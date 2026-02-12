Егор Дёмин досадно промахнулся в концовке. «Бруклин» упустил должную победу

«Бруклин» почти всю игру уверенно лидировал, но за последние несколько минут растерял преимущество и проиграл «Индиане» 110:115. В решающий момент команда допустила ошибки, и соперник этим воспользовался. В концовке Егор Дёмин пытался выровнять счёт трёхочковым за 1,6 секунды до конца, но не попал — шанс на спасение был, но не получился.

До самой развязки «Нетс» уверенно диктовали свои условия на площадке. Сначала при 13:9 они сделали рывок 12:2 и увеличили отрыв до «+14» после результативной атаки Дэйрона Шарпа. В третьей четверти преимущество только росло: после передачи Шарпа Зайари Уильямсу на трёхочковый бросок команда ушла вперёд 82:64. За четыре с половиной минуты до конца третьей четверти «Нетс» спокойно вели 86:70.

Переломный момент наступил на границе третьей и четвёртой четвертей. «Индиана» провела мощный рывок 30:11 и радикально поменяла сценарий матча. Тэйлон Питер сравнял счёт «трёшкой» — 97:97, а вскоре Майка Поттер вывел гостей вперёд — 100:97 за семь минут до конца. В четвёртой четверти «Бруклин» смотрелся слабо: набрал только 20 очков против 31 у соперника и попал лишь один трёхочковый из семи. Игроки со скамейки не выдержали темпа, часто ошибались и позволяли соперникам делать свободные броски.

«Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс» Фото: Ishika Samant/Getty Images

Игроки «Нетс» держались в игре благодаря отдельным ярким эпизодам. Нолан Траоре набрал 20 очков и отдал восемь передач. Шарп, который заменял Николаса Клэкстона, сделал дабл-дабл (19 очков и 12 подборов) и за 38 секунд до конца сделал важный перехват, сравняв счёт — 110:110. За 17 секунд до конца Кэм Джонс забил трёхочковый. В ответной атаке мяч оказался у Дёмина — он был в хорошей позиции, вовремя бросил, но не попал. Это уже второй его промах издали в концовке, хотя обычно он был надёжен в подобных ситуациях в этом сезоне.

Сразу трое игроков «Бруклина» — Дёмин, Траоре и Шарп — сделали по пять и более результативных передач, такое в этом сезоне с командой произошло только в пятый раз. Более того, Дёмин и Траоре впервые оба достигли порога в пять ассистов, когда вышли в старте вместе в шестой раз. Россиянин отличился не только передачами: 13 очков, пять подборов, пять передач, уверенные броски и агрессивные проходы — он здорово помог команде.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С точки зрения турнира это поражение неприятно. У «Нетс» теперь 15 побед и 38 поражений, они занимают пятое место в лотерейной таблице. До второй строчки — всего одна победа, а с второго по четвёртого места команды идут очень плотно. А ведь прямому сопернику за высокий драфт-пик «Бруклин» проиграл — и это может серьёзно повлиять на их шансы ближе к драфту.

«Индиана» хладнокровно разыграла концовку. Джарэйс Уокер набрал 23 и был самым надёжным источником очков. Гости не форсировали темп, дождались падения качества решений у соперника и забили свои ключевые броски.

«Бруклин» вёл бóльшую часть матча, но в концовке уступил: всё решил один промах в последней атаке. По ходу сезона такое поражение одновременно обидно и логично — ведь большие выводы из него всё равно можно сделать.