Сообщение Дёмину перед НБА, переход в УНИКС и российские ветераны. Откровенный Швед

Алексей Швед — один из самых талантливых и заметных баскетболистов страны. Сейчас он играет за УНИКС и уже стал для команды ключевым исполнителем. Его универсальность делает казанцев только сильнее, а взаимопонимание с тренерами и ребятами помогает достигать результатов.

В разговоре с «Чемпионатом» Алексей поделился первыми впечатлениями от перехода и жизни в Казани, разобрал последний матч с ЦСКА, рассказал о работе и общении с молодыми баскетболистами, в том числе с Егором Дёминым, и немного поговорил о жизни вне игры.

— Вернёмся к недавнему матчу с ЦСКА. Ключевая причина поражения — нехватка свежести? Или были другие нюансы?

— Да нет, мы первую половину сыграли хорошо, даже отлично. Выигрывали подбор, играли с открытых бросков. А во второй половине пытались что-то делать, но без системы, не реализовали много открытых бросков. Не могу сказать, что мы плохо играли, но точно можем лучше. И будем лучше. Что нам нужно делать и куда нужно двигаться дальше, мы знаем и понимаем. Это главное.

— Какие позитивные моменты из этой игры можно выделить? Кажется, что первая половина — это именно тот УНИКС, который хочется видеть в дальнейшем в плей-офф, «+18» с ЦСКА — это баскетбол, который хочется видеть всем.

— Как играли в первой половине встречи с ЦСКА, так мы должны играть весь матч. Не отрезками, а всю игру. Не надо совершать глупых потерь, как мы делали несколько раз подряд, промахивались, имея хорошие шансы. Играли, повторюсь, на мой взгляд, хорошо. Но во второй половине будто бы стали сваливаться в индивидуальную игру, а надо было продолжать действовать так же, как в начале встречи.

— Если говорить конкретно о вашей игре, то сложилось впечатление что в первых матчах за УНИКС вы больше пробовали себя в качестве плеймейкера, играли на партнёров. В матче с ЦСКА мы чаще видели в деле ваш фирменный бросок. В контакте с Велимиром Перасовичем адаптируете свою роль в клубе под обстоятельства?

— Почему же. Я как только пришёл в УНИКС, приходил в форму — это заняло определённое время. Сейчас уже чувствую себя намного лучше, увереннее. Не только бросаю, но также отдаю и много передач — и в игре с ЦСКА отдавал на ребят. Стараюсь действовать по-умному, видеть партнёров, находить более лёгкие ситуации для завершения атак и набора очков.

— Если говорить о стиле УНИКСа, вы замечали что-то особенное тогда, когда играли ранее против казанцев, и сейчас, когда уже стали частью команды? Почерпнули для себя что-то? Многие называют команду оборонительной.

— Мы играем хорошо, всегда стараемся играть в командную защиту. В матче с ЦСКА где-то получалось, где-то не очень. Конечно, 34 штрафных броска — это многовато, прямо скажем. Так быть не должно, нужно действовать умнее. Но в целом мне нравится наша игра. У нас, на мой взгляд, два самых сильных «больших» в лиге — Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм. Мы сейчас играем с ними в умный баскетбол, хорошо чувствуем друг друга. В первой половине идеально всё делали, во второй — чуть потеряли нить игры. Но ничего страшного, есть время сыграться, ещё только середина сезона, много времени до плей-офф. Есть куда расти, над чем подумать, мы понимаем, что и как нужно делать.

— Вне баскетбольной площадки у вас хорошее взаимопонимание с партнёрами по команде?

— Конечно, у нас отличная атмосфера в коллективе, в раздевалке. Честно скажу, давно такого не видел — одна большая команда. Именно как команда. Все друг с другом дружат, много шутим, проблем в общении нет никаких.

— В том числе быстро удалось найти взаимопонимание и с тренерским штабом? Вам близок баскетбол Перасовича?

— Конечно, нет никаких трудностей.

Алексей Швед, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

— Поначалу многие удивились вашему решению подписать краткосрочное соглашение с УНИКСом. Недавно вы его продлили. Обе стороны всё устроило?

