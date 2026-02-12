Мало кто этого ждал, но «Уралмаш» удивил в Basket Cup. «Зенит» пропал в концовке

В новом турнире WINLINE Basket Cup дело движется к «Финалу четырёх». В группе B за выход в решающую стадию бьются УНИКС, «Зенит» и «Уралмаш». Именно поэтому важен исход каждой из двух последних игр для команд. Питерцы принимали уральцев на домашнем паркете. Как проходил важнейший матч и кто сделал значимый шаг к цели — в материале «Чемпионата».

Трент Фрейзер задал тон игре, реализовав два трёхочковых кряду. Правда, «Уралмаш» не отставал: Гарретт Нэвелс попал издали, а Владимир Ивлев и Тайрелл Нэльсон набрали по два очка в проходе. После этого у «Зенита» включился Ливай Рэндольф, который не только оформил шесть очков, но и отменно руководил атакой, находя свободных партнёров — например, Георгия Жбанова на дуге. Однако гости контролировали ход игры в четверти. Шикарно себя стал проявлять Октавиус Эллис, которого Лука Шаманич не мог остановить под кольцом. Счёт был равный, но «трёшка» от Кирилла Писклова помогла уральцам оставить отрезок за собой — 20:17.

Во второй десятиминутке у «Уралмаша» пошло-поехало. Команда шикарно двигала мяч, разгоняла быстрые отрывы, Антон Юдин грамотно использовал всю ротацию. Даже так, что большую угрозу «Зениту» доставляла именно скамейка запасных. Деян Радоньич пытался брать тайм-ауты, чтобы сбить гостей с ритма, однако у уральцев получалось практически всё. Хэйден Далтон был прекрасен как в проходах, так и на трёхочковой дуге, Джавонте Даглас включился под кольцом и в защите, Нэльсон делал много черновой работы, незаметной глазу. Сине-бело-голубые во многом держались из-за прекрасного выступления Андрея Воронцевича, который реализовал три трёхочковых броска. Тем не менее «Уралмаш» добился весомого преимущества до перерыва, выиграв четверть со счётом 27:18.

Кирилл Писклов и Трент Фрейзер Фото: WINLINE Basket Cup

Большая пауза пошла на пользу «Зениту», так как после этого команда стала намного собраннее играть в защите и наконец-то лидеры полноценно раскрылись. Лука Шаманич прибавил, лучше ощущал себя под кольцом, собирая подборы, а Фрейзер брал на себя попытки с различных дистанций, ведя за собой команду. «Уралмаш» сбавил обороты по сравнению с предыдущими отрезками, но гости старались минимизировать потери. Шикарно себя проявляли Нэвелс, Далтон и Писклов, благодаря которым подопечные Юдина держались на плаву. «Зенит» сделал серьёзную заявку на камбэк, сократив отставание до шести очков — 57:63. Четверть за хозяевами — 22:16.

Напряжение витало в воздухе, когда начался заключительный отрезок. Вроде бы усилиями Фрейзера «Зенит» хорошо начал четверть (Трент набрал пять очков для команды). Впрочем, «Уралмаш» быстро довёл разницу до «+10» после удачных попыток от Далтона и Писклова. У хозяев мяч просто перестал залетать в корзину с любых дистанций. При этом гости шикарно действовали в обороне, не совершая фолов на сопернике. После «трёшки» Нэвелса преимущество уральцев и вовсе стало огромным — «+17». «Зенит» никак не мог вскрыть оборону оппонента. В итоге «Уралмаш» довёл дело до уверенной победы с результатом 81:67.

Самым результативным игроком встречи стал Фрейзер. На счету Трента 23 очка, два подбора, три передачи и столько же перехватов. Если бы не пять потерь, то перформанс от лидера «Зенита» можно было бы назвать идеальным. Получилось хорошо, но можно было лучше распоряжаться мячом. Ещё из стана сине-бело-голубых можно смело выделить Воронцова, который оформил 13 очков и два подбора. Больше за десятку не перевалил никто. Очень плохо себя проявил Ксавьер Мун. Защитник набрал всего три очка за 17 минут и оказался худшим по «плюс-минусу» («-26»).

Скамейка «Уралмаша» сегодня впечатлила — игроки запаса, вместе взятые, набрали 59 очков — феноменальный результат. Далтон вёл за собой команду, набрав 17 очков, семь подборов и три перехвата. У Хэйдена лучший показатель эффективности в матче (26 баллов). Писклов сегодня провёл великолепную встречу, закончив её с 15 очками, четырьмя подборами и пятью передачами. Нэвелс в нужные моменты включался и оформил 14 очков, три подбора и две передачи.

Игроки «Уралмаша» Фото: WINLINE Basket Cup

Что сразу бросается в глаза при просмотре статистики, — это малое количество штрафных с обеих сторон. На двоих команды совершили всего лишь 15 попыток с линии — очень мало. «Уралмаш» качественнее действовал на подборе, лучше двигал мяч и задавил «Зенит» в «краске», если учитывать процент реализации с двухочковой дистанции (67,6%). Подопечные Юдина с первых минут не давали сопернику чувствовать себя комфортно. После перерыва казалось, что питерцы сейчас перевернут ход противостояния, однако уральцы хладнокровно закрыли соперника в концовке. Да, у сине-бело-голубых не летело, правда, это отчасти тоже заслуга гостей. Но 10 очков в заключительном отрезке — как ни крути, очень слабо.

Теперь развязка в группе B будет ещё интереснее, потому что у «Уралмаша» остаётся домашний матч с «Игокеа», с клубом, который ещё не побеждал в Basket Cup (четыре поражения). А «Зениту» предстоит сложнейший выезд в Казань, где местный УНИКС явно захочет оформить прямую путёвку в «Финал четырёх». Будет очень интересно понаблюдать за тем, чем всё обернётся.