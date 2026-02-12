Важнейший Матч звёзд НБА не только для США, но и для России! В 2026-м будет много яркого

На этих выходных на новой домашней площадке «Лос-Анджелес Клипперс» «Интьют Доум» пройдёт юбилейный 75-й Матч звёзд НБА. Это событие приковывает к себе море внимания в США и является неотъемлемой частью лиги уже на протяжении многих лет. «Чемпионат» подготовил для вас полный обзор масштабного мероприятия.

Составы на матч знаменитостей Фото: x.com/NBA

Матч звёзд НБА в США пройдёт с 13 по 15 февраля. Из-за разницы во времени в России — с 14 по 16 февраля. В последние годы открывает звёздный уикенд шоу-матч, в котором принимают участие знаменитости. В обеих командах есть бывшие игроки НБА — Тако Фолл, Джереми Лин и Джейсон Уильямс. Также покажет свои умения в баскетболе легенда футбола Кафу, а ещё действующие игроки американского футбола (НФЛ) Амон-Ра Сент-Браун и Кинан Аллен. Не обошлось и без актёров мирового масштаба. Речь о Симу Лю, который стал известен по ролям во вселенной Marvel, а ещё о Киган-Майкле Кее, знаменитом в комедийном жанре.

Никуда без людей бизнеса — миноритарный владелец «Атланты» Рик Шнэлл и владелец «Финикса» Мэтт Ишбия оказались в разных командах и будут сражаться за победу. Но, наверное, особое внимание притягивает легенда инсайдов НБА Шэмс Чарания. Писать о баскетболе — одно, однако показать свои умения на паркете — другое. Примечательно, что команду Шэмса будут тренировать Яннис Адетокунбо и его братья Алекс и Танасис. Шоу начнётся 14 февраля в 3:00 мск.

Составы на матч восходящих звёзд Фото: x.com/NBA

Сразу следом — Матч восходящих звёзд НБА. Этот конкурс особенно интересен для всех россиян тем, что в нём примет участие Егор Дёмин. Наш лучший игрок в лиге сыграет за команду Винса Картера, с которым он не раз по ходу этого сезона тепло общался. Формат остался прежним: три команды из новичков и второгодок НБА и одна — из Лиги развития НБА (G-лиги) под руководством Остина Риверса.

Команда Мело (Кармело Энтони)

Команда Ти-Мака (Трэйси Макгрэди)

Команда Винса (Винса Картера)

Команда Остина (Остина Риверса)

Шон Ист («Солт-Лэйк-Сити Старз»)

Рон Харпер-младший («Мэн Селтикс»)

Дэвид Джонс-Гарсия («Остин Спёрс»)

Яник Конан Нидерхаузер («Сан-Диего Клипперс»)

Элайджа Мартин («Рэпторс 905»)

Тристен Ньютон («Рио-Гранде Уоллей Вайперс»)

Ян Ханьсэнь («Рип-Сити Ремикс»)

Составы на конкурс трёхочковых Фото: x.com/NBA

На следующий день звёздного уикенда состоятся конкурсы. Программа немного претерпела изменения, но об этом — чуть позже. 15 февраля в 1:00 мск стартует ежегодный конкурс трёхочковых, в котором за звание лучшего сразятся Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»), Бобби Портис («Милуоки Бакс») и Норман Пауэлл («Майами Хит»). Лиллард, не сыгравший ни одной встречи в этом сезоне НБА, будет пытаться взять свой третий титул лучшего по «трёшкам».

Составы на бросковый конкурс звёзд Фото: x.com/NBA

Конкурс мастерства в этом году не будет представлен. Вместо него руководством лиги было принято решение организовать бросковый конкурс звёзд. Суть в том, что к двум действующим игрокам добавляется легенда, и они все вместе будут бросать мяч из семи разных точек на площадке. В первом раунде участвуют все четыре команды. У всех них есть 70 секунд, чтобы показать лучший результат. Четыре точки на паркете будут приносить по два очка, две — по три, а самая дальняя от корзины — четыре. В финале сойдутся две лучшие тройки игроков.

Команда Всех звёзд

Команда Никс

Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)

Аллан Хьюстон (двукратный участник Матча звёзд, олимпийский чемпион 2000 года)

Команда Дьюка

Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»)

Джален Джонсон («Атланта Хоукс»)

Кори Маггетти (бывший игрок НБА и выпускник университета Дьюк)

Команда Харперов

Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)

Рон Харпер-младший («Мэн Селтикс»)

Рон Харпер-старший (пятикратный чемпион НБА)

Составы на конкурс по броскам сверху Фото: x.com/NBA

Закрывает программу 15 февраля одна из визитных карточек НБА — конкурс по броскам сверху. На этот раз в мероприятии не будет принимать участия Мэк Маккланг, который победил три раза кряду. Вот кто будет радовать яркими слэм-данками в этом году: Джексон Хэйс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Картер Брайант («Сан-Антонио Спёрс»), Джейс Ричардсон («Орландо Мэджик») и Кешад Джонсон («Майами Хит»). Да, вроде бы на слух не самый сильный состав участников, тем не менее кто знает, как себя проявят эти игроки. Будет интересно понаблюдать.

Как обычно, самое главное шоу будет закрывать программу звёздного уикенда. На этот раз команды снова три: две из них собраны из игроков США, третья — из звёзд, собранных со всего мира. Первая игра состоится в 1:00 мск 16 февраля, а за ней последуют ещё две по круговой системе. Лучшие команды выйдут в финал, где определят победителя.

Составы команд на матч звёзд НБА Фото: x.com/NBA

Команда США-звёзды

Команда США-полосы

Команда мира

Окончательный состав ещё не определён, потому что некоторые из игроков травмированы. Возможно, в Матче звёзд не примут участия Карри и Гилджес-Александер. Но даже без них состав изобилует количеством топовых баскетболистов, которые в этом сезоне проявили себя ярче остальных. К тому же это может быть последний МВЗ для Леброна, что уже придаёт больше важности данному шоу. Ждём звёздный уикенд, в котором впервые за долгие годы выступит россиянин. Удачи Егору и всем остальным!