— Всё так, я захотел остаться в УНИКСе. Изначально у меня были разные предложения, в том числе не из России. Я говорил с Казанью, набрал форму, они хотели посмотреть, как я играю сейчас. Им нужен был разыгрывающий. Решили, что сначала контракт на два месяца — и если дальше всё устраивает и меня, и вас, продолжаем сотрудничество. И после этих двух месяцев очень быстро договорились, за один день. Рад, что остался в команде.

— Многие удивляются тому, какой вы классный баскетбол сейчас демонстрируете в УНИКСе, в том числе раскрываясь в новом качестве. Для вас самого было удивительно, как быстро удалось набрать форму? И, несмотря на возраст, быть лидером команды.

— На самом деле, не удивлён никак. Я много работаю летом с папой — уже много лет так тренируемся. Всегда перед клубной предсезонкой проходил с ним предсезонку свою, готовил своё тело. Приехал я тренированный. Единственное — мне не хватало игры «пять на пять». Буквально за несколько недель набрал форму и уже играл в свою игру. Я очень серьёзно отношусь к летней подготовке, тренировкам, восстановлению. Восстанавливаюсь практически каждый день, после каждой игры, занятий в зале, тренировок. Делаю массажи, работаю с разными аппаратами. Поэтому и чувствую себя хорошо.

— До сих пор на элитном уровне держится поколение Лондона-2012 — в МБА-МАИ играет Евгений Воронов, в «Зените» — Андрей Воронцевич. Это сила ветеранов или недостаток мастерства у молодых?

— Я хорошо знаю и Евгения Воронова, и Андрея Воронцевича. Они также очень серьёзно относятся к тренировкам, работе над собой, контролю над своим телом вне тренировок. Сильные игроки, но сейчас ребята всё равно не такого уровня, как были раньше. Время не обманешь, если вспоминать. Ещё и до нас — Виктор Хряпа, Андрей Кириленко, Сергей Моня — это был крутой костяк, сильнейшие ребята, отличная команда. И мы выиграли первые медали на Олимпиаде. Часто вспоминаем Лондон, держим связь, это нас объединяет.

— Берёте сейчас менторскую роль в общении с молодёжью? Например, в УНИКСе с вами играет одна из надежд российского баскетбола Михаил Беленицкий.

— Конечно. Я всегда говорю: «Ребята, если у вас есть какие-то вопросы — обращайтесь». И на тренировках, если Миша где-то не знает, что делать, я иногда ему подсказываю, никаких проблем вообще. Он играет с каждым годом всё лучше, видно, что это старательный парень, много тренируется. Всегда хочет развиваться. И как мы видим, у него это получается.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Jordan Bank/Getty Images

— Следите ли за первым сезоном Егора Дёмина в НБА? Оправдывает ли он стартовые ожидания? Связывались с ним?

— Егор отлично проводит сезон, мы все за него болеем. Перед тем как он поехал в НБА, мы с ним общались, переписывались. Я ему сказал: если будут какие-то вопросы — и баскетбольные, и нет, всегда можешь обратиться. Хочу пожелать ему удачи, слежу по возможности.

— Как человек, игравший в стартовых пятёрках клубов НБА, что вы видите ключевым для того, чтобы закрепиться в лиге? Многие таланты так и не находят себя в Северной Америке.

— Надо выходить и уверенно играть. В принципе, на этом всё. Секрет прост.

— Успех Дёмина может дать дополнительный шанс другим россиянам?

— Если будут появляться сильные русские игроки, то у них будет шанс поехать в НБА и играть там.

— В текущем поколении, помимо Беленицкого, стоит выделить, пожалуй, Кирилла Елатонцева. Видите потенциал у молодых ребят?

— Кирилл может хорошо играть и в нападении, и в защите, стал получше бросок. Я знаю, что он много тренируется, работает отдельно над этим компонентом. Конечно, у всех есть шанс. Главное — ответственный подход ко всему, вера в себя. Это самое главное в принципе. Многие игроки не работают вообще над своей психологией, уверены, что надо просто тренироваться — и всё будет получаться. Надо и накачивать мышцы, и развивать интеллект. Это не менее важно.

