Главная Баскетбол Статьи

Как правило 65 матчей НБА повлияло на Леброна Джеймса в сезоне-2025/2026

21 год без перерывов — и конец. 41-летний Леброн Джеймс прервал историческую серию
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс прервал историческую серию
Комментарии
Король оказался затронут новым правилом.

В лиге редко бывает так, чтобы что-то длилось дольше сроков контрактов. Но у Леброна была по-настоящему долгая серия: 21 сезон подряд его включали в списки лучших — в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов. Прервалась она только из-за нового правила о 65 матчах, а не по решению голосующих.

НБА — регулярный чемпионат
10 февраля 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Смарт - 19, Ривз - 16, Ларэвиа - 14, Хэйс - 12, Хатимура - 12, Кеннард - 7, Эйтон - 6, Вандербилт - 2, Кнехт, Джеймс, Клебер, Бафкин
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Джо - 19, Карузо - 17, Холмгрен - 13, Уоллес - 12, Уильямс - 11, Хартенштайн - 10, Маккейн - 7, Дорт - 7, Бейхайм, Уиггинс, Уильямс

Недавний пропуск игры со «Спёрс» стал для Джеймса 18-м в этом чемпионате и автоматически лишил его возможности побороться за индивидуальные призы. Формально — пункт регламента. По сути — финальная точка одной из самых долговечных традиций современной лиги.

Джеймс начал сезон с 14 пропущенных матчей из-за проблем со спиной, потом добавился ещё и артрит стопы. Клуб решил беречь его — Леброна меньше нагружали в сложные дни и во время бэк-ту-бэков. На данный момент Джеймс не сыграл в 18 из 53 встреч, и для его возраста это скорее нормально — тут уже просто не обойтись без отдыха.

К слову, в декабре прервалась его серия игр с 10 и более очками. После этого всерьёз заговорили о его стабильности. В последующих матчах он показывал отличную игру отдельными отрезками, однако стало понятно, что теперь самое важное — это его регулярное присутствие на площадке.

Конец той самой серии — как это было:
Статистика у звёздного форварда всё ещё солидная: в среднем больше 21 очка и почти семь передач при отличной реализации — 50,2%. Это показывает, насколько он влияет на игру, но важно другое — теперь от того, насколько часто он выходит на площадку, зависит успех всех остальных.

Контракт Леброна заканчивается этим летом. Так как теперь индивидуальные награды из-за новых правил ему не светят, главный критерий успешности его сезона — результаты «Лейкерс». Серия уже позади, и теперь перед командой стоит простая задача: несмотря ни на что, остаться конкурентоспособной на Западе до конца регулярного чемпионата.

