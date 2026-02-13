НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!

Бывает, смотришь в протокол — там Леброну 41 год, а на паркете в это не верится: он был главным дирижёром игры, собрал трипл-дабл и помог «Лейкерс» уверенно обыграть «Маверикс» со счётом 124:104.

С первых минут обе команды включились по полной: «Лейкерс» повели «+10», Джеймс отметился восемью очками, но «Даллас» постепенно сократил отставание. На большой перерыв хозяева ушли всего с одним очком преимущества — 64:63. Много промахов из-за дуги и ошибки помешали им оторваться. Матч был напряжённый, инициативу перехватывали по очереди.

Решающим стал третий игровой отрезок: «Лейкерс» выиграли его 32:19 и оторвались настолько, что «Маверикс» уже не смогли догнать. Джеймс в этой четверти играл очень разумно — не торопился, часто отдавал передачи своим, заранее понимал, где появится свободное место. Это уже четвёртая встреча подряд, в которой у него как минимум 10 передач и дабл-дабл . Темп матча менялся, когда этого хотел он, а не обстоятельства.

К слову, «озёрники» получили нужную поддержку. Руи Хатимура набрал 21 очко, Остин Ривз добавил 18 и сделал шесть передач, выйдя со скамейки, а Джексон Хэйс отметился 16 очками, семью подборами и тремя перехватами. Джарред Вандербилт тоже дал команде заряд энергии. Интересный факт: если «Лейкерс» вели после третьей четверти, они пока что не проиграли ни разу — 23 победы в 23 матчах.

В последние минуты всё уже было решено. Джеймс сделал свой 10-й подбор и оформил первый в сезоне трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 12 передач. В других матчах ему чуть-чуть не хватало до такой отметки, но на этот раз всё получилось. Теперь он стал самым возрастным игроком в истории НБА, сумевшим сделать трипл-дабл, побив рекорд Карла Мэлоуна.

Самые возрастные игроки в истории НБА с трипл-даблом за матч

Игрок Возраст Дата Леброн Джеймс 41 год 44 дня 13.02.2026 Карл Мэлоун 40 лет 127 дней 2003/2004 Леброн Джеймс 40 лет 33 дня 2024/2025 Леброн Джеймс 40 лет 22 дня 2024/2025 Леброн Джеймс 39 лет 359 дней 2024/2025

И далее до 17-й строчки — Леброн Джеймс. Тим Данкан — 18-й, он оформил трипл-дабл, когда ему было 38 лет 224 дня в сезоне-2014/2015.

Леброн как раз тот человек, который знает, когда нужно брать инициативу на себя, а когда — довериться команде. Такое сочетание — большая редкость даже для ветеранов с его заслугами. «Лейкерс» берут паузу на Матч звёзд, уже зная свою тактику: при таком подходе они могут добиться большего по сезону. Проверить свои силы они смогут уже в ночь на 21 февраля против «Клипперс».