Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого

На этих выходных на новой домашней площадке «Лос-Анджелес Клипперс» «Интьют Доум» пройдёт юбилейный 75-й Матч звёзд НБА. Это событие приковывает к себе море внимания в США и является неотъемлемой частью лиги уже на протяжении многих лет. «Чемпионат» подготовил для вас полный обзор масштабного мероприятия.
Составы на матч знаменитостей
Фото: x.com/NBA
Матч звёзд НБА в США пройдёт с 13 по 15 февраля. Из-за разницы во времени в России — с 14 по 16 февраля. В последние годы открывает звёздный уикенд шоу-матч, в котором принимают участие знаменитости. В обеих командах есть бывшие игроки НБА — Тако Фолл, Джереми Лин и Джейсон Уильямс. Также покажет свои умения в баскетболе легенда футбола Кафу, а ещё действующие игроки американского футбола (НФЛ) Амон-Ра Сент-Браун и Кинан Аллен. Не обошлось и без актёров мирового масштаба. Речь о Симу Лю, который стал известен по ролям во вселенной Marvel, а ещё о Киган-Майкле Кее, знаменитом в комедийном жанре.
Никуда без людей бизнеса — миноритарный владелец «Атланты» Рик Шнэлл и владелец «Финикса» Мэтт Ишбия оказались в разных командах и будут сражаться за победу. Но, наверное, особое внимание притягивает легенда инсайдов НБА Шэмс Чарания. Писать о баскетболе — одно, однако показать свои умения на паркете — другое. Примечательно, что команду Шэмса будут тренировать Яннис Адетокунбо и его братья Алекс и Танасис. Шоу начнётся 14 февраля в 3:00 мск.
Составы на матч восходящих звёзд
Фото: x.com/NBA
Сразу следом — Матч восходящих звёзд НБА. Этот конкурс особенно интересен для всех россиян тем, что в нём примет участие Егор Дёмин. Наш лучший игрок в лиге сыграет за команду Винса Картера, с которым он не раз по ходу этого сезона тепло общался. Формат остался прежним: три команды из новичков и второгодок НБА и одна — из Лиги развития НБА (G-лиги) под руководством Остина Риверса.
Команда Мело (Кармело Энтони)
- Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»)
- Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
- Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
- Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — травмирован, будет заменён
- Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)
- Рид Шеппард («Хьюстон Рокетс»)
Команда Ти-Мака (Трэйси Макгрэди)
- Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»)
- Кон Нуппель («Шарлот Хорнетс»)
- Аджай Митчелл («Оклахома-Сити Тандер»)
- Александр Сарр («Вашингтон Уизардс») — травмирован, будет заменён
- Кэм Спенсер («Мемфис Гриззлиз»)
- Джейлон Тайсон («Кливленд Кавальерс»)
- Кел’эл Уэр («Майами Хит»)
Команда Винса (Винса Картера)
- Матас Бузелис («Чикаго Буллз»)
- Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»)
- Егор Дёмин («Бруклин Нетс»)
- Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»)
- Кишон Джордж («Вашингтон Уизардс»)
- Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»)
- Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»)
Команда Остина (Остина Риверса)
- Шон Ист («Солт-Лэйк-Сити Старз»)
- Рон Харпер-младший («Мэн Селтикс»)
- Дэвид Джонс-Гарсия («Остин Спёрс»)
- Яник Конан Нидерхаузер («Сан-Диего Клипперс»)
- Элайджа Мартин («Рэпторс 905»)
- Тристен Ньютон («Рио-Гранде Уоллей Вайперс»)
- Ян Ханьсэнь («Рип-Сити Ремикс»)
Составы на конкурс трёхочковых
Фото: x.com/NBA
На следующий день звёздного уикенда состоятся конкурсы. Программа немного претерпела изменения, но об этом — чуть позже. 15 февраля в 1:00 мск стартует ежегодный конкурс трёхочковых, в котором за звание лучшего сразятся Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Норман Пауэлл («Майами Хит»). Лиллард, не сыгравший ни одной встречи в этом сезоне НБА, будет пытаться взять свой третий титул лучшего по «трёшкам».
Составы на бросковый конкурс звёзд
Фото: x.com/NBA
Конкурс мастерства в этом году не будет представлен. Вместо него руководством лиги было принято решение организовать бросковый конкурс звёзд. Суть в том, что к двум действующим игрокам добавляется легенда, и они все вместе будут бросать мяч из семи разных точек на площадке. В первом раунде участвуют все четыре команды. У всех них есть 70 секунд, чтобы показать лучший результат. Четыре точки на паркете будут приносить по два очка, две — по три, а самая дальняя от корзины — четыре. В финале сойдутся две лучшие тройки игроков.
Команда Всех звёзд
- Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»)
- Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»)
- Ричард Хэмилтон (чемпион НБА 2004 года, легенда «Детройта»)
Команда Никс
- Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)
- Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)
- Аллан Хьюстон (двукратный участник Матча звёзд, олимпийский чемпион 2000 года)
Команда Дьюка
- Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»)
- Джален Джонсон («Атланта Хоукс»)
- Кори Маггетти (бывший игрок НБА и выпускник университета Дьюк)
Команда Харперов
- Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)
- Рон Харпер-младший («Мэн Селтикс»)
- Рон Харпер-старший (пятикратный чемпион НБА)
Составы на конкурс по броскам сверху
Фото: x.com/NBA
Закрывает программу 15 февраля одна из визитных карточек НБА — конкурс по броскам сверху. На этот раз в мероприятии не будет принимать участия Мэк Маккланг, который победил три раза кряду. Вот кто будет радовать яркими слэм-данками в этом году: Джексон Хэйс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Картер Брайант («Сан-Антонио Спёрс»), Джейс Ричардсон («Орландо Мэджик») и Кешад Джонсон («Майами Хит»). Да, вроде бы на слух не самый сильный состав участников, тем не менее кто знает, как себя проявят эти игроки. Будет интересно понаблюдать.
Как обычно, самое главное шоу будет закрывать программу звёздного уикенда. На этот раз команды снова три: две из них собраны из игроков США, третья — из звёзд, собранных со всего мира. Первая игра состоится в 1:00 мск 16 февраля, а за ней последуют ещё две по круговой системе. Лучшие команды выйдут в финал, где определят победителя.
Составы команд на матч звёзд НБА
Фото: x.com/NBA
Команда США-звёзды
- Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»)
- Девин Букер («Финикс Санз»)
- Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)
- Джейлен Дюрен («Детройт Пистонс»)
- Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)
- Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»)
- Джален Джонсон («Атланта Хоукс»)
- Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»)
Команда США-полосы
- Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)
- Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)
- Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — травмирован
- Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»)
- Брэндон Ингрэм («Торонто Рэпторс»)
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
- Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)
- Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)
- Норман Пауэлл («Майами Хит»)
Команда мира
- Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
- Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
- Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»)
- Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — пока травмирован, может быть заменён
- Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
- Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»)
- Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)
- Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»)
- Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
Окончательный состав ещё не определён, потому что некоторые из игроков травмированы. Возможно, в Матче звёзд не примут участия Карри и Гилджес-Александер. Но даже без них состав изобилует количеством топовых баскетболистов, которые в этом сезоне проявили себя ярче остальных. К тому же это может быть последний МВЗ для Леброна, что уже придаёт больше важности данному шоу. Ждём звёздный уикенд, в котором впервые за долгие годы выступит россиянин. Удачи Егору и всем остальным!