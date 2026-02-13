Скидки
Монако — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
21:30 Мск
Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком НБА, оформившим трипл-дабл в матче: Лейкерс — Даллас от 13 февраля, сезон-2025/2026

НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять
Комментарии
Легендарный форвард оформил трипл-дабл, превзойдя достижение Карла Мэлоуна.

Бывает, смотришь в протокол — там Леброну 41 год, а на паркете в это не верится: он был главным дирижёром игры, собрал трипл-дабл и помог «Лейкерс» уверенно обыграть «Маверикс» со счётом 124:104.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 21, Ривз - 18, Хэйс - 16, Ларэвиа - 11, Кеннард - 9, Смарт - 9, Вандербилт - 5, Клебер - 5, Тьеро - 2, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Даллас Маверикс: Кристи - 19, Маршалл - 19, Вашингтон - 18, Уильямс - 17, Томпсон - 9, Миддлтон - 8, Багли III - 7, Джонс - 3, Пауэлл - 2, Гэффорд - 2, Джонсон, Мартин

С первых минут обе команды включились по полной: «Лейкерс» повели «+10», Джеймс отметился восемью очками, но «Даллас» постепенно сократил отставание. На большой перерыв хозяева ушли всего с одним очком преимущества — 64:63. Много промахов из-за дуги и ошибки помешали им оторваться. Матч был напряжённый, инициативу перехватывали по очереди.

Решающим стал третий игровой отрезок: «Лейкерс» выиграли его 32:19 и оторвались настолько, что «Маверикс» уже не смогли догнать. Джеймс в этой четверти играл очень разумно — не торопился, часто отдавал передачи своим, заранее понимал, где появится свободное место. Это уже четвёртая встреча подряд, в которой у него как минимум 10 передач и дабл-дабл. Темп матча менялся, когда этого хотел он, а не обстоятельства.

К слову, «озёрники» получили нужную поддержку. Руи Хатимура набрал 21 очко, Остин Ривз добавил 18 и сделал шесть передач, выйдя со скамейки, а Джексон Хэйс отметился 16 очками, семью подборами и тремя перехватами. Джарред Вандербилт тоже дал команде заряд энергии. Интересный факт: если «Лейкерс» вели после третьей четверти, они пока что не проиграли ни разу — 23 победы в 23 матчах.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последние минуты всё уже было решено. Джеймс сделал свой 10-й подбор и оформил первый в сезоне трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 12 передач. В других матчах ему чуть-чуть не хватало до такой отметки, но на этот раз всё получилось. Теперь он стал самым возрастным игроком в истории НБА, сумевшим сделать трипл-дабл, побив рекорд Карла Мэлоуна.

Самые возрастные игроки в истории НБА с трипл-даблом за матч

ИгрокВозрастДата
Леброн Джеймс41 год 44 дня13.02.2026
Карл Мэлоун40 лет 127 дней2003/2004
Леброн Джеймс40 лет 33 дня2024/2025
Леброн Джеймс40 лет 22 дня2024/2025
Леброн Джеймс39 лет 359 дней2024/2025

И далее до 17-й строчки — Леброн Джеймс. Тим Данкан — 18-й, он оформил трипл-дабл, когда ему было 38 лет 224 дня в сезоне-2014/2015.

Леброн как раз тот человек, который знает, когда нужно брать инициативу на себя, а когда — довериться команде. Такое сочетание — большая редкость даже для ветеранов с его заслугами. «Лейкерс» берут паузу на Матч звёзд, уже зная свою тактику: при таком подходе они могут добиться большего по сезону. Проверить свои силы они смогут уже в ночь на 21 февраля против «Клипперс».

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2026, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На каком месте сейчас «Лейкерс»?
Комментарии