— Есть ощущение, что в УНИКСе вы стали связующим элементом между легионерами и россиянами. Так ли это на самом деле?

— Когда я пришёл в команду, там уже была отличная атмосфера. Дима Кулагин, наш капитан, отлично справляется со своими обязанностями. Когда я пришёл в клуб, знал многих ребят — и иностранцев, и русских ребят. Не было никаких проблем с адаптацией — можно сказать, что с первого дня уже чувствовал себя как нужно. Хочу только помогать коллективу, чтобы был отличный баскетбол, чтобы мы выигрывали. И буду делать всё для этого, всё, что от меня зависит.

Алексей Швед, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

— Удалось уже погулять по Казани? Попробовать знаменитую татарскую кухню?

— Конечно, походил по городу. Не так много времени есть на прогулки, много тренируемся, но я прогулялся по центру с семьёй, ели эчпочмаки, разумеется, чак-чак, кыстыбый, пробовали много разной конины. Можно сказать, всю татарстанскую кухню успел попробовать.

— Что больше всего понравилось?

— Всё понравилось, мне нравится необычная кухня, я стараюсь пробовать разное.

— Выучили какие-то татарские слова? Возможно, получили местное прозвище?

— Пока такого не было. Мне нужно ещё некоторое время, но я думаю, что что-нибудь выучу по-татарски к концу сезона, мне интересно.

— Вижу, как тепло вас приняли болельщики, много персональных поклонников. Казань — баскетбольный город?

— Безусловно. У нас отличные болельщики. Более того, когда выхожу куда-нибудь в Казани, меня намного чаще узнают, чем это было в Москве и Санкт-Петербурге. Видно, что люди интересуются баскетболом, переживают за команду, хорошо знают историю клуба. Часто ко мне подходят, фотографируются. Люди приятные, общительные.

— Настрой у всех на самые высокие результаты — в том числе на повторение чемпионства?

— Разумеется. А как иначе? Это вполне реально. У нас сильная команда, хорошие ребята. К тому же у нас пока неполный состав — ждём, когда вернутся все травмированные. Соберёмся все вместе и станем сильнее — это наш резерв, потенциал. Я чувствую, что с этой командой могу достичь больших целей.

— Совсем скоро перерыв на Матч всех звёзд. Что ждёте от этого события?

— Жду отличную атмосферу. Соберётся много знакомых людей, отличная возможность будет увидеться, пообщаться. Хочется порадовать болельщиков, Единая лига ВТБ классно организует такие мероприятия, поэтому уверен, что будет крутое шоу.

— Вы будете в этом матче играть против своего тренера Перасовича. Не шутили на эту тему?

— Нет, мы не общались с ним на тему поездки на Матч всех звёзд, но, конечно, будем общаться там и перед игрой, и во время матча. Я его поздравляю, он заслужил быть главным тренером на Матче звёзд. Уже не в первый раз. Много ребят будет в целом из Казани: и Джален Рейнольдс, и Маркус Бингэм, Дима Кулагин. На конкурс слэм-данков поедет Тай Брюэр. Почти половина команды приедет.

— Матч всех звёзд — это скорее шоу, чтобы порадовать болельщиков. Но если сыграть с полной концентрацией, были бы шансы у россиян против команды легионеров?

— Конечно. Мы, русские, всегда бились и бьёмся. Если захотят против нас сыграть серьёзно — пожалуйста. Давайте поиграем, вызов принят.

— То есть и на Матче звёзд настроены на борьбу?

— Нет, конечно. Это будет скорее дружеская игра — больше на зрителя, красоту, красивые комбинации. Дать шоу, получить удовольствие от процесса: и себе дать его, и болельщикам. Люди приходят и хотят посмотреть что-то необычное, классное. Будем удивлять.

— Заранее есть какие-то задумки на этот счёт?

— Я уже много раз участвовал в матчах звёзд. Понимаю, как всё будет происходить, что будем делать, как будем играть. Но с Димой Кулагиным что-нибудь обязательно придумаем.

В воскресенье, 15 февраля, состоится Матч звёзд Единой лиги. «Чемпионат» организует текстовую онлайн-трансляцию и будет оперативно информировать о всех самых ярких моментах. Начало — в 17:00 мск.