл за границей. И он всегда мне говорил: «Слушай, если у тебя есть выбор между Лигой развития НБА и поездкой за границу, надо играть в Европе». А ещё у меня есть старший кузен, который играет за границей уже лет пять-шесть. Так что, просто общаясь с ними, было легче принять решение начать карьеру здесь, иметь возможность расти. Как у молодого игрока у меня всегда есть шанс, если я захочу вернуться в Лигу развития НБА. Я думаю, что принял правильное решение.

— Расскажи о себе, о детстве, как попал в баскетбол и прочее.

— Я играю в баскетбол столько, сколько себя помню. Не знаю точно, в каком возрасте начал, но мои первые воспоминания — это игра в баскетбол. Все в моей семье играли в баскетбол. Мой старший брат. Мой кузен. Моя мама. Мой отец, хотя он больше фанат американского футбола, тоже играл в баскетбол. И, по сути, он был моим первым тренером и наставником в детстве. Так что это было как-то само собой разумеющимся — играть в баскетбол. Все вокруг меня этим занимались. Мы все это любили.

— Если бы не баскетбол, то какой другой спорт, футбол?

— Американский футбол. Да, я играл в американский футбол, когда был моложе, и был довольно хорош. Наступил момент в жизни, когда мне пришлось выбирать вид спорта, когда я поступал в старшую школу. Я всё ещё очень люблю американский футбол. Но я был немного лучше в баскетболе, в итоге его и выбрал.

— Ты играл в Летней лиге в составе «Миннесоты Тимбервулвз», потом выставлял кандидатуру на драфт. Ещё не отпустил желание попасть в НБА? Просто бывали случаи транзита в НБА через Россию (Патрик Беверли, Джеральд Грин).

— Это был отличный опыт — просто попасть туда и даже таким образом надеть майку НБА. Иметь возможность поиграть с ребятами высокого уровня, потренироваться с ними, увидеть, какая там интенсивность. В той обстановке 250 человек играют за 60 вакантных мест. И 30 из них уже заняты новичками, которых выбрали на драфте. Так что, по сути, 250 игроков борются всего за 30 мест. Это было очень напряжённо, но в то же время очень весело. Каждый из участников должен ценить эту возможность, и большинство так и делает. И мне удалось провести там несколько довольно хороших игр. Так что для меня это было хорошее время. И потом, да, я не вычёркиваю возможность играть в НБА из головы. Я реалистично оцениваю, на каком этапе карьеры нахожусь. И я также знаю, что я развиваюсь, что становлюсь только лучше с тех пор, как стал профессионалом. Так что посмотрим, что бог приготовил для меня. Но, думаю, я не закрыл эту дверь, особенно в моём возрасте, я ещё довольно молод. Это лишь третий год в моей карьере за профессиональную команду.

— Иногда баскетбол в Единой лиге ВТБ как раз сравнивают по уровню игры с NCAA. Можешь согласиться?

— Я не вижу ничего похожего, если честно. Я думаю, в этой лиге много отличных молодых игроков, которые, вероятно, могли бы стать очень хорошими игроками в NCAA. Думаю, это, наверное, единственное сходство. NCAA просто другая лига. Когда я играл в колледже, никто не зарабатывал денег. Сейчас, наверное, немного иначе, и, возможно, это немного более сопоставимо. В моё время там была просто другая среда. И атмосфера просто очень отличается от всего, с чем я сталкивался с тех пор, как покинул NCAA. Но да, я не знаю сейчас, потому что всё так изменилось с тех пор, как я ушёл. Может, атмосфера на наших домашних матчах близка к той, в которой я играл в колледже, на некоторых аренах.

— Какие у тебя планы на будущее?

— Я бы не сказал, что у меня есть огромные планы. Я просто хочу продолжать расти и быть лучшим игроком, каким могу быть. Я думаю, бог позаботится об остальном. Я примерно так на это смотрю. Если каждый день буду усердно работать, буду отличным партнёром по команде, думаю, остальное встанет на свои места. Очевидно, я хочу однажды стать лучшим в Европе.

У меня есть степень магистра делового администрирования, и, конечно, мой диплом, который я получил в UConn, тоже связан с бизнесом. Так что если есть что-то, что я хочу сделать, так это создать бизнес для людей из неблагополучных семей, для тех, у кого нет таких же возможностей, как у меня. И не только в баскетболе, а просто в жизни. Хочу помочь людям, которые не имеют возможности увидеть мир и всё, что есть за пределами их сообщества. Так что, если у меня будет шанс, это как раз первое, что я хочу сделать, — вложиться во что-то, что сможет помочь этим нуждающимся.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Я много играю в видеоигры. Очень много. Ну, кроме этого, я просто люблю проводить время с женой, делаю всё возможное, чтобы позвонить домой, например. У меня много родных. Трудно быть вдали от семьи и пропускать некоторые вещи, когда уезжаешь на 10 месяцев. Так что большую часть времени вне площадки я либо играю в видеоигры, либо делаю что-то с семьёй.