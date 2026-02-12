«Сан-Антонио» неожиданно отчислил Джереми Сохана посреди сезона. Зачем?

Матч с «Лейкерс» закончился для «Спёрс» крупной победой и стал показательным: 27 игроков получили время, а Джереми Сохан так и не появился на площадке. Хотя тренеры выпустили почти всех, даже глубоких запасных, игрок, выбранный под девятым пиком на драфте-2022, остался в запасе. На следующий день было принято решение расстаться.

Это было отнюдь не спонтанное решение. Клуб почти месяц пытался договориться об обмене, однако до дедлайна ни с кем сойтись не удалось. Сам игрок признавал, что его нервирует эта неопределённость, а игровое время сокращалось именно в период поисков. Когда стало понятно, что обмена не будет, обе стороны решили пойти по радикальному пути.

В Бэйлоре Сохан хорошо проявил себя в защите и был очень подвижным, готовым помогать команде в разных ролях. В «Спёрс» на него рассчитывали как на игрока, который усилит защиту на периметре и поддержит Виктора Вембаньямy в «краске». В начале ему доверяли самые разные задачи — вплоть до того, что иногда он играл разыгрывающего. Однако этот эксперимент затянулся, и большой пользы команде не принёс. Использование «маленькой» пятёрки иногда давало плюсы, но в целом ключевые проблемы в нападении не решались.

Джереми Сохан, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Слабое место на поверхности: «Сан-Антонио» не может играть так, как хочет, потому что у их «четвёртого» нет стабильного броска. Сохан не пугает защиту соперника своими атаками. А в НБА это критично: если игрок не бросает с дистанции, сопернику проще защищаться. Не бросаешь — не играешь.

Контекст многое объясняет, но не отменяет того, что прогресс у него застопорился с первого сезона. Травмы, постоянные перемены в ролях — всё это мешало развитию. Он много времени проводил не в своей привычной роли, а вокруг не было настоящих разыгрывающих. Сейчас в команде появились игроки с явно выраженными плеймейкерскими качествами, и тренеры ждут от «большого» умения бросать с дистанции и быстро принимать решения. Те, кто смог к этому быстро адаптироваться, вроде Келдона Джонсона и Девина Васселла, закрепились в составе.

Статистика Джереми Сохана в сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

В то время как Сохан стал получать меньше игрового времени, новичка Картера Брайанта начали чаще выпускать на площадку. У них похожие защитные качества, вот только Брайант быстрее освоился в атаке — лучше бросает из-за дуги и более атлетичен. Поэтому тренеры поменяли акценты, и Джереми теперь не выглядит важной частью будущих планов. Логично, что клуб решил с ним расстаться.

Сохан не конфликтовал ни с кем — болельщики поддерживали его, когда он выходил на концовки, в раздевалке не было скандалов, тренеры хвалили его за отношение к делу.

«Сан-Антонио» выбрал путь стабильности: строит команду вокруг главных баскетболистов. Сохан выходит на рынок свободных агентов — он молод, универсален и хорошо защищается. В другой команде, возможно, его будут использовать по-другому. В «Спёрс» же всё завершили без споров и официальных разбирательств.